Украина нанесла сокрушительный удар в 700 км от фронта: Зеленский раскрыл цели

Президент сообщил о нанесении ударов по логистическим объектам в Московской и Тамбовской областях.

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Зеленский подтвердил приземления в тылу врага / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Ключевые тезисы Зеленского:

Поражены логистические объекты на расстоянии 500–700 км от фронта

Нанесены удары по нефтяному объекту и целям в акваториях двух морей

Атаки - ответ на удары РФ по гражданской инфраструктуре

Украинские Силы обороны нанесли удары на большие расстояния на территории России, во временно оккупированном Крыму и в морской акватории. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня наши удары с большого расстояния были нанесены по трем направлениям на территории России, а также на временно оккупированной нашей земле и в море. В частности, в ответ на российские удары по нашей гражданской инфраструктуре, по нашим городам и общинам были поражены два крупных логистических объекта", - заявил глава государства. видео дня

Президент уточнил, что Силы обороны нанесли удары по логистическим объектам в Московском и Тамбовском регионах. Они расположены более чем в 500 и около 700 километров от линии фронта.

"Они использовались агрессором для обеспечения поставок подсанкционных комплектующих для производства дронов и навигационного оборудования", - пояснил Зеленский.

Смотрите видео с последствиями атак в России:

Пожар в РФ / Фото: скриншот

Кроме того, под удар попал один из нефтяных объектов на территории РФ. Также президент сообщил, что украинские беспилотники средней дальности наносили удары по целям в акватории Азовского и Черного морей, а также на временно оккупированном Крымском полуострове.

Почему удары по Москве не дадут желаемого эффекта - объяснение эксперта

Военный эксперт Олег Жданов считает, что удары по Москве вряд ли заставят Кремль изменить свою политику или повлияют на ближайшее окружение Владимира Путина. По его словам, российская столица обладает мощной системой противовоздушной обороны, что снижает эффективность атак.

Зато, по мнению эксперта, гораздо больший эффект могут иметь удары по важным предприятиям, логистической инфраструктуре и топливной отрасли. Именно экономические потери и проблемы бизнеса способны усилить недовольство среди российских элит.

"На российские элиты будет влиять не Москва, а удары по территории России, особенно по предприятиям. Элиты же чем-то владеют, где-то зарабатывают свои деньги, а значит, у них есть какие-то предприятия. Любое предприятие нуждается в транспорте. Но если нет топлива, то предприятие начинает испытывать проблемы", - подчеркнул он.

Жданов отметил, что внутри России уже формируется противостояние между сторонниками продолжения войны и теми, кто выступает за её завершение. В то же время, по его оценке, пока преимущество остаётся за так называемой "партией войны".

Удары по российским объектам - последние новости

Напомним, в ночь на 18 июля дроны атаковали несколько регионов России. В Котовске Тамбовской области загорелись склады логистического центра Wildberries. В Электростали вспыхнул пожар возле еще одного хаба Wildberries. В Ногинске под удар попала нефтебаза "Мострансснефть".

Также в ночь на 18 июля временно оккупированный Крым подвергся массированной атаке дронов. По данным мониторинговых ресурсов, более 20 взрывов прогремели возле военного аэродрома "Гвардейское".

Как сообщал Главред, украинские дроны за ночь поразили ещё 13 судов теневого флота РФ. Под удар попали 8 сухогрузов, танкер, танкер-газовоз, буксир и 2 плавучих крана.

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О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966 года, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный канал на YouTube, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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