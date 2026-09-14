Яблоки не испортятся до весны: агроном назвал простые правила хранения урожая

Для хранения яблок до весны необходимы низкая температура, высокая влажность и отбор целых плодов. Яблоки рекомендуется не мыть и держать подальше от картофеля.

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Яблоки не испортятся до весны: агроном назвал простые правила хранения / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

О чём идёт речь в материале:

Как правильно хранить яблоки

Нужно ли мыть яблоки перед хранением

Какая температура нужна для хранения яблок

Осенний урожай яблок легко потерять из-за неправильной подготовки к хранению. Агроном, огородник и блогер Игорь с YouTube-канала "Дача агронома" назвал несколько простых правил, которые помогут дольше сохранить плоды. По его словам, яблокам не требуется особой подготовки в виде домашних растворов. Наоборот, такие процедуры могут создать дополнительные проблемы для всего урожая. Чем не стоит обрабатывать яблоки перед укладкой и какие условия им нужны, выяснял Главред.

Нужно ли мыть яблоки перед хранением

Одно из главных условий длительного хранения - минимальное вмешательство в состояние плодов. Яблоки не стоит очищать от естественного защитного слоя или пытаться дополнительно обрабатывать перед укладкой.

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"Первый совет, чтобы вы не тратили свои деньги, - не нужно перед хранением яблоки вымачивать ни в каких домашних растворах. Раствор уксуса, раствор масла, раствор чего-то ещё, с добавлением чего-то ещё", - советует агроном Игорь.

"Во-вторых, мы ни в коем случае не моем яблоки и никак не протираем. Третье условие. Мы должны как можно быстрее охладить яблоки", - подчеркивает агроном.

Специалист также советует особенно внимательно относиться к плодам с механическими повреждениями или признаками заболеваний. Такие яблоки не стоит оставлять вместе с остальным урожаем на длительное хранение.

Какая температура необходима для хранения яблок

Температура является одним из ключевых факторов, от которого зависит продолжительность хранения урожая. После сбора плоды рекомендуется как можно быстрее охладить и поддерживать соответствующие условия.

"Оптимальная температура для хранения яблок - от нуля до 4 градусов тепла. И очень высокая влажность", - отмечает агроном.

По словам Игоря, одного холода недостаточно. В помещении также нужно поддерживать высокую влажность, ведь слишком сухой воздух способствует потере влаги плодами.

"Влажность в помещении должна составлять примерно 90–95%. Что такое влажность 90–95%? У вас в квартире средняя влажность будет примерно 50%", - объясняет специалист.

Как правильно складывать яблоки в ящики

Большой урожай не всегда удается разместить в холодильнике, поэтому для хранения значительного количества плодов необходимо прохладное помещение. Важно организовать пространство так, чтобы яблоки как можно меньше соприкасались друг с другом.

"Также важно обеспечить минимальный контакт одного плода с другим. То есть выкладываем их в ящики небольшими слоями", - советует агроном.

Дополнительным способом защиты может стать обычная газета. Ею можно обернуть каждый плод, оставив небольшое открытое место для контроля его состояния.

"А также яблоки будут храниться еще лучше и дольше, если вы хотите, чтобы каждое яблоко было очень красивым. Чтобы каждое яблоко вы обернули в газетку. Но обязательно оставляем сверху такое импровизированное окошко", - отмечает Игорь.

Такой способ позволяет быстрее заметить плод, который начал портиться, не перебирая весь ящик. Кроме того, отдельная упаковка уменьшает непосредственный контакт яблок.

"А это нужно для того, чтобы вы могли видеть состояние яблока, не разворачивая газету. Если какое-то яблоко начинает портиться, убирайте его. Газета не дает плодам, которые начинают портиться, заражать остальные, а также предотвращает сдавливание яблок друг другом", - подчеркивает агроном.

Как хранить небольшое количество яблок в холодильнике

Для небольшого количества урожая не обязательно искать отдельное прохладное помещение. По словам специалиста, часть плодов можно оставить в холодильнике, используя для этого специальный пакет.

"Если у вас яблок немного, или вас угостили очень вкусными, и вы хотите, чтобы они как можно дольше сохраняли свою свежесть, то дольше всего они будут храниться в обычном полиэтиленовом пакете, в котором вы проделали дырки и положили в холодильник, в этот ящик для овощей", - рассказывает Игорь.

При этом дополнительная мойка перед упаковкой также не требуется. Плоды рекомендуется аккуратно переложить такими, какими они были получены.

"Там будут самые идеальные условия для длительного хранения ваших яблок. И ни в коем случае не нужно перед тем, как вы их кладете в пакет, ни мыть, ни протирать", - отмечает агроном.

Почему яблоки портятся при хранении

Даже прохладное помещение не гарантирует длительного сохранения урожая, если воздух в нем слишком сухой. В таких условиях плоды постепенно теряют влагу, из-за чего меняется их внешний вид.

"Во-первых - это сухой воздух. Если влажность низкая, то яблоки будут постоянно терять влагу. Они начинают сморщиваться", - предупреждает специалист.

Особое внимание нужно уделить соседству яблок с другими овощами. В частности, агроном советует не хранить их рядом с картофелем.

"Второй фактор: даже если у вас есть легкий поток воздуха, там уже и холодно, и высокая влажность, и всё прекрасно, но вы там, конечно, храните ещё и картофель. Держим яблоки как можно дальше от картофеля. Картофель во время хранения выделяет этилен, который ускоряет созревание яблок", - отмечает Игорь.

Смотрите видео о том, как хранить яблоки в холодильнике:

Влияет ли кальций на хранение яблок

На продолжительность хранения влияет не только то, как именно уложены плоды осенью. Важным фактором является состояние яблок, сформировавшееся еще в течение вегетационного периода.

"И третий, самый главный фактор, но, к сожалению, во время хранения вы уже ничего не можете сделать. Это нужно было делать во время вегетации яблок, то есть летом, обрабатывать их и подкармливать кальцием", - подчеркивает агроном.

По словам Игоря, этот элемент важен для структуры плода, поэтому его недостаток может проявиться уже после заложения урожая.

"Именно кальций у нас укрепляет клеточную структуру, а она очень существенно влияет на сроки хранения яблок", - отмечает специалист.

Почему на яблоках появляются тёмные пятна

Некоторые проблемы становятся заметными лишь через некоторое время после того, как урожай оказался в хранилище. Внешне яблоко может казаться пригодным, но под кожурой со временем появляются характерные изменения.

"И если у вас на яблоках после хранения под кожурой появляются какие-то тёмные точечки, а сами яблоки приобретают привкус вашего погреба - какую-то сырость, становятся невкусными, - то в этом виноваты не вы. Виновато не помещение, в котором вы хранили", - объясняет Игорь.

Специалист связывает такие проявления с дефицитом кальция, который может проявиться именно во время длительного хранения плодов.

"В яблоках была нехватка кальция, и она проявляется именно во время хранения. У нас это называется "болезнью хранения", - отмечает агроном.

Как предотвратить появление червей в яблоках / Инфографика: Главред

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Об источнике: YouTube-канал "Дача Агронома" YouTube-канал "Дача Агронома" - это украинская образовательная платформа с советами по садоводству и огородничеству. Контент посвящен уходу за садом, борьбе с вредителями, обработке культур и сезонным работам, например, подготовке озимого чеснока или защите абрикосов от болезней. Видео включают личный опыт ведущего, предупреждения о распространенных ошибках садоводов и простые советы для новичков. Канал делает акцент на полезных лайфхаках для дачников, как избежать потерь урожая.

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