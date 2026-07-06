Потомки Ярослава Мудрого до сих пор правят Европой: в чьих жилах течет украинская кровь

Родственные связи киевских князей с европейскими коронами объясняют поддержку Украины во время войны.

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Какие потомки Ярослава Мудрого до сих пор правят Европой / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, royal.uk

О чем идет речь в материале:

Ярослав Мудрый связал Русь с королевскими домами Европы

Чарльз III и Харальд V являются потомками киевского князя

Монархии Европы первыми поддержали Украину в 2022 году

Родословная украинских князей уходит корнями к самым известным европейским тронам. Кровь Ярослава Мудрого и по сей день течет в жилах монархов Великобритании, Норвегии и Испании. Это историческое наследие проливает свет на истоки той поддержки, которую Украина получила от монархических государств после начала полномасштабной войны. Об этом говорится в видеопроекте "Затерянный мир" на YouTube.

Главред выяснил, почему Ярослава Мудрого называли "тестем Европы" и какие современные лидеры государств являются его потомками.

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Ярослав Мудрый и европейские династии

Дочь Ярослава Мудрого Анну в свое время выдали замуж за французского короля, а ее потомки впоследствии породичались с английскими монархами. Благодаря этим бракам кровь киевского князя оказалась в родословной современного британского короля Чарльза Третьего. Эта история родственных связей вызывает живой интерес даже у современных журналистов, исследующих эту тему.

"Оказалось, что украинцы и британцы чуть ли не родственники. Это прямо-таки захватывает и вызывает мурашки по коже", - отметил журналист Макс Узол.

Смотрите видео об истории киевских князей:

Эдуард Изгнанник и София Киевская

Около тысячи лет назад в Киеве нашел приют еще один английский принц. Эдуард Изгнанник бежал от датского короля Кнута Великого, захватившего власть в Англии, и поселился при дворе Ярослава Мудрого, который впоследствии женил изгнанника на своей дочери Агате. После смены власти в Лондоне супруги вернулись на родину.

Маргарита Шотландская - дочь киевской княжны

Дочь Эдуарда и Агаты Маргарита стала одной из самых влиятельных фигур средневековой Шотландии. За заслуги перед государством и народом папа римский впоследствии канонизировал её, сделав первой святой покровительницей страны. Её вклад в развитие тогдашней Шотландии оценивают сразу с нескольких сторон.

"Ее знают с трех разных сторон. В принципе, как королеву, правительницу, как реформатора и как мецената, потому что она очень много делала для народа. И это на самом деле шокировало тогда такую сдержанную Шотландию, которая была очень воинственной, жесткой", - отметил журналист Макс Узол.

Памятник Елизавете Ярославовне в Норвегии

Ярославу Мудрому принадлежит неофициальный титул тестя Европы - его дочери стали королевами Франции, Венгрии и Норвегии. Практически вся высшая знать средневековой Европы имела родственные связи с киевским князем. В прошлом году в Осло установили памятник Елизавете Ярославовне, на открытии которого присутствовали кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит.

"Это тоже часть их истории. Хорошо, что они вспомнили, и хорошо, что Украина своей такой доблестной борьбой напомнила о себе, о своей субъектности и о своей истории, потому что наша же история всегда слилась с российской историей. И россияне достаточно умело ее подтасовали, так что никто не мог различить, чем украинцы на самом деле отличаются от россиян. А теперь все знают", - отметил политолог Тарас Загородний.

Британская корона и влияние монархий на поддержку Украины

Королевские семьи Норвегии и Великобритании остаются близкими родственниками - Харальд Пятый и Чарльз Третий являются троюродными братьями. О планах британской короны, которая до сих пор сохраняет влияние на более чем пятьдесят государств, может свидетельствовать судьба еще одного потомка могущественной европейской династии. Австрийский эрцгерцог Вильгельм Франц фон Габсбург, известный украинцам как Василий Вышиваный, в свое время признал себя украинцем и встал на сторону борьбы за независимость нашего государства.

Прямыми потомками Ярослава Мудрого официально признаны королевские семьи Великобритании, Испании и Норвегии. Исследователи допускают, что именно эта общая генеалогия частично объясняет характер реакции монархических государств Европы на начало полномасштабного вторжения.

"В тех странах, где есть монархии, быстрее всех принималось решение об оказании помощи Украине. Если британская монархия принимает решение, то, конечно, и другие монархии тоже поддерживают", - отметил политолог Тарас Загородний.

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Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир" "Затерянный мир" - это телепрограмма, выходящая на канале 2+2, которая освещает экстраординарные события, мировые тайны и невероятные истории. Новый сезон программы посвящен войне в Украине. Он освещает ключевые события, меняющие мир, и рассказывает о людях, ставших героями во время войны, демонстрируя их стойкость, находчивость и оптимизм. Программа также исследует тёмные стороны войны, включая причины определённых событий и планы российских идеологов.

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