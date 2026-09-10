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Защита от сглаза: какое дерево считалось главным оберегом дома

Марина Иваненко
10 сентября 2026, 20:26
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Красные гроздья рябины украшают двор осенью и зимой. Рассказываем, почему это дерево считалось оберегом и где его лучше посадить.
Зачем сажали рябину возле украинского дома
Зачем сажали рябину возле украинского дома / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Почему рябину издавна считали оберегом для дома
  • Какие преимущества дает дерево во дворе
  • Где лучше посадить рябину возле дома

С наступлением сентября среди зеленой листвы рябины появляются тяжелые красные грозди, которые сразу привлекают внимание. Для украинцев это дерево издавна имело не только эстетическую ценность, но и глубокое сакральное значение. Главред расскажет подробнее.

По данным издания "Субота Онлайн", рябина издавна считалась одним из самых сильных растительных оберегов для дома.

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Почему рябину считали защитой для дома

В народных поверьях рябине приписывали способность оберегать дом от сглаза, зависти и нечистой силы. Веточки дерева вешали или клали у входной двери, а также использовали во время купальских и свадебных обрядов.

Считалось, что ярко-красные плоды способны защищать дом от негативного влияния и отгонять всё недоброе ещё до того, как оно проникнет в дом.

Чем рябина может быть полезна на приусадебном участке

Помимо традиционного символического значения, рябина имеет и вполне практические преимущества для приусадебного участка.

Она остается декоративной в течение всего года. Весной дерево покрывается белым цветом, а осенью и зимой сад украшают яркие красные грозди.

Плоды рябины также привлекают птиц. Ягоды могут оставаться на ветвях даже после опадения листьев, становясь источником пищи для пернатых в холодное время года.

Еще одно преимущество - неприхотливость дерева. Обычная рябина хорошо растет на солнечных участках или в легкой полутени и предпочитает хорошо дренированные почвы.

Приметы о погоде
Приметы о погоде / Инфографика: Главред

Где лучше посадить рябину возле дома

Перед посадкой саженца стоит учесть размеры взрослого дерева. Рябина может вырастать до 4–8 метров в высоту, а ширина её кроны может составлять 2,5–4 метра.

Поэтому дерево рекомендуется высаживать на достаточном расстоянии от дома, крыши, линий электропередач и других крупных насаждений. Это позволит рябине нормально развиваться и в то же время не создаст проблем в будущем.

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