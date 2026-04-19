Это может привести к бедности и ссорам: когда категорически нельзя ходить в гости

Марина Иваненко
19 апреля 2026, 14:08
Какие дни и обстоятельства считаются неудачными для визитов — народные приметы и правила, которые помогут не нарушить покой хозяев и сохранить хорошие отношения.
Когда не стоит ходить в гости?
Когда не стоит ходить в гости? / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете

  • Когда, согласно народным приметам, не стоит ходить в гости
  • Какие визиты могут испортить отношения
  • Как правильно планировать встречи с друзьями

Народные приметы о том, когда можно ходить в гости, появились не просто так – они стали результатом длительных наблюдений людей за бытом и отношениями. Наши предки верили, что несвоевременный визит может испортить настроение, отношения или даже привести к неприятностям в жизни. Есть несколько конкретных ситуаций, когда встречу лучше перенести – Главред расскажет подробнее.

Худшие моменты для визитов

Как пишет издание ТСН, существуют давние предостережения, которые объясняют, почему в определенное время лучше оставаться дома:

После захода солнца

Приходить в гости вечером нежелательно, ведь вечерние визиты могут принести в дом беспокойство и спровоцировать споры между хозяевами и гостями.

В понедельник

Понедельник считается тяжелым днем для любых начинаний и активного общения. Визит в этот день может быть утомительным.

Утром без предупреждения

Неожиданные гости в начале дня нарушают планы хозяев и, по поверьям, могут навлечь на дом мелкие хлопоты.

Во время семейных проблем

Если в семье кто-то болеет, идет ссора или идет подготовка к важному событию, посторонним людям лучше не вмешиваться в это пространство.

В большие церковные праздники

В такие дни семьи обычно стремятся к покою и тишине и хотят быть вместе, а не с посторонними людьми.

В плохом настроении

Если вы раздражены или только что с кем-то поссорились, лучше не ходить к друзьям, чтобы не передавать им свой негатив.

Почему эти правила актуальны сегодня

Большинство народных примет имеют логическое объяснение, которое актуально и в наше время. Например, вечерние гости мешают людям отдыхать после работы, а внезапные визиты создают бытовой стресс для хозяев. Отказ от посещений в сложные для семьи периоды — это просто проявление уважения к чужой частной жизни.

    Об источнике: ТСН

    ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

