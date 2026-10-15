Зачем посыпать раковину мукой: дешёвый трюк и главная опасность

Пшеничную муку можно использовать для полировки сухой раковины из нержавеющей стали. Как правильно провести эту процедуру и удалить остатки порошка.

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Простой способ вернуть блеск кухонной раковине / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Как вернуть блеск раковине с помощью муки

Почему нельзя смывать порошок в слив

Как правильно отполировать нержавеющую сталь

Обычная кухонная раковина из нержавеющей стали со временем теряет первоначальный вид из-за тусклого налета, пятен от воды и отпечатков пальцев. Вернуть металлу блеск можно с помощью простого кухонного продукта - пшеничной муки. Однако во время такой очистки важно не допустить попадания муки в слив. Главред расскажет об этом подробнее.

Для полировки раковины понадобится примерно полстакана обычной пшеничной муки. Как сообщает чешское издание Chalupáři-Zahrádkáři, мелкий помол позволяет использовать муку для обработки сухой металлической поверхности. Она может впитывать остатки жира и способствовать удалению тусклого налета при осторожной полировке мягкой тканью. В то же время эффект зависит от состояния раковины, а мука не заменяет специальных средств для удаления стойких загрязнений.

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Почему муку нельзя смывать в канализацию

Во время полировки важно следить, чтобы порошок не попал в сливной отверстие. При контакте с водой мука образует клейкую массу, которая может оседать в трубах и способствовать накоплению других загрязнений. При регулярном попадании остатков муки в канализацию риск засорения возрастает.

Поэтому после завершения процедуры остатки порошка нужно собрать сухой тряпкой или бумажным полотенцем и выбросить в мусорное ведро. Не стоит смывать их водой даже после того, как раковина уже приобретет блеск.

Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их / инфографика - Главред

Как отполировать раковину мукой

Для очистки понадобится небольшое количество пшеничной муки, сухая мягкая ткань и бумажное полотенце. Процедура состоит из нескольких простых этапов.

Вымойте и высушите поверхность

Сначала удалите остатки пищи и обычные загрязнения, а затем тщательно вытрите раковину насухо. На влажном металле мука будет скатываться в комки.

Нанесите тонкий слой муки

Для стандартной раковины можно начать с небольшого количества муки, постепенно добавляя её по мере необходимости.

Осторожно отполируйте металл

Мягкой сухой тряпкой выполняйте круговые движения по поверхности, уделяя особое внимание участкам с тусклым налетом.

Соберите все остатки

Удалите муку сухой тканью или бумажным полотенцем и выбросьте её в мусорное ведро. Не смывайте порошок в слив.

Видео о том, как помыть раковину, можно посмотреть здесь:

Как часто можно использовать этот способ

Полировку мукой можно рассматривать как дополнительный способ ухода за раковиной из нержавеющей стали. Однако нет необходимости проводить эту процедуру ежемесячно: частота зависит от того, насколько быстро поверхность тускнеет и загрязняется.

Для ежедневного ухода обычно достаточно мягкой губки, воды и средства для мытья посуды. После очистки поверхность следует вытирать насухо, чтобы уменьшить появление водяных пятен. Не используйте жесткие металлические щетки или абразивные материалы, которые могут оставить царапины на нержавеющей стали.

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Об источнике: Chalupáři-Zahrádkář Chalupáři-Zahrádkáři - это чешский тематический веб-портал, название которого переводится как "Дачники и огородники". Ресурс специализируется на практических советах, лайфхаках и инструкциях по ведению домашнего хозяйства, уходу за садом, ремонту и бытовым хитростям. Материалы сайта ориентированы на экологичные, бюджетные и простые решения для повседневной жизни, сочетая народный опыт с объяснениями экспертов.

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