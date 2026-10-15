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Зачем посыпать раковину мукой: дешёвый трюк и главная опасность

Марина Иваненко
15 октября 2026, 20:00
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Пшеничную муку можно использовать для полировки сухой раковины из нержавеющей стали. Как правильно провести эту процедуру и удалить остатки порошка.
простой способ вернуть блеск кухонной раковине
Простой способ вернуть блеск кухонной раковине / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Как вернуть блеск раковине с помощью муки
  • Почему нельзя смывать порошок в слив
  • Как правильно отполировать нержавеющую сталь

Обычная кухонная раковина из нержавеющей стали со временем теряет первоначальный вид из-за тусклого налета, пятен от воды и отпечатков пальцев. Вернуть металлу блеск можно с помощью простого кухонного продукта - пшеничной муки. Однако во время такой очистки важно не допустить попадания муки в слив. Главред расскажет об этом подробнее.

Для полировки раковины понадобится примерно полстакана обычной пшеничной муки. Как сообщает чешское издание Chalupáři-Zahrádkáři, мелкий помол позволяет использовать муку для обработки сухой металлической поверхности. Она может впитывать остатки жира и способствовать удалению тусклого налета при осторожной полировке мягкой тканью. В то же время эффект зависит от состояния раковины, а мука не заменяет специальных средств для удаления стойких загрязнений.

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Почему муку нельзя смывать в канализацию

Во время полировки важно следить, чтобы порошок не попал в сливной отверстие. При контакте с водой мука образует клейкую массу, которая может оседать в трубах и способствовать накоплению других загрязнений. При регулярном попадании остатков муки в канализацию риск засорения возрастает.

Поэтому после завершения процедуры остатки порошка нужно собрать сухой тряпкой или бумажным полотенцем и выбросить в мусорное ведро. Не стоит смывать их водой даже после того, как раковина уже приобретет блеск.

Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их
Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их / инфографика - Главред

Как отполировать раковину мукой

Для очистки понадобится небольшое количество пшеничной муки, сухая мягкая ткань и бумажное полотенце. Процедура состоит из нескольких простых этапов.

Вымойте и высушите поверхность

Сначала удалите остатки пищи и обычные загрязнения, а затем тщательно вытрите раковину насухо. На влажном металле мука будет скатываться в комки.

Нанесите тонкий слой муки

Для стандартной раковины можно начать с небольшого количества муки, постепенно добавляя её по мере необходимости.

Осторожно отполируйте металл

Мягкой сухой тряпкой выполняйте круговые движения по поверхности, уделяя особое внимание участкам с тусклым налетом.

Соберите все остатки

Удалите муку сухой тканью или бумажным полотенцем и выбросьте её в мусорное ведро. Не смывайте порошок в слив.

Видео о том, как помыть раковину, можно посмотреть здесь:

Как часто можно использовать этот способ

Полировку мукой можно рассматривать как дополнительный способ ухода за раковиной из нержавеющей стали. Однако нет необходимости проводить эту процедуру ежемесячно: частота зависит от того, насколько быстро поверхность тускнеет и загрязняется.

Для ежедневного ухода обычно достаточно мягкой губки, воды и средства для мытья посуды. После очистки поверхность следует вытирать насухо, чтобы уменьшить появление водяных пятен. Не используйте жесткие металлические щетки или абразивные материалы, которые могут оставить царапины на нержавеющей стали.

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Об источнике: Chalupáři-Zahrádkář

Chalupáři-Zahrádkáři - это чешский тематический веб-портал, название которого переводится как "Дачники и огородники". Ресурс специализируется на практических советах, лайфхаках и инструкциях по ведению домашнего хозяйства, уходу за садом, ремонту и бытовым хитростям. Материалы сайта ориентированы на экологичные, бюджетные и простые решения для повседневной жизни, сочетая народный опыт с объяснениями экспертов.

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