Всего два простых ингредиента: неприятный запах исчезнет моментально

Ароматные ингредиенты при нагревании выделяют эфирные масла, благодаря чему помещение быстро наполняется свежим пряным запахом.

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Розмарин используют в качестве компонента ароматизатора / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Домашний ароматизатор можно сделать за несколько минут

Одно из простых решений - сочетание гвоздики и розмарина

Даже после тщательной уборки в квартире может сохраняться неприятный запах. Его источником становятся приготовленная еда, недостаток проветривания, сырость или просто долго закрытые окна.

Использовать для борьбы с такими ароматами бытовую химию вовсе не обязательно. Иногда достаточно обычных продуктов, которые найдутся практически на любой кухне, пишет El Economista.

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Одно из простых решений - сочетание гвоздики и розмарина. Эти ароматные ингредиенты при нагревании выделяют эфирные масла, благодаря чему помещение быстро наполняется свежим пряным запахом.

Домашний ароматизатор за несколько минут

Для приготовления натурального средства понадобится небольшая кастрюля с водой, несколько бутонов гвоздики и пара веточек свежего розмарина.

Налейте воду в кастрюлю, добавьте специи и поставьте на плиту. После закипания уменьшите огонь и оставьте смесь примерно на 30 минут. Постепенно ароматный пар распространится по кухне и другим помещениям, помогая замаскировать и устранить неприятные запахи.

Есть и другой способ применения такого средства. После полного остывания отвар можно процедить, перелить в бутылку с распылителем и использовать как домашний ароматизатор для разных комнат.

Главное преимущество такого способа - простота и доступность. Не нужно покупать специальные аэрозоли или ароматизаторы: гвоздика и розмарин сами по себе обладают насыщенным запахом и при нагревании делают воздух в помещении заметно более ароматным.

При этом важно помнить, что натуральный состав не означает полную безопасность для всех: эфирные масла и концентрированные растительные компоненты могут вызывать раздражение или аллергию. Поэтому помещение лучше проветривать, а сам отвар не использовать на поверхностях без предварительной проверки.

Смотрите видео - секрет правильной уборки:

В видео автор показывает собственный подход к уборке, который помогает быстро навести порядок без лишних усилий и десятков чистящих средств. Она начинает с избавления от сломанных и ненужных вещей, затем меняет постель, пылесосит мягкую мебель и протирает поверхности сверху вниз.

Автор подчёркивает важность организации: у каждой вещи должно быть своё место, будь то документы, косметика, лекарства или мелочи. Для уборки она использует всего несколько привычных средств.

Главный принцип - связывать генеральную уборку с важными событиями в жизни. По мнению автора, это помогает воспринимать наведение порядка как начало нового этапа и дополнительный источник мотивации. После уборки отдельной комнаты она старается туда не возвращаться, пока не приведёт в порядок весь дом.

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Об источнике: El Economista Испанская экономическая ежедневная газета , основанная в феврале 2006 года. Согласно статистическим данным, сайт ежедневно посещают около 1 миллиона уникальных пользователей, также фиксируется более 2 миллионов просмотров страниц в день.

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