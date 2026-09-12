Ошибка на день рождения: почему нельзя дарить деньги

Деньги в конверте считаются универсальным подарком, но эзотерические правила содержат свои оговорки. Узнайте, кому не рекомендуется дарить купюры.

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Почему деньги в конверте могут считаться дурным предзнаменованием / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Почему деньги в конверте считаются нежелательным подарком

Кому не рекомендуют дарить деньги согласно примет

Как правильно вручать и принимать купюры

Деньги в конверте часто кажутся самым простым и универсальным решением, когда не хватает времени на поиск подарка или трудно угадать желания именинника. Однако народные приметы и эзотерические правила предостерегают от такого шага, ведь подобный подарок якобы может негативно повлиять на финансовое положение как дарителя, так и виновника торжества. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает изданиеРБК-Украина, купюры обладают мощной энергетикой и сохраняют связь со своим владельцем, поэтому передача их из рук в руки якобы может привести к потере собственного благополучия.

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Почему деньги считаются опасным подарком

Бумажные деньги, согласно эзотерическим представлениям, впитывают энергетическое поле человека, который их заработал. Передавая купюры из своего кошелька другому человеку, даритель якобы рискует невольно отдать собственную финансовую удачу и энергию труда.

Категорически не рекомендуется дарить деньги руководителям, коллегам, а также малознакомым людям. Неизвестная реакция человека на такой жест может создать негативный энергетический посыл.

Если без денежного подарка не обойтись, по приметам не стоит брать купюры из собственного кошелька. Лучше снять новые банкноты крупного номинала в банкомате и сразу положить их в праздничный конверт с подписанной от руки открыткой.

Об источнике: РБК-Украина РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, не имеющая отношения к российской структуре, пишет Википедия.

Как правильно принимать деньги в подарок

Способ принятия такого подарка также, согласно приметам, имеет значение для сохранения финансового благополучия.

Открывать конверт или пересчитывать купюры в присутствии дарителя считается не только невежливым, но и нежелательным с точки зрения народных примета. Считается, что деньги должны сначала "привыкнуть" к новому хозяину.

Приметы о деньгах / Инфографика: Главред

Поэтому конверт рекомендуют положить в карман или сумку, а пересчитать деньги - уже позже, наедине. Это якобы поможет деньгам "адаптироваться" к новому владельцу.

Подаренные деньги также не рекомендуется сразу тратить на мелочи. По приметкам, лучше приобрести на них ценную и памятную вещь, которая долго будет радовать и приносить удовольствие.

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