Магия красных ягод: почему рябина была обязательным оберегом в украинском доме

Марина Иваненко
22 апреля 2026, 19:45
Рябина издавна считалась символом защиты и благополучия в Украине. Её сажали возле дома не случайно. Народные поверья и польза этого дерева для здоровья и дома.
Приметы о рябине
Приметы о рябине / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

  • Почему рябину считали сильным оберегом
  • Сложно ли вырастить рябину возле дома

Раньше почти у каждого украинского дома росла рябина. Древние украинцы верили, что это дерево — настоящий оберег, который приносит в семью согласие и защищает от всего злого. Рябину считали живым щитом, способным притягивать в дом счастье и отводить любую беду от семьи — Главред расскажет более подробно.

Как пишет РБК-Украина, рябина считается символом домашнего уюта. Ее красные ягоды сравнивали с огнем, который "сжигает" все беды еще до того, как они попадут в дом.

Почему украинцы считали рябину сильным оберегом

Украинцы считали, что рябина является своеобразной защитой от зависти, и верили, что дерево у ворот не пускает в дом людей с плохими мыслями.

Рябина была символом богатства — чем больше ягод на ветвях, тем лучше будет следующий год для хозяев.

Кроме того, наши предки верили, что рябина помогает родным меньше ссориться и быстрее мириться.

Видео, в котором рассказывают интересные факты о рябине, можно посмотреть здесь:

Чем полезна рябина

Рябина — это не только красиво, но и очень полезно. В ее ягодах очень много витаминов — даже больше, чем в лимонах. Когда наступают первые морозы и ягоды становятся сладкими, из них полезно пить чай, чтобы не болеть зимой. Кроме того, дерево хорошо очищает воздух от пыли, поэтому дышать рядом с ним легче.

Сложно ли вырастить рябину возле дома

Рябина — идеальное дерево для тех, кто не хочет тратить много сил на огород или сад. Поскольку она не боится сильных морозов, может расти на любой почве и практически не требует ухода.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: РБК-Украина

РБК-Украина — украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, не имеющая отношения к российской структуре, пишет Википедия.

    Спецоперации продолжаются: Малюк раскрыл детали своей деятельности после отставки

    Зеленский сделал заявление о переименовании Донбасса в честь Трампа – что сказал

    ЕС наконец-то разблокирует 90 млрд евро для Украины и новые санкции против РФ: что известно

    Это женское имя было настоящим хитом в 80-х, а теперь стало большой редкостью

    Гороскоп Таро на май 2026: Весам - расходы, Скорпионам - выбор, Стрельцам - успех

    Карта Deep State онлайн за 22 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

    Эра ламината уходит в прошлое: на рынке пола появился новый фаворит

    Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке собаки на скале за 31 с

    Последние новости

    21:03

    Спецоперации продолжаются: Малюк раскрыл детали своей деятельности после отставки

    20:55

    В какие дни рождаются самые верные друзья: никогда не бросят в беде

    20:38

    Сборная Украины ищет замену Реброву: кто среди кандидатов на кресло тренера

    20:36

    Сладкие и крупные: когда лучше всего сеять арбузы в открытый грунт в 2026 году

    19:53

    Запутанная головоломка со спичками для детей, которую осилят не все взрослые

    У Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны БеларусиУ Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны Беларуси
    19:45

    Цены на клубнику готовят сюрприз: к чему готовиться покупателям в этом сезоне

    19:45

    Магия красных ягод: почему рябина была обязательным оберегом в украинском доме

    19:33

    Зеленский сделал заявление о переименовании Донбасса в честь Трампа – что сказал

    19:27

    ЕС наконец-то разблокирует 90 млрд евро для Украины и новые санкции против РФ: что известно

    Реклама
    19:24

    Свекровь - копия Памела Андерсон: Инна Мирошниченко поразила новыми фото

    19:21

    "Случилось впервые за последние 10 месяцев": Зеленский рассказал о ситуации на фронте

    19:10

    Математика войны: Андрусив объяснил, кто получает миллиарды от конфликтамнение

    19:06

    На Тернопольщине объявили штормовое предупреждение: чего ожидать от погоды

    18:57

    Враг отвлекает внимание: эксперт назвал два ключевых направления российского наступления

    18:52

    Может ли Украина похитить Лукашенко: генерал СБУ разъяснил заявление Зеленского

    18:51

    Пропагандисту Соловьеву грозит уголовное наказание

    18:31

    Из-за пыли или из-за солнца: причина, по которой в СССР телевизоры прятали под салфетками

    18:30

    Нобелевский лауреат назвал сроки конца человечества: конец близко

    18:27

    Фигуранта коррупционных скандалов хотят назначить на руководящую должность в Управлении уголовного розыска Киева — Кушнирук

    18:25

    Можно ли сажать огород в Проводную неделю: священник дал чёткий ответВидео

    Реклама
    17:59

    Спас Киев за 3 тысячи дукатов — кого считают "некоронованным королём Руси"Видео

    17:51

    "Развод на деньги": Киркоров и Асти кинули российских оккупантов

    17:46

    В Киеве раздались мощные взрывы: РФ атакует столицу Украины дронами, что известно

    17:36

    Лечение на дому и новые правила госпитализации: почему больницы не будут брать пациентовВидео

    17:22

    3 минуты и царапин не останется: секрет восстановления паркета за копейкиВидео

    17:21

    США все же воспользовались помощью Украины: где развернули украинскую систему против дронов

    17:20

    Ровенщину накроет опасная погода: о чем предупреждают синоптики

    17:16

    Четыре даты рождения с самой сильной волей: на них можно положиться

    17:06

    Гривня резко подорожала: новый курс валют на 23 апреля

    17:00

    "Моя вторая мама": Виталий Козловский впервые показал сестру и поразил признаниемВидео

    16:55

    Сосиски будут оставаться свежими в разы дольше: трюк, который знают единицы

    16:51

    Шквальный ветер и заморозки налетят на Львовщину: когда прогнозируют непогоду

    16:26

    Шквальный ветер и дождь обрушатся на Житомирщину: когда ждать удара непогоды

    16:23

    По следам Ноева ковчега: ученые наткнулись на нечто необъяснимое

    16:12

    Эти вещи не выйдут из моды: 5 стильных находок, неподвластных времениВидео

    16:08

    Дожди и штормовой ветер: когда в Украину придет потепление

    16:07

    Урожай клубники будет большим и сочным: что нужно сделать до конца апреляВидео

    16:00

    Жёлтые пятна исчезнут на глазах: как отмыть матрас и подушки без химии

    15:55

    Говорить "купить в рассрочку" - это грубая ошибка: как сказать правильно

    15:18

    Семья решила усыпить здоровую собаку: причина возмутила людейВидео

    Реклама
    15:00

    Какие украинские имена имеют русские корни: их можно услышать каждый день

    14:47

    "Загнали в угол, как крысу": генерал СБУ раскрыл двойную игру Лукашенко

    14:45

    Самые сочные котлеты без лишнего масла: рецепт, от которого все будут в восторге

    14:36

    "Хочу всем его показать": Соловий рассекретила нового возлюбленного

    14:26

    Послы ЕС одобрили €90 млрд для Украины и 20-й пакет санкций для РФ

    14:11

    Не с женой: Игорь Николаев попался на камеру с блондинкой

    13:56

    Россия создает риск серьезной аварии на ЧАЭС: что грозит Украине

    13:53

    Может ли водитель повернуть налево: тест по ПДД сбивает с толку за секундыВидео

    13:52

    Мальчик нашел золото на дне озера, но дальше началось странное

    13:43

    Закрыл собой ребенка от пуль: что известно об убитом террористом дворнике в Киеве

