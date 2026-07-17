Кабмин назначил временных руководителей Минобороны и МИД — кто они

Корецкий подчеркнул важность обеспечения непрерывности работы в сферах обороны и внешней политики.

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Временные руководители Минобороны и МИД / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Кратко:

Кабмин принял кадровые решения в отношении двух министерств

Назначены в.и.о. глав Минобороны и МИД

Правительство изменит структуру других министерств

Кабинет министров Украины принял кадровые решения в отношении двух ключевых министерств. Так, временно исполняющим обязанности министра обороны назначен Евгений Хмара, а временно исполняющим обязанности министра иностранных дел - Андрей Сибига. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

"По согласованию с президентом правительство назначило Евгения Хмару временно исполняющим обязанности министра обороны, а Андрея Сибигу - временно исполняющим обязанности министра иностранных дел", - говорится в сообщении. видео дня

Корецкий подчеркнул важность обеспечения непрерывности работы в сферах обороны и внешней политики.

Он также заявил о реорганизации структуры министерств в соответствии с решениями парламента.

"Восстанавливаем Минагрополитики, создаем отдельное Министерство по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц. Разделили направления экономики и окружающей среды и восстановления, а также инфраструктуры и транспорта", - добавил премьер.

Отставка правительства - последние новости

Как сообщал Главред, 14 июля Верховная Рада 258 голосами одобрила отставку премьер-министра Юлии Свириденко, что автоматически означает отставку всего состава Кабинета министров.

15 июля Михаил Федоров подтвердил, что покидает пост министра обороны Украины. После ухода он обнародовал развернутый отчет о работе команды, перечислив ключевые изменения, которых удалось добиться за время руководства оборонным ведомством, а также отметив направления, где реформы еще не завершены.

16 июля Верховная Рада Украины проголосовала за кандидатуру Сергея Корецкого на пост премьер-министра страны. "За" проголосовали 289 народных депутатов, "против" - 1.

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О персоне: Сергей Корецкий Сергей Корецкий - украинский предприниматель и менеджер в нефтегазовой отрасли. Премьер-министр Украины с 16 июля 2026 года. Директор ПАО "Укрнафта" и АО "Укртатнафта" (с ноября 2022 по 13 мая 2025), пишет Википедия.

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