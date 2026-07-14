В стене больницы нашли тайное послание британской принцессы Дианы: что там было

В Лондоне во время ремонта больницы случайно нашли капсулу времени принцессы Дианы из 90-х. Что находится внутри королевского послания

https://glavred.info/culture/v-stene-bolnicy-nashli-taynoe-poslanie-britanskoy-princessy-diany-chto-tam-bylo-10780619.html Ссылка скопирована

"Капсула времени" принцессы Дианы: в Лондоне случайно нашли королевское послание / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

Что было внутри капсулы времени принцессы Дианы

Где нашли послание принцессы Дианы

Когда принцесса Диана заложила капсулу времени

В Лондоне во время реконструкции детской больницы нашли капсулу времени, которую принцесса Диана заложила в начале 90-х годов. Находку обнаружили случайно во время строительства нового онкологического центра в 2025 году, и она сразу привлекла внимание историков. Об этом говорится в видеопроекте "Затерянный мир", передает 2+2.

Главред выяснил, какое послание оставила принцесса Диана.

видео дня

Что нашли внутри капсулы времени

Внутри контейнера обнаружили набор вещей, которые на момент закладки считались настоящим технологическим прорывом и символизировали прогресс эпохи. Среди артефактов - карманный телевизор, калькулятор на солнечных батареях и компакт-диск певицы Кайли Миноуг.

Помимо электронных гаджетов в хранилище нашли паспорт того времени, монеты, свежую прессу того периода и семена деревьев. Эти предметы должны были пролежать нетронутыми сотни лет, демонстрируя потомкам уровень развития общества в конце 20 века.

Смотрите видео о том, как выглядит капсула времени принцессы Дианы:

Исторический сценарий, однако, изменился: контейнер пришлось извлечь значительно раньше запланированного срока, чтобы освободить место для строительства нового детского онкологического центра.

Подобные капсулы времени существуют по всему миру, и у большинства людей в детстве был собственный опыт создания таких тайников.

"Скажите, кто из нас в детстве не прятал свой клад в жестяной банке? Правда, в моем детстве банки были ржавыми. Или кто не мечтал найти на берегу послание, запертое в бутылке? Подобные находки обнаруживают по всей планете в самых невообразимых местах", - рассказал ведущий проекта "Затерянный мир" Геннадий Попенко.

Читайте также:

Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир" "Затерянный мир" - это телепрограмма, выходящая на канале 2+2, которая освещает необычные события, мировые тайны и невероятные истории. Новый сезон программы посвящен войне в Украине. Он освещает ключевые события, меняющие мир, и рассказывает о людях, ставших героями во время войны, демонстрируя их стойкость, находчивость и оптимизм. Программа также исследует тёмные стороны войны, включая причины определённых событий и планы российских идеологов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред