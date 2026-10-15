Как удалить катышки с одежды без специальной машинки — лайфхак

Вы узнаете:
- Как убрать катышки со свитера без специальной машинки
- Как использовать обычную бритву для ухода за трикотажем
Катышки на одежде появляются даже на любимых вещах, которые хочется носить ещё не один сезон. Из-за них свитера, кофты и другие трикотажные изделия теряют опрятный вид.
Главред узнал, что вернуть одежде красивый вид можно без покупки специальной машинки для удаления катышков. Как это сделать, объяснила в эфире "Завтрак с 1+1" Superхозяйка Ирина Гулей.
Как убрать катышки с одежды обычной бритвой
Для этого способа не нужны сложные приспособления или специальные средства для ухода за тканью. Достаточно обычной бритвы, которую используют для бритья. С ее помощью можно аккуратно удалить катышки, образовавшиеся на поверхности трикотажного изделия.
"Иногда вещи теряют внешний вид, начинают кашеляться. Сегодня я вам покажу, как привести вашу одежду в порядок. Для этого нам понадобится обычная бритва для бритья", - пояснила Гулей.
Прежде чем приступать к работе, следует разложить одежду на ровной поверхности и расправить ткань. Это поможет лучше контролировать движения бритвы и снизит риск случайного повреждения материала.
Проводить бритвой нужно осторожно, без сильного нажатия. Не стоит торопиться или применять этот метод на ткани, которая легко цепляется или имеет деликатную структуру.
"Проходим с ней (бритвой - Главред) тщательно по нашему свитеру... Вуаля, нет никаких следов катышков", - отметила эксперт.
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Об источнике: "Завтрак с 1+1"
"Завтрак с 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1. Выходит по будням. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире, сообщает "Википедия".
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