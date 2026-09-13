РФ может усилить удары по западу Украины: какие объекты под прицелом

Марцинкив заявил, что среди вероятных целей противника - транспортные артерии и логистические маршруты региона.

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Россия может усилить удары по западным областям Украины / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 23-я отдельная механизированная бригада

Главное из заявления Марцинкива:

Удары по западным областям могут стать более частыми

Среди вероятных целей - логистика и транспортные сообщения

Украинцам нужно не игнорировать сигналы воздушной тревоги

Западные области Украины могут чаще попадать под вражеские удары. Об этом заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

По его словам, речь идет не об отдельных эпизодах, а о географии, охватывающей регион в целом.

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"Сегодня у нас есть информация о том, что, к сожалению, удары по западу Украины могут стать несколько чаще. Мы видим, что удары наносятся по всему западу страны", - подчеркнул он.

Особый акцент чиновник сделал на направлении, соединяющем западные регионы с центральной частью страны. Именно там, по его мнению, сосредоточен интерес противника.

"Как я и говорил вчера, по Житомирской трассе проходит логистика. То есть это, наверное, то, что враг сегодня хочет перерезать, наносить удары", - отметил городской голова.

Марцинкив призвал жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и позаботиться о собственной безопасности.

Россия накопила тысячи дронов для нанесения ударов

Мониторинговые каналы ранее предупреждали, что Россия, вероятно, планирует задействовать 2500–3000 нереактивных беспилотников для нанесения ударов по западным областям Украины.

Отмечается, что именно такое количество БПЛА "Герань-2" в настоящее время готово к применению.

"По нашему мнению, в течение суток будет задействовано около 1000 БПЛА", - подчеркнули мониторы.

Дрон "Шахед" / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, российские войска с ночи 13 сентября массированно атакуют западные области Украины ударными беспилотниками. В Хмельницкой области обломки вражеского дрона вызвали пожар, а в Ивано-Франковске сообщили о пострадавшем.

Вблизи международного пункта пропуска "Ягодин" в Волынской области, по сообщениям местных СМИ, российский беспилотник попал в автозаправочную станцию. После удара на территории АЗС вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил саму заправку и грузовые автомобили, находившиеся поблизости.

Утром в субботу, 12 сентября, российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. В результате вражеской атаки был поврежден многоэтажный жилой дом.

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О персоне: Руслан Марцинкив Руслан Марцинкив - украинский политик, мэр Ивано-Франковска (с 2015 года). Народный депутат Украины VII созыва. Член партии "Всеукраинское объединение "Свобода"". Лауреат Премии Кабинета Министров Украины за особые достижения молодежи в строительстве Украины (2009), пишет Википедия.

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