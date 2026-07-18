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Украина поразила российский корабль "Светляк": Генштаб раскрыл подробности

Руслана Заклинская
18 июля 2026, 15:04
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Генеральный штаб сообщил о поражении второго за два дня корабля проекта "Светляк".
Украина поразила российский корабль
В Керчи дроны поразили российский сторожевой корабль / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, wikipedia.org

Главное:

  • Поражен второй за два дня корабль "Светляк" в Керчи
  • Удар по нефтебазе в Ногинске вызвал пожар
  • Повреждён железнодорожный мост в Луганской области

Силы обороны Украины в ночь на 18 июля поразили сторожевой корабль проекта 10410 "Светляк" в Керчи. Также нанесен удар по нефтебазе в Московской области и железнодорожному мосту на оккупированной территории Луганской области. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Украинские военные поразили сторожевой корабль проекта 10410 "Светляк" в Керчи во временно оккупированном Крыму. В Генштабе отмечают, что это уже второй подобный корабль, пораженный Силами обороны за последние два дня.

видео дня

"Корабли проекта 10410 "Светляк" предназначены для патрулирования морской акватории, сопровождения кораблей и судов, а также могут привлекаться к выполнению задач по обеспечению действий военно-морских сил и других силовых структур Российской Федерации", - сообщили в Генштабе.

Пожар на нефтебазе в Московской области

Еще одним направлением ночных ударов стала нефтебаза "Нефте-Сервис" в Ногинске Московской области. По данным Генштаба, зафиксировано попадание в объект с последующим пожаром на территории предприятия.

Нефтебаза используется для хранения и поставки горюче-смазочных материалов, в частности для нужд армии оккупантов. Удар по этому объекту вписывается в общую стратегию снижения военно-экономического потенциала противника.

Логистический мост в Луганской области

Кроме того, украинские подразделения нанесли удар по железнодорожному мосту через реку Белая в районе Сабовки Луганской области. Противник использовал этот объект для военной логистики.

В Генштабе отмечают, что Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации.

Теневой флот России
Теневой флот РФ / Инфографика: Главред

Почему удары по танкерам важны для фронта - мнение эксперта

Атаки на суда российского теневого флота направлены на ослабление военной логистики РФ и затруднение поставок в оккупированный Крым. Пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил в эфире телеканала FREEДОМ, что после проблем с сухопутными маршрутами Россия начала активнее использовать морские пути, однако Азовское море уже находится в зоне поражения украинских сил.

По его словам, удары по судам позволяют ограничить возможности российской группировки на южном направлении, ведь Крым остается важной базой для обеспечения войск РФ и вылета авиации.

Отдельно он обратил внимание на экономический эффект таких атак. По его словам, нефть является одним из ключевых источников финансирования войны для России, поэтому удары по танкерам и логистике могут создавать дополнительное давление на экономику РФ.

"Нефть - это кровь войны и кровь экономики внутри России и за её пределами. Довольно много нефти через Азов такими маломерными танкерами типа "река-море" они перевозили на супертанкеры в море через пролив. Но сейчас получается так, что эта лавочка закрылась", - отметил он.

Удары по российским объектам - последние новости

В ночь на 18 июля дроны атаковали несколько регионов России. В Котовске Тамбовской области вспыхнул пожар на складах логистического центра Wildberries. В Электростали Московской области загорелась территория вблизи еще одного хаба компании, а в Ногинске под удар попала нефтебаза "Мострансснефть".

Кроме того, массированной атаке беспилотников подвергся временно оккупированный Крым. По данным мониторинговых ресурсов, в районе военного аэродрома "Гвардейское" прогремело более 20 взрывов, после чего возникли пожары.

Как сообщал Главред, в Чёрном и Азовском морях были поражены 13 судов российского теневого флота. Под удар попали восемь сухогрузов, танкер, танкер-газовоз, буксир и два плавучих крана.

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Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими военными формированиями, созданными в соответствии с законами Украины, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины, пишет Википедия.

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