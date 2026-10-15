Зачем поворачивать ручку окна под углом 45 градусов — раскрыта скрытая функция

У пластиковых окон есть малоизвестная функция, которая помогает обеспечить постоянный приток свежего воздуха.

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Зачем поворачивать ручку окна на 45 градусов / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

Для чего поворачивать ручку пластикового окна под углом 45 градусов

Как микропроветривание помогает снизить влажность

Почему опасно оставлять окно в таком положении, когда никого нет

Большинство людей привыкли проветривать комнаты, полностью открывая окна или переводив их в режим откидывания. Однако некоторые поворотно-откидные конструкции обладают менее очевидной функцией - микропроветриванием.

Главред выяснил, для чего нужно положение оконной ручки под углом 45 градусов, как пользоваться этой функцией и каких мер безопасности следует придерживаться.

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Для чего поворачивать ручку окна под углом 45 градусов

В некоторых моделях поворотно-откидных окон предусмотрен режим микропроветривания. При определенном положении ручки створка отходит от рамы на несколько миллиметров, образуя узкую щель для воздухообмена.

Как объясняет венгерское издание NLC, такая функция может быть полезна для поддержания комфортного микроклимата в помещении. Небольшой приток наружного воздуха помогает снижать концентрацию углекислого газа, особенно в спальнях, где люди проводят много времени при закрытых окнах.

В то же время важно учитывать конструкцию конкретного окна. Положение ручки под углом 45 градусов не является универсальным способом включения микропроветривания для всех моделей. Перед использованием стоит проверить инструкцию производителя и не пытаться силой поворачивать ручку.

Как микропроветривание помогает бороться с влажностью

Во время приготовления пищи, принятия душа и даже дыхания в помещении скапливается влага. Если воздухообмен недостаточен, на окнах может появляться конденсат, а в отдельных случаях - создаваться условия для развития плесени.

Микропроветривание может помочь уменьшить избыточную влажность и обеспечить частичный воздухообмен. Оно также может быть полезно в помещениях, где работа кухонной вытяжки вызывает перепад давления.

Однако небольшая щель не всегда обеспечивает достаточную вентиляцию. После приготовления пищи или душа более эффективным может быть короткое интенсивное проветривание. Если окна регулярно запотевают, стоит проверить уровень влажности и работу вентиляции, а не полагаться только на положение ручки.

Почему опасно оставлять окно в таком положении

Несмотря на удобство микропроветривания, у него есть важный недостаток. Окно в таком режиме не обеспечивает такой же защиты, как полностью закрытая створка.

Как предупреждают специалисты, окно, оставленное в режиме микропроветривания, может быть более уязвимым для взлома. Поэтому не стоит оставлять его в таком положении, когда никого нет дома, особенно если оно расположено на первом этаже или доступно с балкона, крыши или пристройки.

Также следует учитывать погоду. При сильном ветре, ливне или резком похолодании воздух через щель может поступать слишком интенсивно, а в помещение может попадать дождевая вода.

Что делать, если окна запотевают зимой

Конденсат на стекле в холодное время года может свидетельствовать о повышенной влажности в помещении или недостаточной вентиляции. Если вода регулярно стекает по раме и скапливается у подоконника, не стоит игнорировать эту проблему.

Избыточная влага на поверхностях может способствовать появлению плесени, которая у некоторых людей вызывает раздражение глаз и кожи, кашель, заложенность носа и другие симптомы. Особенно чувствительными могут быть люди с аллергией или астмой.

Чтобы снизить риск образования плесени, регулярно проветривайте помещение, используйте вытяжку во время приготовления пищи и следите за уровнем влажности. Кратковременное интенсивное проветривание в течение 5–10 минут может помочь быстро обновить воздух, не охлаждая стены и мебель так сильно, как при длительном открытии окон.

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