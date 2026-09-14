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Привлечь богатство в дом: 3 продукта, которые всегда должны быть на кухне

Марина Иваненко
14 сентября 2026, 04:44
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Что должно быть на кухне для благополучия, согласно народным поверьям? Три продукта, которые наши предки связывали с сытой жизнью и финансовым благополучием.
Какие продукты должны быть в доме для благополучия
Какие продукты должны быть в доме для благополучия / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Какие три продукта считались символами достатка
  • Почему хлеб нельзя было выбрасывать
  • Как крупы и мед связывали с благосостоянием

Издавна считалось, что обычные продукты на кухне способны не только дарить сытость, но и символически привлекать в дом достаток и благополучие. Правильное хранение еды и уважительное отношение к ней в народных традициях связывали с достатком в семье и защитой от финансовых потерь. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание "Радио Трек", наши предки уделяли особое внимание трем главным символам сытой и богатой жизни, которые всегда должны были быть в доме. Считалось, что их наличие на кухне помогает поддерживать атмосферу достатка, а небрежное отношение к продуктам, наоборот, может навлечь на дом лишения.

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Хлеб считался главным символом достатка

Хлеб издавна был одним из важнейших символов богатства, стабильности и благополучия семьи. К нему относились с особым уважением, ведь он ассоциировался с тяжелым трудом и изобилием на столе.

Выбрасывать хлеб или обращаться с ним небрежно, согласно народным поверьям, строго не рекомендулось. Считалось, что вместе с выброшенным хлебом можно "вынести" из дома счастье и достаток. Даже небольшой запас этого продукта в доме воспринимался как хороший знак и символ того, что семья не останется без еды и денег.

Об источнике: "Радио Трек"

Radiotrek - украинский информационно-развлекательный портал и онлайн-радиостанция из Ровно. Сайт публикует новости Украины и мира, региональные события, материалы о политике, обществе, шоу-бизнесе, спорте, технологиях, доме и быте.

Проект связан с радиостанцией "Радио Трек", которая вещает с 1997 года на частоте 106,4 FM и считается одной из самых известных FM-станций Ровенской области. На портале также доступны онлайн-эфир, плейлисты, интервью, авторские программы и видеоматериалы.

Крупы символизируют полную кладовую

Рис, гречка и пшено также имели особое значение в народных традициях. Зерно ассоциировалось с урожаем, наполненной кладовой и уверенностью в завтрашнем дне. Поэтому крупы считались символом материального достатка и запасов, которые помогают семье пережить сложные времена.

Пустые банки и ёмкости на кухонных полках, по поверьям, считались дурным знаком. Случайно рассыпанное зерно советовали сразу убирать, ведь существовало убеждение, что вместе с ним можно потерять часть финансового благополучия.

Приметы о погоде
Приметы о погоде / Инфографика: Главред

Мед ассоциировался со сладкой жизнью

Мед в народных представлениях ассоциировался со "сладкой" жизнью, здоровьем, трудолюбием и благополучием. Банка этого продукта на кухне символизировала достаток и приятные события, которые должны были приходить в дом.

По народным приметам, мёд также связывали с накоплением ресурсов и плодами труда. Поэтому его наличие в доме воспринималось как положительный символ, напоминающий о благополучии, достатке и стремлении хозяев обеспечить семью всем необходимым.

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