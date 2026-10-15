Зачем распылять перекись и соль на пол в ванной: объяснение экспертов

Уборка ванной станет проще, если использовать правильные средства. Как использовать 3% перекись водорода и соль для очистки загрязнённых швов между плиткой.

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Зачем смешивать перекись водорода и соль / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Как очистить швы между плитками в ванной

Зачем смешивать перекись водорода и соль

Как убрать грязь за 15 минут

Ванная комната требует тщательного ухода из-за постоянной влаги, пара и специфических загрязнений. Для борьбы со сложной грязью и плесенью в швах между плитками хозяйки иногда используют домашний метод с перекисью водорода и обычной солью. Главред расскажет об этом подробнее.

Издание El Cronista сообщает, что сочетание этих компонентов может помочь в очистке поверхностных загрязнений, однако эффективность метода зависит от типа плитки, затирки и характера пятен.

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Зачем использовать перекись водорода и соль

Такое сочетание компонентов может помочь удалить остатки мыльного налета, грязь и поверхностные пятна.

Перекись водорода действует как окислитель: при контакте с определенными загрязнениями она может способствовать их расщеплению. В то же время соль благодаря зернистой текстуре выполняет роль абразива, который помогает механически удалять грязь. Однако её кристаллы могут поцарапать деликатные поверхности или повредить затирку, поэтому сначала стоит проверить средство на незаметном участке.

Важно учитывать, что этот способ не гарантирует полного удаления плесени, особенно если грибок проник глубоко в затирку или причина его появления связана с постоянной влажностью.

Видео о том, как навести порядок в ванной комнате, можно посмотреть здесь:

Как применять этот метод на практике

Для очистки понадобятся 3% перекись водорода, небольшое количество поваренной соли, щетка с мягкой щетиной, чистая вода и сухое полотенце.

1. Подготовка

Сначала уберите с пола мусор, пыль и волосы, а также обеспечьте проветривание ванной комнаты.

2. Нанесение

Нанесите небольшое количество перекиси водорода на загрязнённый участок с помощью распылителя или чистой ткани. Не используйте средство на поверхностях, для которых оно не рекомендовано производителем.

Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их / инфографика - Главред

3. Воздействие

Оставьте перекись на несколько минут, следуя рекомендациям по применению. Перед использованием соли убедитесь, что она не повредит затирку или покрытие.

4. Очистка

Осторожно потрите загрязнённые участки мягкой щёткой, не надавливая слишком сильно.

5. Завершение

Тщательно смойте остатки средства чистой водой и вытрите поверхность насухо полотенцем, чтобы удалить влагу и снизить риск поскользнуться.

Чтобы швы между плиткой дольше оставались чистыми, важно регулярно проветривать ванную комнату, вытирать излишнюю влагу и устранять протечки. Если плесень постоянно появляется, необходимо найти и устранить источник избыточной влажности.

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Об источнике: El Cronista El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах. Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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