"Одного точно не будет": Вятрович объяснил, кто попадет в Национальный пантеон

В Национальный пантеон не смогут попасть лица, осужденные за государственную измену. Вятрович также рассказал, зачем ввели правило о 20-летнем сроке.

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Вятрович объяснил, кто попадет в Национальный пантеон / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чём сказал Владимир Вятрович:

Закон определяет многоуровневую процедуру отбора в Пантеон

Наличие высших должностей не гарантирует автоматического включения

Предатель Янукович точно не может быть там перезахоронен

Закон о Национальном пантеоне предусматривает многоуровневую процедуру отбора лиц, которых могут перезахоронить в будущем. В то же время даже занятие высших государственных должностей не гарантирует автоматического включения в список. Об этом сообщил историк, бывший глава Украинского института национальной памяти, народный депутат Владимир Вятрович в интервью Главреду.

По словам Вятровича, документ уже определяет круг лиц, которые потенциально могут быть включены в Национальный пантеон. В то же время закон устанавливает и четкие ограничения для отдельных категорий.

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"Прежде всего, уже определены критерии того, кто это может быть. Не кто это обязательно должен быть, а кто может быть. Например, есть такая категория, как президенты Украины и главнокомандующие украинской армии с начала войны за независимость в 2014 году. Но это опять-таки не означает, что обязательно всех нынешних президентов перезахоронят. Они могут быть, но не обязательно будут. Одного точно не будет - Януковича, потому что в законе предусмотрены статьи, которые не позволяют человеку, признанному судом предателем, быть перезахороненным", - отметил Вятрович.

Он уточнил, что перечень потенциальных кандидатов не ограничивается только государственными деятелями. Закон охватывает представителей различных исторических эпох и сфер общественной жизни.

В возможный список, по словам депутата, могут войти руководители украинских государственных образований со времен Руси до современности, командующие украинской армией, а также выдающиеся деятели культуры, науки и других отраслей. Однако окончательное решение по каждой кандидатуре будет приниматься отдельно.

Особую роль в этом процессе будет играть специальная комиссия, которая будет рассматривать все предложения и формировать перечень для дальнейшего рассмотрения парламентом.

"Далее будет создана специальная комиссия, которая будет рассматривать предложения. Работу комиссии будет координировать Украинский центр национальной памяти как центральный орган исполнительной власти. Я думаю, что в комиссию могут подаваться предложения по результатам общественного обсуждения. Комиссия по итогам формирует список, который подается в парламент", - сказал Вятрович.

После этого документ должен пройти парламентскую процедуру. Для утверждения списка необходимо не менее 226 голосов народных депутатов, а завершающим этапом станет подпись президента.

"Далее парламент должен проголосовать. То есть это принимается в качестве приложения к данному закону - потребуется 226 голосов "за", чтобы утвердить включение тех или иных фамилий. И после этого окончательное завершение процесса - это подписание президентом в качестве закона. Мы сознательно создали такую сложную процедуру, чтобы не произошло обесценивание этого места. Еще один важный момент: мы установили 20-летний срок, то есть перезахоронение будет возможно только по истечении 20 лет со дня смерти - чтобы, опять же, не поддаваться временным политическим тенденциям", - подчеркнул Вятрович.

Напомним, как ранее сообщал Главред, народный депутат Ярослав Железняк сообщил о принятии закона о Национальном пантеоне. Железняк отметил, что пантеон в Киеве будет общедоступным и будет финансироваться из государственного бюджета. За решение проголосовали 287 народных депутатов.

Известный скелетонист Владислав Гераскевич выступил в Верховной Раде и обратил внимание на низкую посещаемость депутатов. Во время выступления он призвал лишить Бубку звания Героя Украины. Гераскевича дисквалифицировали с Олимпиады-2026 за использование шлема в память о погибших.

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О персоне: Владимир Вятрович Владимир Вятрович - историк, публицист, политик, общественный деятель, доктор философии (кандидат исторических наук), народный депутат Украины IX созыва. Был председателем Украинского института национальной памяти (2014–2019), председателем ученого совета Центра исследований освободительного движения (Львов), членом наблюдательного совета Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого", бывшим директором архива Службы безопасности Украины (2008–2010), сообщает Википедия.

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