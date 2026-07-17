Вдова путиниста Маслякова пережила его на два года.

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Умерла Светлана Маслякова / Фото Стархит

Кратко:

В каком возрасте умерла Маслякова

От чего она скончалась

В террористической России сообщили о смерти жены популярного путиниста и КВН-щика Александра Маслякова Светланы.

Как пишут российские пропагандисты, она скончалась на 79-м году жизни. Вдова Маслякова долгие годы была режиссером программы "КВН".

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По некоторым данным, у Масляковой, как и у ее мужа, был рак.

Пара прожила вместе почти 53 года, в этом союзе родился сын Александр Масляков-младший. Он стал ведущим КВН, а затем он возглавил творческое объединение "АМиК" - которое занимается всей историей с КВН.

Умерла Светлана Маслякова / Фото Стархит

Масляков и его позиция в войне РФ против Украины

Стоит отметить, что Александр Масляков старший - многолетний ведущий российского "Клуба веселых и находчивых" публично поддерживает президента России Владимира Путина. Он много лет подряд был его доверенным лицом на выборах.

Младший Масляков в 2023 году приехал на оккупированную Донетчину и выступал перед так называемыми "ветеранами СВО". Среди городов, где были концерты, был разрушенный российской армией Мариуполь.

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О персоне: Александр Масляков Александр Масляков - советский и российский телеведущий; заслуженный деятель искусств России, народный артист Чеченской Республики (2017). Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Полностью поддерживает войну в Украине и президента-террориста Путина.

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