Силы обороны поразили корабль РФ "Бойкий" в Санкт-Петербурге - подробности

Пострадавшее судно использовалось для сопровождения так называемого "теневого флота" России.

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СБС поразили важную цель ВМФ РФ / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот из видео

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Украинские дроны поразили российский корабль "Бойкий"

Под удар попали объекты в "колыбели" ВМФ РФ

Вероятно, Украина атаковала еще одно российское судно

Первый Отдельный центр беспилотных систем Украины поразил военный корабль страны-агрессора России "Бойкий", который является носителем управляемого ракетного оружия. Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди с позывным "Мадяр".

По его словам, под удар корабль попал сегодня, 3 июня, на Кронштадтской военно-морской базе в Санкт-Петербурге — "колыбели" военно-морского флота России. Корвет "Бойкий" в феврале 2026 года отправили на плановый ремонт.

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Скриншот из Telegram-канала Главред

Полное видео атаки на корабль "Бойкий" смотрите в нашем Telegram-канале по ссылке.

"Корвет "Бойкий", проект 20380, третий корвет Балтийского флота ВМФ. Совершенно новый, не побитый, спущен на воду в 2011 году, с 2013 года — на вооружении. Имеет феерическую историю путешествий и приключений вдоль границ НАТО, сопровождал теневой нефтяной флот... Запомнился триумфальным тараном исследовательского судна "Адмирал Владимирский", — рассказал историю корабля "Мадяр".

Роберт Бровди "Мадяр" / Инфографика: Главред

Совладелец Fire Point Денис Штилерман отметил в соцсети X, что сегодня под удар украинских дронов, похоже, попал не только корвет "Бойкий". По его данным, поражены сразу два корабля РФ.

"Мы очень хотели устроить гостям (экономического форума РФ — Главред) экскурсию на крейсер "Москва", но, к сожалению, привести его не удалось — поэтому пришлось заменить его двумя другими кораблями уже на месте проведения мероприятия", — говорится в сообщении.

Эксперт раскрыл влияние ударов ВСУ на Россию

Главред писал, что по словам специалиста по вопросам коммуникации, партнерства и интеграции в ЕС в Razom We Stand Максима Гардуса, атаки ВСУ на российские НПЗ и порты имеют не только военный эффект.

Они показывают миру, что Россия больше не является надежным поставщиком энергоносителей и любой бизнес или государство рискуют остаться без ресурсов в критический момент.

Удары Украины вглубь РФ — последние новости

Напомним, Главред писал, что 3 июня Владимир Зеленский подтвердил успешную атаку на нефтяной терминал в российском Санкт-Петербурге и предприятие в Тамбовском регионе, вовлеченное в производство российского оружия.

Ранее, в ночь на 2 июня, в Краснодарском крае РФ было шумно. Неизвестные дроны атаковали один из крупнейших в регионе нефтеперерабатывающих заводов — Ильский НПЗ.

Накануне, 31 мая, украинские военные применили "дальнобойные санкции" и поразили нефтеперерабатывающий завод в Саратове. НПЗ находится на расстоянии около 700 километров от линии фронта.

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О персоне: Роберт Бровди Бровди Роберт Иосифович (позывной "Мадяр"; род. 9 августа 1975, Ужгород, Закарпатская область) — украинский военнослужащий, майор ВСУ, известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадяра". Герой Украины (2025). С 3 июня 2025 года является командующим Силами беспилотных систем ВСУ.

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