Украина поразила российский корабль "Светляк": Генштаб раскрыл подробности

Главное:
- Поражен второй за два дня корабль "Светляк" в Керчи
- Удар по нефтебазе в Ногинске вызвал пожар
- Повреждён железнодорожный мост в Луганской области
Силы обороны Украины в ночь на 18 июля поразили сторожевой корабль проекта 10410 "Светляк" в Керчи. Также нанесен удар по нефтебазе в Московской области и железнодорожному мосту на оккупированной территории Луганской области. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Украинские военные поразили сторожевой корабль проекта 10410 "Светляк" в Керчи во временно оккупированном Крыму. В Генштабе отмечают, что это уже второй подобный корабль, пораженный Силами обороны за последние два дня.
"Корабли проекта 10410 "Светляк" предназначены для патрулирования морской акватории, сопровождения кораблей и судов, а также могут привлекаться к выполнению задач по обеспечению действий военно-морских сил и других силовых структур Российской Федерации", - сообщили в Генштабе.
Пожар на нефтебазе в Московской области
Еще одним направлением ночных ударов стала нефтебаза "Нефте-Сервис" в Ногинске Московской области. По данным Генштаба, зафиксировано попадание в объект с последующим пожаром на территории предприятия.
Нефтебаза используется для хранения и поставки горюче-смазочных материалов, в частности для нужд армии оккупантов. Удар по этому объекту вписывается в общую стратегию снижения военно-экономического потенциала противника.
Логистический мост в Луганской области
Кроме того, украинские подразделения нанесли удар по железнодорожному мосту через реку Белая в районе Сабовки Луганской области. Противник использовал этот объект для военной логистики.
В Генштабе отмечают, что Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации.
Почему удары по танкерам важны для фронта - мнение эксперта
Атаки на суда российского теневого флота направлены на ослабление военной логистики РФ и затруднение поставок в оккупированный Крым. Пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил в эфире телеканала FREEДОМ, что после проблем с сухопутными маршрутами Россия начала активнее использовать морские пути, однако Азовское море уже находится в зоне поражения украинских сил.
По его словам, удары по судам позволяют ограничить возможности российской группировки на южном направлении, ведь Крым остается важной базой для обеспечения войск РФ и вылета авиации.
Отдельно он обратил внимание на экономический эффект таких атак. По его словам, нефть является одним из ключевых источников финансирования войны для России, поэтому удары по танкерам и логистике могут создавать дополнительное давление на экономику РФ.
"Нефть - это кровь войны и кровь экономики внутри России и за её пределами. Довольно много нефти через Азов такими маломерными танкерами типа "река-море" они перевозили на супертанкеры в море через пролив. Но сейчас получается так, что эта лавочка закрылась", - отметил он.
Удары по российским объектам - последние новости
В ночь на 18 июля дроны атаковали несколько регионов России. В Котовске Тамбовской области вспыхнул пожар на складах логистического центра Wildberries. В Электростали Московской области загорелась территория вблизи еще одного хаба компании, а в Ногинске под удар попала нефтебаза "Мострансснефть".
Кроме того, массированной атаке беспилотников подвергся временно оккупированный Крым. По данным мониторинговых ресурсов, в районе военного аэродрома "Гвардейское" прогремело более 20 взрывов, после чего возникли пожары.
Как сообщал Главред, в Чёрном и Азовском морях были поражены 13 судов российского теневого флота. Под удар попали восемь сухогрузов, танкер, танкер-газовоз, буксир и два плавучих крана.
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Об источнике: Генштаб ВСУ
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