Можно ли замораживать яблоки: неожиданный ответ сразит даже опытных хозяек

После размораживания яблоки становятся мягче и теряют первоначальную хрусткость.

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Можно ли замораживать яблоки / колаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Как правильно подготовить яблоки к заморозке

Какие сорта лучше переносят заморозку

Как долго можно хранить яблоки в морозилке

Если урожай яблок оказался особенно щедрым или вы купили фруктов больше, чем успеваете съесть, не спешите их раздавать. Заморозка поможет продлить срок хранения и использовать плоды в течение нескольких месяцев.

После размораживания яблоки становятся мягче и теряют первоначальную хрусткость, зато отлично подходят для приготовления пирогов, кексов, десертов и смузи, пишет Martha Stewart.

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Как правильно подготовить яблоки к заморозке

Способ хранения стоит выбирать с учетом того, для каких блюд вы собираетесь использовать фрукты. Перед замораживанием яблоки необходимо вымыть, удалить сердцевину и нарезать кусочками нужного размера.

Для сладких десертов и фруктовых салатов можно использовать сахарный сироп, который помогает сохранить качество плодов. Если яблоки предназначены преимущественно для выпечки, подойдет сухая заморозка или предварительное смешивание с сахаром.

Чтобы кусочки не потемнели, их можно слегка сбрызнуть лимонным соком. Сахар также помогает уменьшить изменение цвета при хранении.

Какие сорта лучше переносят заморозку

Предпочтение стоит отдавать яблокам с плотной мякотью, которые хорошо сохраняют вкус после обработки холодом. Для этой цели подходят Granny Smith, Golden Delicious, Jonathan, Rome Beauty и Stayman.

Как долго можно хранить яблоки в морозилке

При замораживании вкус и значительная часть питательных веществ яблок обычно сохраняются, хотя структура мякоти меняется. После размораживания плоды становятся менее упругими из-за образования ледяных кристаллов, повреждающих клетки.

Для наилучшего качества желательно использовать замороженные яблоки в течение трех-шести месяцев. При более длительном хранении они могут оставаться пригодными для употребления, если постоянно находились в морозильной камере при подходящей температуре, однако постепенно теряют аромат и приятную текстуру.

Учитывайте и способ подготовки: добавление сахара делает яблоки слаще и увеличивает калорийность готового продукта.

Как понять, что замороженные яблоки испортились

Перед использованием осмотрите плоды и оцените их запах. Сильный иней, сухие светлые участки и потемнение могут свидетельствовать о потере качества из-за длительного хранения или неправильной упаковки. Сами по себе такие изменения не всегда означают, что продукт опасен.

Однако если после размораживания яблоки приобрели неприятный запах, признаки плесени или другие явные признаки порчи, употреблять их не стоит.

Правильно подготовленные и герметично упакованные яблоки помогут разнообразить зимнее меню и станут отличной основой для домашней выпечки и других блюд.

Смотрите видео - как хранить яблоки:

В видео автор объясняет, как правильно собирать яблоки для длительного хранения. Он советует отбирать только плоды, снятые с дерева, избегая упавших на землю. Яблоки с повреждениями, следами вредителей и другими дефектами лучше сразу отложить, поскольку они быстрее начнут гнить. Также автор подчеркивает, что при сборе важно сохранять плодоножки - это помогает продлить срок хранения урожая.

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Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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