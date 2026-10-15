Как удалить катышки с одежды без специальной машинки — лайфхак

Если катышки портят вид любимых вещей, не обязательно сразу выбрасывать одежду.

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Лайфхак с бритвой спасёт любимую одежду / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube (иллюстративные)

Вы узнаете:

Как убрать катышки со свитера без специальной машинки

Как использовать обычную бритву для ухода за трикотажем

Катышки на одежде появляются даже на любимых вещах, которые хочется носить ещё не один сезон. Из-за них свитера, кофты и другие трикотажные изделия теряют опрятный вид.

Главред узнал, что вернуть одежде красивый вид можно без покупки специальной машинки для удаления катышков. Как это сделать, объяснила в эфире "Завтрак с 1+1" Superхозяйка Ирина Гулей.

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Как убрать катышки с одежды обычной бритвой

Для этого способа не нужны сложные приспособления или специальные средства для ухода за тканью. Достаточно обычной бритвы, которую используют для бритья. С ее помощью можно аккуратно удалить катышки, образовавшиеся на поверхности трикотажного изделия.

"Иногда вещи теряют внешний вид, начинают кашеляться. Сегодня я вам покажу, как привести вашу одежду в порядок. Для этого нам понадобится обычная бритва для бритья", - пояснила Гулей.

Прежде чем приступать к работе, следует разложить одежду на ровной поверхности и расправить ткань. Это поможет лучше контролировать движения бритвы и снизит риск случайного повреждения материала.

Проводить бритвой нужно осторожно, без сильного нажатия. Не стоит торопиться или применять этот метод на ткани, которая легко цепляется или имеет деликатную структуру.

"Проходим с ней (бритвой - Главред) тщательно по нашему свитеру... Вуаля, нет никаких следов катышков", - отметила эксперт.

Смотрите видео с лайфхаком:

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Об источнике: "Завтрак с 1+1" "Завтрак с 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1. Выходит по будням. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире, сообщает "Википедия".

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