Почему нельзя носить одну и ту же одежду два дня подряд — в этом таится опасность

Можно ли носить одну и ту же одежду два дня подряд? Рассказываем, что по этому поводу гласят народные приметы и правила личной гигиены.

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Можно ли носить одну одежду несколько дней / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Почему не рекомендуют носить одежду два дня подряд

Что об этом говорят народные приметы

Когда одежду нужно обязательно менять

Одежда всегда играла важную роль в формировании первого впечатления и создании внешнего образа. Однако вопрос о том, как часто необходимо менять наряд, касается не только эстетики, но и народных примет, а также личной гигиены. Главред расскажет об этом подробнее.

Как сообщает издание useti.org.ua, наши предки считали одежду "второй кожей", которая имеет тесную связь с человеком. В народных верованиях повторное ношение вещей без перерыва или стирки считалось нежелательным по нескольким причинам.

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Что говорят народные приметы

Издавна существовало поверье, что одежда способна накапливать и сохранять энергетику дня, в течение которого её носили.

Согласно народным поверьям, одежда якобы впитывает эмоции, события и переживания своего владельца. Поэтому считалось, что если надеть ту же вещь на следующий день, можно перенести на неё негативные события и неприятные эмоции предыдущего дня.

Об источнике: useti.org.ua useti.org.ua - украинский информационно-аналитический и образовательный веб-портал, освещающий широкий спектр тем, от новостей образования и общества до полезных бытовых советов, лайфхаков и кулинарных рецептов.

Это поверье касалось не только негатива. Считалось также, что положительная энергетика одежды постепенно иссякает, если вещь постоянно носить без перерыва. Именно поэтому вещам советовали давать время "отдохнуть" и очиститься.

Почему важно менять одежду с точки зрения гигиены

С практической точки зрения необходимость регулярно менять одежду связана прежде всего с физиологией и поддержанием чистоты.

Даже если человек использует дезодорант или духи, во время ношения на ткани накапливаются пот, кожный жир, пыль и другие загрязнения. Поэтому некоторые вещи после использования требуют стирки или, по крайней мере, проветривания.

Особенно это касается одежды, которая непосредственно контактирует с кожей или используется во время физических нагрузок. Например, после тренировки спортивную одежду желательно не оставлять для повторного использования без стирки, поскольку она быстро накапливает пот и бактерии.

Бытовые приметы / Инфографика: Главред

Как правильно чередовать вещи

Для сохранения опрятного вида и продления срока службы одежды можно комбинировать базовые элементы гардероба и чередовать их в зависимости от ситуации.

Вещи, не требующие немедленной стирки, после носки следует проветрить и оставить на некоторое время перед повторным использованием. В то же время нижнее белье, носки, спортивную одежду и другие вещи, которые тесно контактируют с телом или пропитываются потом, нужно менять чаще.

Таким образом, народные приметы связывают повторное ношение одежды с энергетикой и событиями предыдущего дня, тогда как с точки зрения гигиены частота смены вещей зависит от материала, контакта с кожей, степени загрязнения и интенсивности использования.

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