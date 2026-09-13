В чем кроется ключ к победе Украины над РФ: бывший министр США дал ответ

Первое публичное выступление бывшего министра армии США после его ухода из администрации Трампа состоялось в Киеве.

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Как Украина может победить РФ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/olenazelenska.official, ОП

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Ведение войны переживает переломный этап

Украинская Delta превосходит системы армии США

ИИ и вычисления дадут Киеву шанс обойти Россию

Ведение войны переживает переломный этап, и именно технологическое преимущество дает Украине шанс победить Россию - такую оценку озвучил бывший министр армии США Дэн Дрисколл во время своего первого публичного выступления после ухода из администрации Дональда Трампа, сообщает CBS News.

Выступление состоялось в Киеве на форуме Yalta European Strategy - ежегодной конференции фонда Виктора Пинчука, посвященной месту Украины в западной архитектуре безопасности. На сцену Дрисколл вышел в галстуке с украинским орнаментом.

Ключевой тезис его выступления касался скорости изменений на поле боя: даже крупнейшие армии мира, по оценке экс-министра, не успевают за темпом и масштабом инноваций, которые диктует современная война. С ростом вычислительных мощностей и развитием искусственного интеллекта в Украине, по его убеждению, появится возможность опередить Россию в технологическом и организационном плане.

Рядом с ним на сцене находился Эрик Шмидт - бывший руководитель Google, а ныне глава американской оборонной компании Perennial Autonomy, которая работает в Украине. Модератором беседы выступил журналист CNN Фарид Закария.

Delta превосходит то, чем располагает армия США

Особое внимание оба спикера уделили украинской разработке, которая собирает данные с радаров, датчиков и непосредственно от военных и формирует целостную картину боевых действий. Речь идет о системе Delta - по своим возможностям, считает Дрисколл, она превосходит всё, чем в настоящее время пользуется американская армия.

Дискуссия затронула и разрыв между количеством дронов, которые в этом году закупят США, и тем, что способна произвести Украина. Из зала прозвучала реплика бывшего директора ЦРУ Дэвида Петреуса: реальные украинские мощности, по его оценке, могут быть даже выше озвученных прогнозов.

Показательным примером стала ситуация с дефицитом средств противодействия иранским дронам в США. Решение было найдено не среди крупных оборонных подрядчиков, а через компанию Шмидта, которая оперативно нарастила поставки дронов-перехватчиков и разведывательно-ударных аппаратов - оба типа хорошо известны по практике применения в Украине.

По словам Шмидта, договоренность о сотрудничестве была достигнута буквально за один телефонный звонок. В то же время остается открытым вопрос, можно ли было заранее предсказать такую потребность.

Вашингтон сворачивает анализ украинского опыта

В последние месяцы США, судя по всему, отходят от наработок по изучению военного опыта Украины. Профильное подразделение, которое занималось именно этим, в августе расформировали, а нескольких его ключевых сторонников среди военного руководства в этом году уволили или вынудили уйти в досрочную отставку.

Эти кадровые решения Дрисколл комментировать не стал. Зато он отстаивал общий курс поддержки Украины, признав при этом, что она оказалась более скромной, чем ожидал Киев.

Отношения между странами, подчеркивает экс-министр, держались на искреннем стремлении видеть успех Украины - даже если не всегда соответствовали ожиданиям. Само решение уйти он объяснил тем, что сможет принести больше пользы, действуя вне властных структур.

Переговоры с РФ - мнение эксперта

Эксперт Валерий Клочок высказался о возможных новых инициативах, которые могут быть направлены на прекращение войны в Украине. По его оценке, позиция Владимира Путина по ключевым вопросам остается практически неизменной.

При этом эксперт предполагает, что стороны потенциально могут договориться по отдельным направлениям. Среди возможных вариантов компромисса он называет:

установление временного режима тишины в Черном море;

возобновление экспортных операций, что отвечает интересам как Украины, так и России;

отказ от нанесения ударов по объектам в глубине территории противника.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Зеленский ожидает первых результатов мирных переговоров до конца сентября. Украинская сторона готовит контакты с американской командой и обсуждает формат будущих договоренностей, в частности в Нью-Йорке. Одной из центральных тем называли ситуацию в Чёрном море, а также вопросы энергетики и продовольственной безопасности.

Институт изучения войны (ISW) зафиксировал признаки того, что Кремль делает ставку на затяжную войну. Аналитики связывали это с курсом правящей партии и намерениями переориентировать промышленность и милитаризировать общество.

Американская разведка и издание The Atlantic констатировали риски эскалации войны за пределы Украины. В публикациях отмечалась возможность нападения или гибридных операций против стран Европы.

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Об источнике: CBS News CBS News - новостное подразделение американской телерадиокомпании CBS. Телевизионные программы CBS News включают CBS Evening News, CBS Mornings, программы новостного журнала CBS News Sunday Morning, 60 Minutes и 48 Hours, а также воскресную утреннюю политическую программу Face the Nation. CBS News Radio выпускает ежечасные выпуски новостей для сотен радиостанций, а также курирует подкасты CBS News, такие как The Takeout Podcast. CBS News также управляет CBS News 24/7, круглосуточной сетью цифровых новостей, пишет Википедия.

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