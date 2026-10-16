Червивые грибы не обязательно выбрасывать — когда их можно есть

Не каждый гриб с червоточинами нужно выбрасывать, однако это не означает, что все такие находки пригодны для употребления в пищу.

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Червивые грибы / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube

Вы узнаете:

Можно ли собирать и есть грибы, поврежденные личинками

По каким признакам определить, что гриб уже испортился

Как погода влияет на количество червивых грибов в лесу

Грибной сезон в разгаре, и даже опытные грибники нередко находят в лесу боровики, подберезовики и другие съедобные грибы, поврежденные личинками. Одни сразу выбрасывают такие находки, другие срезают пораженные части и оставляют остальное. Однако не все червивые грибы безопасно употреблять в пищу.

Главред выяснил, можно ли собирать и есть червивые грибы, на какие признаки стоит обратить внимание и когда от находки лучше отказаться.

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Можно ли есть червивые грибы

Наличие ходов личинок или следов насекомых не обязательно означает, что съедобный гриб стал ядовитым, пишет польское издание Interia Kobieta. Если повреждения незначительны, гриб остается плотным, без признаков гниения и неприятного запаха, поврежденные части можно вырезать. При этом гриб нужно тщательно очистить и надлежащим образом термически обработать.

Однако сильно пораженные экземпляры лучше не собирать и не употреблять. Если гриб стал мягким, губчатым, водянистым или начал разлагаться, его следует выбросить. В поврежденных тканях могут размножаться бактерии, а употребление испорченных грибов может вызвать расстройства пищеварения.

Важно также помнить, что отсутствие червоточин не гарантирует, что гриб съедобен. Собирать можно только те виды, в определении которых вы уверены.

Осенний календарь грибника / Инфографика: Главред

Как правильно собирать грибы в лесу

Грибы рекомендуется складывать в плетеную корзину, а не в полиэтиленовый пакет. В пакете они могут быстрее нагреваться, накапливать влагу и портиться.

Не стоит брать грибы, которые вызывают сомнения относительно вида или состояния. Также не следует намеренно уничтожать незнакомые грибы или оставлять мусор в лесу, поскольку они являются частью экосистемы.

По возвращении домой собранные грибы нужно перебрать, очистить и как можно быстрее приготовить. Если среди них есть сильно поврежденные или испорченные экземпляры, их лучше выбросить.

Почему нельзя есть червивые грибы - видео:

Как погода влияет на червивость грибов

Количество грибов, поврежденных личинками, зависит, в частности, от температуры и активности насекомых. В теплую летнюю погоду и в начале осени насекомые более активны, а личинки могут быстро развиваться даже в молодых грибах.

С наступлением холодов активность многих насекомых снижается, поэтому поздней осенью грибы иногда бывают менее поврежденными. Однако это не означает, что все поздние грибы будут чистыми.

На червивость влияет и вид гриба. Подберезовики и маслятки часто повреждаются личинками, тогда как некоторые другие виды поражаются реже. Поэтому перед приготовлением важно оценивать не только внешний вид, но и плотность, а также общее состояние гриба.

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