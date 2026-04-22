Магия красных ягод: почему рябина была обязательным оберегом в украинском доме

О чем вы узнаете:
- Почему рябину считали сильным оберегом
- Сложно ли вырастить рябину возле дома
Раньше почти у каждого украинского дома росла рябина. Древние украинцы верили, что это дерево — настоящий оберег, который приносит в семью согласие и защищает от всего злого. Рябину считали живым щитом, способным притягивать в дом счастье и отводить любую беду от семьи — Главред расскажет более подробно.
Как пишет РБК-Украина, рябина считается символом домашнего уюта. Ее красные ягоды сравнивали с огнем, который "сжигает" все беды еще до того, как они попадут в дом.
Почему украинцы считали рябину сильным оберегом
Украинцы считали, что рябина является своеобразной защитой от зависти, и верили, что дерево у ворот не пускает в дом людей с плохими мыслями.
Рябина была символом богатства — чем больше ягод на ветвях, тем лучше будет следующий год для хозяев.
Кроме того, наши предки верили, что рябина помогает родным меньше ссориться и быстрее мириться.
Чем полезна рябина
Рябина — это не только красиво, но и очень полезно. В ее ягодах очень много витаминов — даже больше, чем в лимонах. Когда наступают первые морозы и ягоды становятся сладкими, из них полезно пить чай, чтобы не болеть зимой. Кроме того, дерево хорошо очищает воздух от пыли, поэтому дышать рядом с ним легче.
Сложно ли вырастить рябину возле дома
Рябина — идеальное дерево для тех, кто не хочет тратить много сил на огород или сад. Поскольку она не боится сильных морозов, может расти на любой почве и практически не требует ухода.
Об источнике: РБК-Украина
РБК-Украина — украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, не имеющая отношения к российской структуре, пишет Википедия.
