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Лидер по количеству носителей: какая фамилия является самой популярной в Украине

Марина Иваненко
17 июля 2026, 18:17
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Самая распространённая фамилия в Украине насчитывает более 107 тысяч носителей. Какая фамилия является самой распространённой в Украине и что она означает. .
Самая популярная фамилия в Украине
Самая популярная фамилия в Украине / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

  • Какая фамилия является самой распространённой в Украине
  • Сколько людей носят фамилию Мельник
  • Что означает эта фамилия

В Украине насчитываются тысячи самых разных фамилий, однако одна из них уверенно удерживает первенство по количеству носителей. По данным исследователей, эта фамилия является самой распространённой в стране - её носят не менее 107 878 украинцев. Подробнее расскажет Главред.

Как сообщает генеалогическое общество "Ридные", самой распространённой фамилией в Украине является Мельник.

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Где в Украине чаще всего встречается фамилия Мельник

Больше всего носителей фамилии Мельник проживает на Подолье. Также она очень распространена в столице. По данным Киевского городского совета, в Киеве проживает не менее 6587 человек с этой фамилией.

Наибольшая концентрация носителей этой фамилии зафиксирована в:

  • Винницкой области;
  • Муровано-Куриловецком районе;
  • Калушском и Рожнятовском районах Ивано-Франковской области.

Видео о том, что означает ваша фамилия, можно посмотреть здесь:

Казацкое происхождение фамилии

Фамилия Мельник имеет древнюю историю. Она упоминается еще в казацких реестрах. В частности, в документах 1756 года зафиксировано не менее семи казаков с этой фамилией.

Среди известных носителей фамилии - Андрей Атанасович Мельник, украинский государственный и военный деятель, полковник Армии УНР и второй председатель ОУН, а также Андрей Ярославович Мельник, украинский дипломат, который был Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Германии в 2014–2022 годах.

Что означает фамилия Мельник

Фамилия Мельник имеет профессиональное происхождение. Она образовалась от названия ремесла - мельник, то есть человек, который работал на мельнице и молол зерно в муку.

В прошлом мельницы играли важную роль в жизни каждой общины, а профессия мельника считалась престижной и уважаемой. Именно поэтому это название сначала закрепилось как прозвище, а впоследствии стало родовым фамилией, которую сегодня носят десятки тысяч украинцев.

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Об источнике: генеалогическое общество "Ридны"

Генеалогическое общество "Ридные" - это общество украинских генеалогов, специализирующееся на исследованиях в архивах, машинном распознавании рукописей и интеграции оцифрованных генеалогических данных, сообщается на сайте.

"Ридны" помогает найти информацию о предках в различных архивных источниках. Они предлагают услуги по получению "источниковой справки", содержащей перечень архивных дел по указанному населенному пункту, а также вычитку архивных дел и изготовление скан-копий необходимых документов (метрических книг, исповедальных расписок, ревизских сказок и т. п.).

По завершении исследований общество может помочь с дизайном, широкоформатной печатью и публикацией интерактивного генеалогического дерева в сети.

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