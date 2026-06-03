Дефицит, талоны и километровые очереди достигли Москвы: в России коллапс из-за ударов ВСУ

Из-за рекордных ударов украинских дронов по НПЗ в России и на оккупированных территориях возник дефицит топлива. На АЗС массово вводят ограничения на продажу.

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Дефицит бензина в России дошел до Москвы — какой рекорд установили ВСУ / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

В чем причина дефицита бензина в РФ

Как Кремль пытается преодолеть кризис

Как россияне реагируют на дефицит

В конце мая – начале июня 2026 года Россия столкнулась с крупнейшим топливным кризисом с начала полномасштабной войны. Серия массированных ударов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре привела к остановке или существенному сокращению работы ряда ключевых НПЗ, из-за чего производство бензина и дизельного топлива резко упало.

В то же время в ряде регионов, в частности во временно оккупированном Крыму, уже фиксировались перебои с продажей топлива, лимиты на отпуск бензина и очереди на автозаправках.

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Главред собрал самое важное, что стоит знать о топливном кризисе в России.

Где действуют ограничения на продажу топлива

По информации российских СМИ, в Московском регионе на автозаправочных станциях сети ОРТК ввели ограничения на продажу топлива. Отныне одному человеку могут отпустить не более 60 литров бензина или 100 литров дизельного топлива.

"В Новой Москве на автозаправочных станциях (АЗС) начали появляться объявления об ограничении продажи бензина 60 литрами на одного человека, а дизельного топлива — 100 литрами. Такой порядок отпуска топлива будет действовать "до дальнейших распоряжений", — говорится в сообщении.

В центральном офисе компании сообщили, что такие лимиты действуют на всех АЗС сети с 30 мая и будут оставаться в силе до стабилизации ситуации на рынке. Причиной назвали текущие рыночные условия.

Подобные ограничения ввели и другие крупные сети. На заправках "Лукойла" в московском регионе установлен лимит до 100 литров бензина на одного человека, тогда как на АЗС "Газпрома" разрешается приобрести до 150 литров. В "Роснефти" и "Татнефти" сообщили, что пока таких мер не вводили, однако не исключают их появления в зависимости от дальнейшего развития ситуации.

С конца прошлой недели ограничения на продажу бензина начали действовать также в Санкт-Петербурге. Информацию об этом подтвердили в компании "Киришиавтосервис", которая связана с крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом региона. По данным местных источников, одной из причин стали проблемы с логистикой поставок топлива.

Ранее установленные лимиты были введены и в оккупированном Севастополе, где сначала разрешали покупать не более 20 литров бензина на человека и ввели талонную систему на дизельное топливо. Впоследствии местные оккупационные власти сообщили о временном отсутствии бензина марок АИ-92 и АИ-95. Аналогичные ограничения начали действовать и в оккупированном Крыму, где продажу АИ-95 ограничили 20 литрами на человека.

Впоследствии оккупационный глава Крыма Аксенов объявил о прекращении продажи бензина марки А-95.

"Продажа бензина марки АИ-95 на АЗС ATAN и ТЭС будет осуществляться только по талонам. Кроме того, из-за ограниченных запасов автомобильного бензина марки АИ-92 с 31 мая вводится ограничение на его розничную продажу — не более 20 литров на одно транспортное средство. Заправка в канистры запрещена", — указал гауляйтер.

Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Лимиты на реализацию топлива также были введены на временно оккупированных территориях Запорожской и Донецкой областей.

Кроме того, как добавил глава Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко, проблемы с бензином уже ощущаются еще и в Курской и Белгородской областях РФ.

"Продажу бензина ограничили еще в двух регионах России. Курская и Белгородская области испытывают дефицит. Но москвичи разве знают, где тот Белгород, где тот Курск. Путину главное — Москва и Московия, в других регионах хоть голод, вот такое отношение", — подчеркнул он.

ЦПД / Инфографика: Главред

Как отметил министр экономического развития и промышленности Белгородской области Максим Гусев, ограничения ввели с целью обеспечения безопасности при реализации топлива. По его словам, такие меры действуют не только в этих регионах, но и в других частях страны.

"Решение временно ограничить продажу топлива в канистры принято одной из сетевых компаний для обеспечения безопасности при реализации топлива и затрагивает не только наш регион. Приобрести топливо в канистры можно на АЗС других брендов. Заправка всех видов топлива в баки автомобилей доступна в полном объеме. Мы следим за тем, чтобы эти меры не влияли на общую доступность топлива для граждан и бизнеса", — говорится в сообщении.

В чем причина дефицита бензина в РФ

По подсчетам Bloomberg, в мае Украина осуществила рекордное количество атак на российские нефтеперерабатывающие заводы с начала полномасштабной войны — в течение месяца было зафиксировано 16 ударов. Кроме того, более десяти атак были направлены на нефтепроводы, нефтебазы и портовую инфраструктуру.

На этом фоне средний уровень переработки нефти в России сократился до 4,58 млн баррелей в сутки, что на 13% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным аналитиков, это самый низкий показатель с октября 2009 года.

"Атаки Украины свидетельствуют об изменении стратегии по сравнению с предыдущими годами. Сейчас они направлены не только на первичные установки переработки — которые восстанавливать было относительно легко и быстро — но и на вторичные установки, в частности дорогостоящие и технически сложные. Вторичные установки помогают нефтеперерабатывающим заводам производить больше бензина и дизельного топлива, но их ремонт может быть гораздо сложнее и дороже, поскольку западные санкции затрудняют поставки запасных частей из-за рубежа", — отметил Сергей Вакуленко, опытный специалист отрасли и научный сотрудник Фонда Карнеги по международному миру.

Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Как сообщает Reuters, ко второй половине мая в России остановили работу нефтеперерабатывающие предприятия суммарной мощностью около 238 тысяч тонн в сутки, что составляет примерно четверть общего объема нефтепереработки страны.

Особенно ощутимыми последствия стали для центральных регионов РФ, где после ударов по крупным НПЗ в Киришах, Москве, Нижнем Новгороде, Рязани и Ярославле переработка нефти значительно сократилась. Эти предприятия обеспечивали более 30% производства автомобильного бензина и около четверти дизельного топлива в стране.

Кроме того, Россия столкнулась с проблемами поставок топлива в временно оккупированный Крым по суше. Причиной стали действия украинских беспилотников средней дальности, которые существенно затруднили использование федеральной трассы Р-280 "Новороссия", проходящей от Ростова.

Подобные трудности признают и российские провоенные блогеры и так называемые "военкоры". По их оценкам, логистика поставок на временно оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей, а также в Крым, фактически перебита из-за роста количества ударов украинских дронов по транспортным средствам.

РФ готовит повышение цен на топливо

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко обратил внимание, что на фоне топливного кризиса российские власти рассматривают повышение стоимости топлива.

"Еще никогда выстрел в ногу не был столь громким и бессмысленным", — подчеркнул он.

Так, вице-премьер РФ Александр Новак поручил подготовить предложения по увеличению оптовых и розничных цен на бензин, дизельное топливо и авиационный керосин на 1,5 рубля за литр.

Российские пропагандисты отмечают, что Министерство энергетики России совместно с другими ведомствами получило задание проработать соответствующие механизмы повышения цен. Предполагается, что дополнительные доходы нефтяных компаний могут быть направлены на усиление защиты нефтеперерабатывающих заводов и другой топливной инфраструктуры от атак украинских беспилотников. Окончательные параметры инициативы еще не определены, а среди вариантов рассматриваются как одноразовое повышение цен, так и изменение действующих ограничений на их рост.

Заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич пояснил, что реализация такого решения может произойти не напрямую, а через корректировку действующих механизмов регулирования рынка. Среди возможных инструментов называют повышение акцизов на бензин и дизельное топливо, изменения в системе демпферных выплат, поддерживающих поставки топлива на внутренний рынок, а также заключение специальных соглашений с нефтяными компаниями. Один из вариантов предусматривает разрешение на одноразовое повышение цен на 1,5 рубля за литр в обмен на обязательство нефтяников направить дополнительные доходы на защиту своих объектов.

Как Кремль пытается преодолеть кризис

В то же время, вместо того чтобы прекратить авиаудары по Украине и согласиться на воздушное перемирие или вывести войска из Украины и решать проблемы с бензином, Россия существенно увеличила закупки бензина в Беларуси. В мае объемы продаж белорусского бензина на Петербургской бирже выросли в 26 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 23,64 тысячи тонн. Закупки дизельного топлива также увеличились — в три раза, до 49,86 тысячи тонн.

Экономист Кирилл Родионов отмечает, что даже такой значительный рост поставок из Беларуси не способен существенно повлиять на общий баланс российского топливного рынка. По его словам, два белорусских нефтеперерабатывающих завода, работающие на российской нефти, ежегодно производят около 3,5 миллиона тонн бензина, из которых примерно 2,3 миллиона тонн экспортируется. В то же время годовое потребление бензина в России составляет около 38 миллионов тонн.

"Таким образом, за весь год Беларусь экспортирует бензина меньше, чем за месяц потребляет РФ", — указал он.

По мнению эксперта, даже с дополнительными поставками из Беларуси ситуация на топливном рынке России продолжает осложняться. С начала года оптовые биржевые цены на топливо выросли более чем на 20%, тогда как объемы отгрузки продукции российскими нефтяными компаниями сократились примерно на четверть.

"Сокращение предложения будет повышать вероятность ценовых скачков в розничной торговле, где накопленный рост цен на топливо вышел за пределы "инфляция минус", — подытожил Родионов.

Как россияне реагируют на дефицит

Стоит отметить, что из-за системных ударов по логистике российских оккупационных войск на трассе Донецк-Крым на многих автозаправочных станциях бензин уже отсутствует, а там, где топливо еще можно приобрести, образовались многокилометровые очереди автомобилей, что подтверждают многочисленные видео очевидцев.

В то же время ситуация стала настолько сложной, что даже появление на дорогах нескольких бензовозов, независимо от того, загружены они топливом или нет, вызывает у части местных жителей чрезвычайно эмоциональную реакцию.

Ура! Ура! Жители Крыма радуются прибывшим бензовозам pic.twitter.com/6HKlPWx6Nu — vlajcco8 (@vlajcco8) 31 мая 2026

Российские пропагандисты, объясняя причины сложившейся ситуации своей аудитории, признают, что эффективной защиты от украинских ударов по объектам в глубине территории фактически нет, разве что размещение всей критической инфраструктуры под землей.

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По их словам, после атак на Крымский мост перевозки топлива по железной дороге через него существенно сократились, а количество железнодорожных паромов в распоряжении оккупационных сил значительно уменьшилось в результате ударов украинских Сил обороны.

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На этом фоне представители оккупационных властей все чаще жалуются на проблемы с туристическим сезоном.

Камни с неба все-таки долетели до Крыма. Все как хотели. pic.twitter.com/1gQpxaZZ3e — Министр Министерства Восхищения и Сарказмов. (@Victor64116189) 30 мая 2026

Дефицит топлива и постоянная угроза атак беспилотников на транспортных маршрутах негативно влияют на туристический поток, поэтому значительного наплыва отдыхающих в этом году не ожидается.

Украинские удары по РФ установили новый рекорд

Украинский политтехнолог, публицист, общественный деятель и офицер ВСУ Виктор Таран отметил, что суммарная мощность нефтеперерабатывающих заводов, которые в мае полностью или частично прекратили работу в результате ударов по российской инфраструктуре, превышает 83 миллиона тонн в год.

По его словам, это составляет около четверти всех нефтеперерабатывающих мощностей России. Эти предприятия обеспечивали более 30% производства бензина и около 25% дизельного топлива в стране.

Таран подчеркнул, что беспилотники смогли вывести из строя значительную часть нефтеперерабатывающей отрасли государства, которая имеет статус ядерной. В частности, проблемы возникли на предприятиях в Москве, Рязани, Перми и Киришах, тогда как Туапсинский НПЗ остается остановленным на неопределенный срок. В мае также временно приостанавливали работу объекты в Приморске и Ярославле.

Туапсинский НПЗ / Инфографика: Главред

Отдельно он обратил внимание на Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который перерабатывал около 13 миллионов тонн нефти в год, обеспечивал примерно 5% всей российской нефтепереработки и был важным поставщиком дизельного топлива для российской армии.

"Цифры за весь год еще красноречивее. С января по май украинские дроны вывели из строя переработку 700 тысяч баррелей в сутки на 16 заводах. Это вдвое больше объектов, чем за тот же период прошлого года. А еще был удар по Саратовскому НПЗ. А это более тысячи километров. И это рекордная глубина удара по нефтяной инфраструктуре за всю войну. Но важнее не расстояние, а то, что именно там горело. Наиболее серьезных повреждений получила технологическая установка первичной переработки сырой нефти ЭЛОУ-АВТ-6. Повреждение этого узла фактически парализует весь завод, потому что без первичной переработки остальным установкам нечего перерабатывать", — рассказал он.

По словам Тарана, пожар на этом предприятии зафиксировали спутниковые системы мониторинга FIRMS от NASA, а попадания были зафиксированы сразу в пяти разных точках завода.

Он также отметил, что весной интенсивность ударов по таким объектам удвоилась, а география атак существенно расширилась. В частности, 30 мая в порту Таганрога возник пожар на танкере и топливных резервуарах, а также была повреждена причальная инфраструктура.

По мнению Тарана, стратегическое значение этих событий заключается в том, что Россия рассчитывала вести свою кампанию, нанося удары по гражданской инфраструктуре Украины, при этом сохраняя собственный тыл в безопасности. Однако теперь, считает он, это преимущество больше не является безусловным.

"Война пришла и продвигается по России на расстояние более 1000 км. Так далеко даже гитлеровская Германия не бомбила, и это далеко не финал", — подытожил он.

Какой приоритет поставил Кремль – какие регионы РФ больше всего почувствуют дефицит

Энергетический эксперт Станислав Игнатьев отметил, что украинские беспилотники уже нанесли удары по большинству стратегически важных объектов нефтеперерабатывающей и топливно-логистической инфраструктуры в европейской части России. Речь идет не только о нефтеперерабатывающих заводах, но и о нефтебазах, терминалах и объектах, обеспечивающих транспортировку топлива.

В то же время, по его словам, даже в случае дефицита топлива для гражданского сектора российские власти в первую очередь будут обеспечивать потребности армии и военной авиации.

"Даже если будет существенный дефицит для населения, для гражданской авиации, все равно топливо для военной авиации найдется", — рассказал он в эфире Апостроф TV.

Эксперт напомнил, что после атак на российские НПЗ в 2024 году в РФ уже возникали ограничения на продажу топлива населению, однако военные структуры продолжали получать необходимые объемы ресурсов. Больше всего последствия дефицита, по его мнению, могут ощутить отдаленные регионы России — Сибирь, Урал и Забайкалье, где снабжение затруднено. В Москве ситуация пока остается стабильной благодаря значительным запасам топлива на нефтебазах, которых хватит на несколько недель.

Игнатьев подчеркнул, что военные нужды являются безусловным приоритетом для российских властей. Даже при нехватке топлива для гражданской авиации или населения ресурсы для военной техники будут находиться. По его словам, подобная ситуация уже наблюдалась в прошлом году, когда после ударов по НПЗ в России вводили лимиты на продажу топлива, но военный сектор не испытывал существенных ограничений.

"Существенно на военные задачи Российской Федерации этот дефицит топлива не повлияет, потому что еще есть запасы на нефтеперерабатывающих заводах, есть возможность перекачки топлива, есть возможность производить бензин, керосин и дизельное топливо", — отметил Игнатьев.

Также эксперт подчеркнул, что в результате атак Россия уже сталкивается с трудностями в экспорте части нефтепродуктов через порты Черного и Балтийского морей. Это негативно сказывается на бюджетных поступлениях страны и вынуждает сокращать объемы добычи нефти.

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Об источнике: Bloomberg Bloomberg — американская компания (товарищество с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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