В стене больницы нашли тайное послание британской принцессы Дианы: что там было

О чём идёт речь в материале:
- Что было внутри капсулы времени принцессы Дианы
- Где нашли послание принцессы Дианы
- Когда принцесса Диана заложила капсулу времени
В Лондоне во время реконструкции детской больницы нашли капсулу времени, которую принцесса Диана заложила в начале 90-х годов. Находку обнаружили случайно во время строительства нового онкологического центра в 2025 году, и она сразу привлекла внимание историков. Об этом говорится в видеопроекте "Затерянный мир", передает 2+2.
Главред выяснил, какое послание оставила принцесса Диана.
Что нашли внутри капсулы времени
Внутри контейнера обнаружили набор вещей, которые на момент закладки считались настоящим технологическим прорывом и символизировали прогресс эпохи. Среди артефактов - карманный телевизор, калькулятор на солнечных батареях и компакт-диск певицы Кайли Миноуг.
Помимо электронных гаджетов в хранилище нашли паспорт того времени, монеты, свежую прессу того периода и семена деревьев. Эти предметы должны были пролежать нетронутыми сотни лет, демонстрируя потомкам уровень развития общества в конце 20 века.
Смотрите видео о том, как выглядит капсула времени принцессы Дианы:
Исторический сценарий, однако, изменился: контейнер пришлось извлечь значительно раньше запланированного срока, чтобы освободить место для строительства нового детского онкологического центра.
Подобные капсулы времени существуют по всему миру, и у большинства людей в детстве был собственный опыт создания таких тайников.
"Скажите, кто из нас в детстве не прятал свой клад в жестяной банке? Правда, в моем детстве банки были ржавыми. Или кто не мечтал найти на берегу послание, запертое в бутылке? Подобные находки обнаруживают по всей планете в самых невообразимых местах", - рассказал ведущий проекта "Затерянный мир" Геннадий Попенко.
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Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир"
"Затерянный мир" - это телепрограмма, выходящая на канале 2+2, которая освещает необычные события, мировые тайны и невероятные истории.
Новый сезон программы посвящен войне в Украине. Он освещает ключевые события, меняющие мир, и рассказывает о людях, ставших героями во время войны, демонстрируя их стойкость, находчивость и оптимизм. Программа также исследует тёмные стороны войны, включая причины определённых событий и планы российских идеологов.
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