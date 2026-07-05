Странное табу прошлого: почему в СССР запрещали даже ложиться на кровать днём

Застеленную постель в СССР считали символом порядка. С помощью застеленной постели детей и взрослых приучали к дисциплине, пугая бессонницей и болезнями.

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Почему в СССР нельзя было садиться на кровать? / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

Почему в СССР не разрешали садиться на застеленную кровать

Какие практические причины скрывались за этим предрассудком

Как этот запрет стал частью советского быта

Во времена СССР среди людей бытовало устойчивое и довольно специфическое суеверие: садиться на застеленную кровать днём строго запрещалось. Это правило передавалось из поколения в поколение и стало неотъемлемой частью культуры советского быта. Главред расскажет об этом подробнее.

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Как сообщает OBOZ.UA, тех, кто нарушал этот запрет, нередко пугали мистическими последствиями. Чаще всего говорили, что если присесть на застеленную кровать днем, можно "растратить весь свой сон" и потом страдать от бессонницы. Для большей убедительности, особенно при воспитании детей, придумывали и более страшные последствия - якобы такое поведение может навлечь тяжёлую болезнь, ведь лежать в постели посреди дня позволено только больным. На самом же деле причины этого запрета были вполне практичными.

Почему в СССР запрещали садиться на застеленную кровать

За мистическими предостережениями скрывались вполне реальные бытовые проблемы, связанные с дефицитом, жилищными условиями и образом жизни того времени.

За страшными суевериями скрывалась обычная гигиена

В условиях тесных советских квартир одна комната часто служила и спальней, и гостиной, где принимали гостей. Покрывало защищало чистое постельное белье от пыли. Именно поэтому садиться на него в уличной одежде или даже в домашнем халате, в котором только что готовили еду, считалось недопустимым.

Видео о том, за чем в СССР выстраивались очереди, можно посмотреть здесь:

Почему хозяйки берегли застеленную кровать

Аккуратно застеленная кровать с ровно сложенными подушками и идеально расправленным покрывалом была символом завершенной утренней уборки и домашнего порядка. Чтобы добиться такого вида, хозяйки тратили немало времени и сил, поэтому любая попытка присесть на кровать мгновенно портила результат их труда. В знак уважения к работе хозяйки на застеленную кровать просто не садились.

Почему дневной отдых считался признаком лени

В советском обществе человека, который садился или ложился на кровать посреди дня, нередко воспринимали как ленивого. Поскольку прямые замечания не всегда действовали ни на детей, ни на взрослых, истории о потере сна или болезнях стали удобным воспитательным инструментом. Так членов семьи приучали держаться подальше от застеленной кровати до вечера.

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Об источнике: "Обозреватель" "Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор - Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

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