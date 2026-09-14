Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Всего два простых ингредиента: неприятный запах исчезнет моментально

Алексей Тесля
14 сентября 2026, 19:54
google news Подпишитесь
на нас в Google
Ароматные ингредиенты при нагревании выделяют эфирные масла, благодаря чему помещение быстро наполняется свежим пряным запахом.
Як ароматизувати спальню свіжим розмарином
Розмарин используют в качестве компонента ароматизатора / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Домашний ароматизатор можно сделать за несколько минут
  • Одно из простых решений - сочетание гвоздики и розмарина

Даже после тщательной уборки в квартире может сохраняться неприятный запах. Его источником становятся приготовленная еда, недостаток проветривания, сырость или просто долго закрытые окна.

Использовать для борьбы с такими ароматами бытовую химию вовсе не обязательно. Иногда достаточно обычных продуктов, которые найдутся практически на любой кухне, пишет El Economista.

видео дня

Одно из простых решений - сочетание гвоздики и розмарина. Эти ароматные ингредиенты при нагревании выделяют эфирные масла, благодаря чему помещение быстро наполняется свежим пряным запахом.

Домашний ароматизатор за несколько минут

Для приготовления натурального средства понадобится небольшая кастрюля с водой, несколько бутонов гвоздики и пара веточек свежего розмарина.

Налейте воду в кастрюлю, добавьте специи и поставьте на плиту. После закипания уменьшите огонь и оставьте смесь примерно на 30 минут. Постепенно ароматный пар распространится по кухне и другим помещениям, помогая замаскировать и устранить неприятные запахи.

Есть и другой способ применения такого средства. После полного остывания отвар можно процедить, перелить в бутылку с распылителем и использовать как домашний ароматизатор для разных комнат.

Главное преимущество такого способа - простота и доступность. Не нужно покупать специальные аэрозоли или ароматизаторы: гвоздика и розмарин сами по себе обладают насыщенным запахом и при нагревании делают воздух в помещении заметно более ароматным.

При этом важно помнить, что натуральный состав не означает полную безопасность для всех: эфирные масла и концентрированные растительные компоненты могут вызывать раздражение или аллергию. Поэтому помещение лучше проветривать, а сам отвар не использовать на поверхностях без предварительной проверки.

Смотрите видео - секрет правильной уборки:

В видео автор показывает собственный подход к уборке, который помогает быстро навести порядок без лишних усилий и десятков чистящих средств. Она начинает с избавления от сломанных и ненужных вещей, затем меняет постель, пылесосит мягкую мебель и протирает поверхности сверху вниз.

Автор подчёркивает важность организации: у каждой вещи должно быть своё место, будь то документы, косметика, лекарства или мелочи. Для уборки она использует всего несколько привычных средств.

Главный принцип - связывать генеральную уборку с важными событиями в жизни. По мнению автора, это помогает воспринимать наведение порядка как начало нового этапа и дополнительный источник мотивации. После уборки отдельной комнаты она старается туда не возвращаться, пока не приведёт в порядок весь дом.

Читайте также:

Об источнике: El Economista

Испанская экономическая ежедневная газета , основанная в феврале 2006 года. Согласно статистическим данным, сайт ежедневно посещают около 1 миллиона уникальных пользователей, также фиксируется более 2 миллионов просмотров страниц в день.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина готова не бить по России, но есть нюанс — Зеленский раскрыл детали переговоров

Украина готова не бить по России, но есть нюанс — Зеленский раскрыл детали переговоров

19:25Война
Трамп объявил энергетическое перемирие в войне РФ с Украиной и назвал условия

Трамп объявил энергетическое перемирие в войне РФ с Украиной и назвал условия

18:17Война
Зеленский принял решение после скандала с выездом генпрокурора Кравченко

Зеленский принял решение после скандала с выездом генпрокурора Кравченко

17:27Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки-студентки за 32 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки-студентки за 32 с

Китайский гороскоп на завтра, 15 сентября: Козлам - неожиданность, Свиньям - терпение

Китайский гороскоп на завтра, 15 сентября: Козлам - неожиданность, Свиньям - терпение

Батарейки снова заработают — простой трюк с лимонным соком

Батарейки снова заработают — простой трюк с лимонным соком

Мыши и крысы забудут дорогу домой: копеечное средство из кухни против грызунов

Мыши и крысы забудут дорогу домой: копеечное средство из кухни против грызунов

Привлечь богатство в дом: 3 продукта, которые всегда должны быть на кухне

Привлечь богатство в дом: 3 продукта, которые всегда должны быть на кухне

Последние новости

19:54

Всего два простых ингредиента: неприятный запах исчезнет моментально

19:25

Украина готова не бить по России, но есть нюанс — Зеленский раскрыл детали переговоров

19:17

Выглядит странно, но работает: зачем медные предметы натирают кетчупомВидео

19:15

Стекло будет еще долго сиять: простой секрет мытья окон без разводовВидео

18:55

США могут посадить Путина за стол переговоров: раскрыт неожиданный сценарий

Цены на продукты пойдут вверх: Марчук – может ли РФ устроить продовольственный апокалипсис в УкраинеЦены на продукты пойдут вверх: Марчук – может ли РФ устроить продовольственный апокалипсис в Украине
18:41

Яйца будут свежими до 5 недель: названо идеальное место и условия храненияВидео

18:34

РФ готовит новые ракеты для ударов по Украине: "Флеш" назвал критический срок

18:17

Трамп объявил энергетическое перемирие в войне РФ с Украиной и назвал условия

18:07

Привычные ершики для унитаза теряют популярность: чем их заменяют в 2026 году

Реклама
17:48

"Проблема во мне": Матвиенко оказалась на грани развода с Мирзояном

17:42

Опытные хозяйки натирают обувь ластиком — для чего

17:34

Еще один урожай до морозов: когда и как сеять редис в сентябреВидео

17:31

Пыль на мебели не будет оседать неделями: простой трюк во время уборки

17:27

Зеленский принял решение после скандала с выездом генпрокурора Кравченко

17:05

Распад Великобритании: три нации заявили о "неизбежных изменениях" и подписали сделку

16:57

Прослужат всю осень: стилист показала 5 удобных вещей для ежедневных образовВидео

16:55

Цена может достичь 105 грн за литр: когда дизель пересечет психологическую черту

16:53

Урожай появится раньше: что можно посеять на огороде в сентябре

16:22

Опытные хозяйки добавляют немного уксуса при варке свеклы: для чего

16:20

В Кремле сделали циничное заявление после атаки на поезд возле Польши

Реклама
16:17

Встреча Зеленского и Путина в Майами: какой план у Кремля и что изменят переговоры

15:58

В украинском языке нет СМИ, ВНЗ и ГОСТ: какие привычные аббревиатуры стоит забыть

15:55

"Готовим борщ": звезда сериала "Великолепный век" оскандалился в РФ

15:35

Доллар резко взлетел вверх, а евро обвалился: новый курс валют на 15 сентября

15:12

Засор в раковине исчезнет за минуту: сантехник поделился простым труком с бутылкой

15:04

Не только Киев: Россия готовит удар по западу Украины, какие города станут целями

14:55

Большинство ошибается: как долго на самом деле можно хранить мясо в морозилке

14:45

"Это чистая политика и борьба за влияние" — политолог об обмене ударами между Генпрокуратурой, НАБУ и САП

14:26

Тест на IQ: нужно найти число 35 среди 85 за 9 секунд

14:16

Россияне имеют новые продвижения на ключевых участках фронта: раскрыты детали

13:49

Лимонная кислота лишь называется лимонной: из чего ее на самом деле производят

13:46

Сладкий персик вырастет из косточки: садовница показала пошаговый метод посадки

13:35

"Отдаешь чужому мужчине": Сумская и Борисюк удивили признанием о дочери

12:56

Сентябрь покажет характер: какие регионы зальет дождями и когда ждать бабьего лета

12:55

Батарейки снова заработают — простой трюк с лимонным соком

12:47

"Выбрала идеального отца": Гросу высказалась о муже и втором ребенке

12:28

Что сделать со спатифиллумом в сентябре: 7 шагов для подготовки цветка к зимеВидео

12:02

Мыши и крысы забудут дорогу домой: копеечное средство из кухни против грызунов

11:56

Швы между плиткой мгновенно станут белоснежными: поможет простое домашнее средство

11:54

Китайский гороскоп на завтра, 15 сентября: Козлам - неожиданность, Свиньям - терпение

Реклама
11:48

Прямо в баре: бойфренда Хайден Пенеттьери задержала полиция

11:42

РФ накопила дроны и готовит новую волну атак: Игнат рассказал, какие регионы под угрозой

11:31

Зачем втыкать зубочистки в торт: рабочий лайфхак для спасения десерта

11:04

К 2030 году все может измениться: создатели ИИ предупредили об угрозе длячеловечества

11:00

Гороскоп на завтра, 15 сентября: Тельцам — счастье, Ракам — прибыль

10:58

"Совсем взрослая": дочь Галкина поразила сходством с отцом

10:40

Забытые украинские слова "перекинчик" и "пря": что они на самом деле означают

10:12

Дело об отмывании средств Николаем Лагуном: у "фунтов" экс-банкира прошли обыски - СМИ

10:00

Генпрокурор Кравченко срочно уехал из Украины за границу: что известноФото

09:52

Всю ночь Сочи сотрясали взрывы: массированный налет дронов парализовал аэропорт

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять