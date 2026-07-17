Кабмин назначил временных руководителей Минобороны и МИД — кто они

Кратко:
- Кабмин принял кадровые решения в отношении двух министерств
- Назначены в.и.о. глав Минобороны и МИД
- Правительство изменит структуру других министерств
Кабинет министров Украины принял кадровые решения в отношении двух ключевых министерств. Так, временно исполняющим обязанности министра обороны назначен Евгений Хмара, а временно исполняющим обязанности министра иностранных дел - Андрей Сибига. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.
"По согласованию с президентом правительство назначило Евгения Хмару временно исполняющим обязанности министра обороны, а Андрея Сибигу - временно исполняющим обязанности министра иностранных дел", - говорится в сообщении.видео дня
Корецкий подчеркнул важность обеспечения непрерывности работы в сферах обороны и внешней политики.
Он также заявил о реорганизации структуры министерств в соответствии с решениями парламента.
"Восстанавливаем Минагрополитики, создаем отдельное Министерство по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц. Разделили направления экономики и окружающей среды и восстановления, а также инфраструктуры и транспорта", - добавил премьер.
Отставка правительства - последние новости
Как сообщал Главред, 14 июля Верховная Рада 258 голосами одобрила отставку премьер-министра Юлии Свириденко, что автоматически означает отставку всего состава Кабинета министров.
15 июля Михаил Федоров подтвердил, что покидает пост министра обороны Украины. После ухода он обнародовал развернутый отчет о работе команды, перечислив ключевые изменения, которых удалось добиться за время руководства оборонным ведомством, а также отметив направления, где реформы еще не завершены.
16 июля Верховная Рада Украины проголосовала за кандидатуру Сергея Корецкого на пост премьер-министра страны. "За" проголосовали 289 народных депутатов, "против" - 1.
Читайте также:
- Новая должность: СМИ узнали, где может продолжить работу Михаил Федоров
- Генсек НАТО отреагировал на отставку Федорова и рассказал, какими были их отношения
- Ермак встретился с Сырским после отставки Федорова - СМИ
О персоне: Сергей Корецкий
Сергей Корецкий - украинский предприниматель и менеджер в нефтегазовой отрасли. Премьер-министр Украины с 16 июля 2026 года. Директор ПАО "Укрнафта" и АО "Укртатнафта" (с ноября 2022 по 13 мая 2025), пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред