Кратко:
- В каком возрасте умерла Маслякова
- От чего она скончалась
В террористической России сообщили о смерти жены популярного путиниста и КВН-щика Александра Маслякова Светланы.
Как пишут российские пропагандисты, она скончалась на 79-м году жизни. Вдова Маслякова долгие годы была режиссером программы "КВН".
По некоторым данным, у Масляковой, как и у ее мужа, был рак.
Пара прожила вместе почти 53 года, в этом союзе родился сын Александр Масляков-младший. Он стал ведущим КВН, а затем он возглавил творческое объединение "АМиК" - которое занимается всей историей с КВН.
Масляков и его позиция в войне РФ против Украины
Стоит отметить, что Александр Масляков старший - многолетний ведущий российского "Клуба веселых и находчивых" публично поддерживает президента России Владимира Путина. Он много лет подряд был его доверенным лицом на выборах.
Младший Масляков в 2023 году приехал на оккупированную Донетчину и выступал перед так называемыми "ветеранами СВО". Среди городов, где были концерты, был разрушенный российской армией Мариуполь.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Отметим, как сообщал Главред, ранее принц Гарри неожиданно появился на гала-вечере Time100 Sports Gala в Нью-Йорке, рассказав гостям о состоянии своей семьи.
Ранее также стало известно, что Король Чарльз обычно кушает два раза в день, рано утром и поздно вечером.
Вас также может заинтересовать:
- От чего умерла Бонни Тайлер: названа причина смерти
- Рекордсмен фестиваля в Сан-Ремо: умер известный итальянский певец
- Звезда фильмов "Полицейская академия" и "Голый пистолет" умер в хосписе
О персоне: Александр Масляков
Александр Масляков - советский и российский телеведущий; заслуженный деятель искусств России, народный артист Чеченской Республики (2017). Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".
Полностью поддерживает войну в Украине и президента-террориста Путина.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред