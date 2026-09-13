Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

В чем кроется ключ к победе Украины над РФ: бывший министр США дал ответ

Дарья Пшеничник
13 сентября 2026, 07:47обновлено 13 сентября, 10:12
google news Подпишитесь
на нас в Google
Первое публичное выступление бывшего министра армии США после его ухода из администрации Трампа состоялось в Киеве.
В чем кроется ключ к победе Украины над РФ: бывший министр США дал ответ
Как Украина может победить РФ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/olenazelenska.official, ОП

Главное из новости:

видео дня
  • Ведение войны переживает переломный этап
  • Украинская Delta превосходит системы армии США
  • ИИ и вычисления дадут Киеву шанс обойти Россию

Ведение войны переживает переломный этап, и именно технологическое преимущество дает Украине шанс победить Россию - такую оценку озвучил бывший министр армии США Дэн Дрисколл во время своего первого публичного выступления после ухода из администрации Дональда Трампа, сообщает CBS News.

Выступление состоялось в Киеве на форуме Yalta European Strategy - ежегодной конференции фонда Виктора Пинчука, посвященной месту Украины в западной архитектуре безопасности. На сцену Дрисколл вышел в галстуке с украинским орнаментом.

Ключевой тезис его выступления касался скорости изменений на поле боя: даже крупнейшие армии мира, по оценке экс-министра, не успевают за темпом и масштабом инноваций, которые диктует современная война. С ростом вычислительных мощностей и развитием искусственного интеллекта в Украине, по его убеждению, появится возможность опередить Россию в технологическом и организационном плане.

Рядом с ним на сцене находился Эрик Шмидт - бывший руководитель Google, а ныне глава американской оборонной компании Perennial Autonomy, которая работает в Украине. Модератором беседы выступил журналист CNN Фарид Закария.

Delta превосходит то, чем располагает армия США

Особое внимание оба спикера уделили украинской разработке, которая собирает данные с радаров, датчиков и непосредственно от военных и формирует целостную картину боевых действий. Речь идет о системе Delta - по своим возможностям, считает Дрисколл, она превосходит всё, чем в настоящее время пользуется американская армия.

Дискуссия затронула и разрыв между количеством дронов, которые в этом году закупят США, и тем, что способна произвести Украина. Из зала прозвучала реплика бывшего директора ЦРУ Дэвида Петреуса: реальные украинские мощности, по его оценке, могут быть даже выше озвученных прогнозов.

Показательным примером стала ситуация с дефицитом средств противодействия иранским дронам в США. Решение было найдено не среди крупных оборонных подрядчиков, а через компанию Шмидта, которая оперативно нарастила поставки дронов-перехватчиков и разведывательно-ударных аппаратов - оба типа хорошо известны по практике применения в Украине.

По словам Шмидта, договоренность о сотрудничестве была достигнута буквально за один телефонный звонок. В то же время остается открытым вопрос, можно ли было заранее предсказать такую потребность.

Вашингтон сворачивает анализ украинского опыта

В последние месяцы США, судя по всему, отходят от наработок по изучению военного опыта Украины. Профильное подразделение, которое занималось именно этим, в августе расформировали, а нескольких его ключевых сторонников среди военного руководства в этом году уволили или вынудили уйти в досрочную отставку.

Эти кадровые решения Дрисколл комментировать не стал. Зато он отстаивал общий курс поддержки Украины, признав при этом, что она оказалась более скромной, чем ожидал Киев.

Отношения между странами, подчеркивает экс-министр, держались на искреннем стремлении видеть успех Украины - даже если не всегда соответствовали ожиданиям. Само решение уйти он объяснил тем, что сможет принести больше пользы, действуя вне властных структур.

Переговоры с РФ - мнение эксперта

Эксперт Валерий Клочок высказался о возможных новых инициативах, которые могут быть направлены на прекращение войны в Украине. По его оценке, позиция Владимира Путина по ключевым вопросам остается практически неизменной.

При этом эксперт предполагает, что стороны потенциально могут договориться по отдельным направлениям. Среди возможных вариантов компромисса он называет:

установление временного режима тишины в Черном море;

возобновление экспортных операций, что отвечает интересам как Украины, так и России;

отказ от нанесения ударов по объектам в глубине территории противника.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Зеленский ожидает первых результатов мирных переговоров до конца сентября. Украинская сторона готовит контакты с американской командой и обсуждает формат будущих договоренностей, в частности в Нью-Йорке. Одной из центральных тем называли ситуацию в Чёрном море, а также вопросы энергетики и продовольственной безопасности.

Институт изучения войны (ISW) зафиксировал признаки того, что Кремль делает ставку на затяжную войну. Аналитики связывали это с курсом правящей партии и намерениями переориентировать промышленность и милитаризировать общество.

Американская разведка и издание The Atlantic констатировали риски эскалации войны за пределы Украины. В публикациях отмечалась возможность нападения или гибридных операций против стран Европы.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: CBS News

CBS News - новостное подразделение американской телерадиокомпании CBS. Телевизионные программы CBS News включают CBS Evening News, CBS Mornings, программы новостного журнала CBS News Sunday Morning, 60 Minutes и 48 Hours, а также воскресную утреннюю политическую программу Face the Nation. CBS News Radio выпускает ежечасные выпуски новостей для сотен радиостанций, а также курирует подкасты CBS News, такие как The Takeout Podcast. CBS News также управляет CBS News 24/7, круглосуточной сетью цифровых новостей, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Кремле исключили встречю Зеленского и Путина на саммите G20: какое условие выдвигают

В Кремле исключили встречю Зеленского и Путина на саммите G20: какое условие выдвигают

10:14Политика
РФ обстреляла АЗС у границы с Польшей: вспыхнул масштабный пожар - первые детали

РФ обстреляла АЗС у границы с Польшей: вспыхнул масштабный пожар - первые детали

10:03Война
РФ массированно атакует запад Украины: в нескольких областях раздаются взрывы, есть раненый

РФ массированно атакует запад Украины: в нескольких областях раздаются взрывы, есть раненый

08:45Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Дуэтом с Лорак": Настя Каменских появилась на росТВ

"Дуэтом с Лорак": Настя Каменских появилась на росТВ

В Кремле сделали заявление после предложения Путину встретиться с Зеленским

В Кремле сделали заявление после предложения Путину встретиться с Зеленским

Свекла останется свежей до самой весны: когда выкапывать и как хранить овощ

Свекла останется свежей до самой весны: когда выкапывать и как хранить овощ

Сколько раз можно пользоваться одним полотенцем: важное правило гигиены

Сколько раз можно пользоваться одним полотенцем: важное правило гигиены

Китайский гороскоп на завтра, 13 сентября: Лошадям - лидерство, Обезьянам - опора

Китайский гороскоп на завтра, 13 сентября: Лошадям - лидерство, Обезьянам - опора

Последние новости

10:14

В Кремле исключили встречю Зеленского и Путина на саммите G20: какое условие выдвигают

10:03

РФ обстреляла АЗС у границы с Польшей: вспыхнул масштабный пожар - первые детали

08:45

РФ массированно атакует запад Украины: в нескольких областях раздаются взрывы, есть раненый

08:41

В Татарстане прогремели взрывы: под ударом дронов мог оказаться НПЗ в НижнекамскеВидео

08:10

Украина 30 лет искала себя: Андрусив о том, как новая идеология может всё изменитьмнение

Цены на продукты пойдут вверх: Марчук – может ли РФ устроить продовольственный апокалипсис в УкраинеЦены на продукты пойдут вверх: Марчук – может ли РФ устроить продовольственный апокалипсис в Украине
07:47

В чем кроется ключ к победе Украины над РФ: бывший министр США дал ответ

05:32

Зацветут пышным ковром: как и когда правильно сажать гиацинты осеньюВидео

04:23

Как за 10 минут приготовить капусту для голубцов – хитрый трюк от повара

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке шеф-повара за 52 с

Реклама
03:41

Тест на IQ: нужно найти пиццу среди овощей за 13 секунд

03:03

Изобретатели были против: какое слово должно было заменить привычное "алло"

01:40

Космос преподнес жуткую загадку: астрономы столкнулись с пугающим открытием

12 сентября, суббота
23:48

Зеленский "поспорил" насчет санкций против РФ: в чем разногласие с Парижем

23:02

Четыре даты рождения любят жизнь в одиночестве: что делает их счастливыми

22:46

Нужно ли закрывать крышку унитаза: ученые дали неожиданный ответВидео

22:31

Трехсторонние переговоры о мире: Буданов назвал сроки нового раунда

22:13

"Человек из 2198 года" напугал предсказанием: какая трагедия все изменит

21:52

У Трампа сделали заявление о переговорах Украины, США и РФ: какой вопрос главный

21:39

Ошибка на день рождения: почему нельзя дарить деньги

21:27

Унитаз может быть грязнее, чем кажется: все дело в детали, о которой забываютВидео

Реклама
20:28

РФ бьет сотнями дронов, есть жертвы и "прилеты": детали массированной атакиВидео

20:19

Женщина купила платье за бесценок: находка принесет ей стократную прибыльВидео

19:24

Запах и плесень исчезнут: как быстро очистить уплотнитель стиральной машиныВидео

19:10

Сколько раз можно пользоваться одним полотенцем: важное правило гигиеныВидео

19:10

5000 долларов за поддержку Трампа: Денисенко раскрыл план перед выборамимнение

18:58

Бесполезная трата денег: 5 средств для уборки, которые не покупают клинеры

18:48

Украина разгромила РФ в первом в истории морском бою дронов - уникальные кадры

18:30

Большинство делает это слишком рано: когда на самом деле отбивные нужно солить

18:23

"Готовы к переговорам": в РФ назвали циничное условие встречи Зеленского и Путина

18:11

Риск возгорания и ожогов: 5 приборов, которые нельзя ставить рядом с плитой

18:05

Женщина купила дом без осмотра и теперь живет в пещере: что ее удивило

17:36

Жир больше не проблема: простой и быстрый способ очистить шкафы на кухнеВидео

17:21

Как убрать брызги масла во время жарки - кухня больше не будет в жиру

17:21

"Получает один актер": звезда украинских сериалов раскрыла самый высокий гонорар

16:47

Вонь из обуви исчезнет навсегда: простая смесь уберет запах за один час

16:35

РФ подготовила 3000 дронов для атак в ближайшее время: какие регионы под угрозой

16:25

"Дуэтом с Лорак": Настя Каменских появилась на росТВ

16:24

"Разрушения растут": РФ ударила баллистикой по Запорожстали, есть пострадавшие

16:12

Свекла останется свежей до самой весны: когда выкапывать и как хранить овощ

16:02

Гречка в кроссовках: зачем класть крупу в обувь осенью и зимой

Реклама
16:01

Мужчина 10 лет хранил дома "кусок металла": пришлось эвакуировать соседей

15:59

В Луцке прогремели взрывы: РФ ударила по железной дороге, первые подробности

15:34

Урожай не спасет: снизятся ли цены на продукты, эксперт предупредил украинцев

15:26

"До сих пор летают дроны": Зеленский эмоционально обратился к мируФото

15:23

Джинсы будут выглядеть как новенькие: как их правильно гладитьВидео

14:50

Затхлый запах из стиральной машины быстро исчезнет – нужны два средства из кухни

14:36

Таро-прогноз до конца сентября 2026: кого ждут деньги, а кого - поворот судьбы

14:33

Украина пробилась на 880 км в тыл РФ: Генштаб заявил о поражении цели в Тольятти

14:15

Как вымыть окна до блеска и без разводов: забытый, но эффективный лайфхак

14:15

Три знака зодиака вступают в новую эру: что изменится с 12 сентября

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять