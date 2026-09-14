Помидоры ещё цветут в сентябре: что нужно сделать, чтобы плоды успели созреть

Поздние цветы могут не успеть дать урожай, поэтому огородник советует направить силы растения на уже сформировавшиеся плоды.

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Как ухаживать за помидорами в сентябре: температура, полив и поздние завязи / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

Что делать с помидорами в сентябре

Нужно ли обрезать помидоры в сентябре

Какие цветы томатов удалять осенью

В середине сентября помидоры в теплицах ещё могут активно цвести и формировать новые завязи, однако времени для их развития остаётся очень мало. Огородник, блогер и автор YouTube-канала "Все своё" советует оценить состояние каждого куста и удалить то, что уже не успеет сформировать полноценный урожай.

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По его словам, от появления завязи до созревания плода проходит примерно полтора месяца. При этом решающим фактором становится ночная температура.

"С момента, когда помидор завяжется и вырастет, проходит примерно полтора месяца. Ну, примерно. У кого-то раньше - и мельче, и быстрее, у кого-то - крупнее", - отмечает огородник.

Многое зависит от того, какие условия сохраняются для растений в конце сезона. Что именно стоит убрать с кустов и какие плоды еще могут успеть созреть, выяснял Главред.

Какая температура нужна томатам осенью

Сентябрьские ночи напрямую влияют на скорость развития плодов. Если температура опускается слишком низко, растение уже не может развиваться так же активно, как летом.

"Томат растет только тогда, когда ночная температура не опускается ниже 15 градусов. Когда она ниже, до 10 - это уже не рост, а поддержание", - отмечает огородник.

Именно поэтому в конце сезона важно не оставлять на растении большое количество поздних завязей. В теплице стоит сосредоточиться прежде всего на тех плодах, которые уже сформировались и имеют шанс вырасти до похолодания.

Какие цветы томатов нужно удалить в сентябре

Если на кустах до сих пор появляются новые цветы, огородник советует не ждать от них нового урожая. В середине сентября такие завязи могут просто не успеть пройти весь цикл развития.

"Если у вас высокорослые томаты, как, например, сорт "Сиреневая сливка". Вот то, что завязалось, видите? Эти ещё могут вырасти, на них можно надеяться", - отмечает автор канала.

Другая ситуация с поздним цветением. Его целесообразно удалять, чтобы растение не тратило ресурсы на то, что уже вряд ли успеет дать спелые плоды.

"А то, что сейчас цветет, друзья, оно не нужно. И если у вас есть возможность, силы и время, чтобы все это убрать, сделайте это. Тогда те помидоры, которые уже завязались, смогут нормально вырасти", - советует огородник.

Смотрите видео о том, можно ли подкармливать помидоры в сентябре:

То есть в сентябре основное внимание стоит уделять не новым цветкам, а уже сформировавшимся плодам. У них гораздо больше шансов завершить развитие до наступления холодов.

Нужно ли подкармливать помидоры в сентябре

Отдельно встает вопрос об осенней подкормке. По мнению огородника, если в течение сезона растения получали достаточно питательных веществ, дополнительно увеличивать количество удобрений нет необходимости.

"За всё время мы уже внесли столько подкормки, что этим дорастающим томатам её хватит. Но поливать нужно обязательно", - отмечает огородник.

То есть в конце сезона внимание стоит перенести с постоянного внесения удобрений на поддержание нормального водного режима. По словам автора канала, почва в теплице все равно пересыхает, а для развития плодов растениям нужна влага.

Почему в сентябре стоит обрезать верхушки томатов

На части кустов осенью остается много зеленых плодов, которые еще могут созреть. В то же время растения продолжают формировать новые точки роста и цветы, у которых уже нет времени для полноценного развития.

Огородник советует оценивать каждую такую часть куста отдельно и оставлять то, что реально может дать спелый плод.

"Видите, эти верхушки здесь уже нужно удалять, потому что они не успеют вырасти. А в целом очень замечательный помидор. Смотрите, зеленый, плодоносит", - отмечает автор YouTube-канала "Все своё".

Такой подход позволяет не тратить ресурсы на поздние побеги, а сосредоточить внимание на уже сформировавшемся урожае. Особенно это актуально для высокорослых сортов, которые продолжают активно расти даже в конце сезона.

Могут ли помидоры плодоносить до заморозков

Часть растений в теплице даже в середине сентября может иметь значительное количество зеленых и спелых плодов. При благоприятной погоде они способны продолжать давать урожай.

В то же время осенью сохраняется риск резкого похолодания. Огородник обращает внимание на то, что после заморозков погода может снова стать теплой, но поврежденные растения уже не смогут полноценно восстановиться.

"Если не будет заморозков, то они еще продержатся. Здесь действительно есть на что посмотреть", - отмечает огородник.

Именно поэтому зеленые плоды, которые уже достигли достаточного размера, стоит беречь, а поздние цветы и неперспективные завязи - удалять. Это особенно важно для тех кустов, где урожай уже сформировался в большом количестве.

Какие томаты ещё могут успеть созреть

Во время осмотра теплицы огородник показывает кусты разных сортов, на которых в сентябре остается немало плодов. Среди них - крупноплодные и высокорослые томаты, а также сорта, которые продолжают активно плодоносить даже в конце сезона.

Особое внимание автор обращает на растения с большим количеством зеленых плодов. Именно у них больше шансов завершить развитие, чем у цветов, которые появились только сейчас.

"Смотрите, вот о чём я говорил. Это уже не нужно, потому что не успеет. Просто не успеет - нужно, чтобы дозрели эти плоды", - объясняет огородник.

В конце сезона он также показывает сорта, которые продолжают давать урожай. По его словам, при отсутствии ранних заморозков часть таких плодов ещё может дозреть.

"А остальные - здесь ещё много томатов. Мы показали именно те, на которые стоит обратить внимание (вот "Казанова" висит, видите). Те, которые действительно ещё плодоносят так, будто сейчас не осень, а лето", - подытоживает огородник.

Как правильно поливать помидоры / Инфографика: Главред

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Об источнике: YouTube-канал "Все своё" Канал "Все своё" - это украинский ресурс для огородников и домохозяйств, интересующихся эффективными методами выращивания, ухода и хранения овощей. Авторы канала делятся проверенными практическими советами, которые помогают сохранять урожай в домашних условиях без потерь.

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