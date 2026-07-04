ПВО в одном из регионов Украины существенно усилят – что известно

Президент обсудил с командованием Военно-морских сил вопросы наращивания противовоздушной обороны, защиты морского пространства и укрепления морской пехоты в Одесской области.

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ПВО в одном из регионов Украины будет существенно усилена - об этом сообщил Зеленский / Коллаж: Главред, фото: US Army, УНИАН

Кратко:

Зеленский провел совещание с ВМС в Одесской области

Регион получит больше вертолетов для ПВО

Военные продемонстрировали ракеты "Нептун" и "Гарпун"

Президент Владимир Зеленский начал поездку в Одесскую область, где провел координационное совещание с командованием Военно-морских сил по вопросам безопасности Южного региона. В центре внимания - противодействие воздушным ударам, готовность флота реагировать на угрозы в море и нанесение собственных ударов вглубь территории России. Об этом сообщил Зеленский в сообщении в Telegram.

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На совещании также рассмотрели состояние систем связи, противоминную защиту побережья и обеспечение подразделений морской пехоты. По словам президента, отдельным вопросом стало усиление прикрытия неба над регионом.

"Обсудили увеличение количества вертолетов для усиления противовоздушной обороны в регионе с целью противодействия дронам", - отметил Зеленский.

Участники совещания уделили внимание техническому оснащению ВМС. Военные продемонстрировали президенту имеющиеся ударные возможности флота - от ракетного оружия до беспилотных систем.

"Военные представили технические ударные возможности ВМС: ракетные комплексы "Нептун" и "Гарпун", новейшие беспилотники и торпеды", - рассказал Зеленский.

По итогам встречи стороны определили перечень потребностей для наращивания боевых возможностей флота. Президент поблагодарил военных, обеспечивающих безопасность региона.

"Спасибо всем, кто работает ради безопасности и силы региона", - сказал Зеленский.

Россия готовит новый удар по Украине - комментарий эксперта

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия сохраняет достаточный ресурс для нового массированного комбинированного удара по Украине

По его оценке, если во время одного из ударов было задействовано около 500 беспилотников типа "Шахед", то у противника, вероятно, в резерве имеется как минимум такое же количество.

Жданов также отметил, что пока нет признаков существенного истощения российских запасов ракет. Кроме того, по его словам, во время последней атаки Россия задействовала лишь чуть больше половины готовых к боевому применению стратегических бомбардировщиков, что свидетельствует о наличии технической возможности для повторения подобных ударов.

"Сделают ли они это - может сказать только наша разведка", - говорит Олег Жданов.

Откуда и какими типами ракет РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков пригрозил Украине дальнейшим усилением ударов по украинским городам. Он заявил, что Россия продолжит усиливать давление для достижения поставленных целей. В ночь на 2 июля во время массированного удара по Киеву силы ПВО сбили 48 ракет и 476 беспилотников.

Кая Каллас заявила о намерении ЕС ввести дополнительные ограничения в ответ на атаки по гражданским объектам и усилить военную поддержку Украины. Она подчеркнула необходимость введения новых санкций против тех, кто обеспечивает работу военной машины агрессора.

Пресс-секретарь Генштаба ВСУ Андрей Ковалев изложил позицию Генштаба относительно информационных провокаций со стороны РФ и опроверг причастность украинских войск к удару по гражданскому транспорту. Представитель ведомства назвал эти сообщения информационной провокацией РФ, направленной на отвлечение внимания от ударов по Киеву. В заявлении указано, что сообщения о якобы нанесенном украинским беспилотником ударе по автобусу в Брянской области являются сфабрикованными.

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О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966 года, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный канал на YouTube, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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