На месте прилета много раненых: Житомир под массированной атакой реактивных дронов

В результате атаки есть попадание в здание Главного управления Национальной полиции.

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Атака РФ на Житомир / Коллаж: Главред, фото: скриншот, УНИАН

Что известно:

Войска РФ ударили по Житомиру реактивными беспилотниками

Зафиксировано попадание в здание Главного управления Национальной полиции области

Информация о погибших и пострадавших уточняется

В середине дня 19 августа российские войска атаковали Житомир реактивными дронами.

В результате удара зафиксировано попадание в здание Главного управления Национальной полиции в Житомирской области. Об этом сообщил начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

видео дня

По его словам, в настоящее время на месте работают спасатели ГСЧС, бригады скорой медицинской помощи, полицейские и другие необходимые специальные службы.

"Информация о погибших и пострадавших в настоящее время уточняется. Прошу сохранять спокойствие, не распространять фото и видео с места происшествия и доверять только официальным источникам", - говорится в сообщении.

В то же время местные СМИ сообщают, что, по предварительным данным, есть также попадания в местном парке. Эта информация пока официально не подтверждена.

Атака РФ на Житомир / Фото: Житомир.info

Что известно об атаке РФ на Житомир

Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении воздушных целей типа "Бандероль" в направлении Житомира с севера. Воздушную тревогу в городе и районе объявили около 15:34.

Местные мониторинговые каналы сообщали о нескольких "Бандеролях", направлявшихся на Житомир. Около 15:49 в городе раздалась серия взрывов. После этого в регион, по данным мониторинговых каналов, продолжали поступать новые воздушные цели.

Ракета Бандероль / Инфографика: Главред

Россия готовит новый массированный удар - разведка

Разведка США предупредила Украину о высокой вероятности массированного удара по Киеву и области в течение ближайших 48 часов. Об этом 18 августа сообщил военно-политический аналитик и военнослужащий ВСУ Сергей Павлюченко.

По его словам, предупреждение от разведывательного сообщества США украинские власти получили около 16:35. В то же время оценка накопленных Россией средств поражения, по его данным, остается неизменной - около 30 ракет.

Кроме того, по данным наблюдателей, в течение дня фиксируется передислокация 6 самолетов Ту-95МС с аэродрома "Украинка" на аэродромы "Оленя/Энгельс".

Основная угроза - для Киева и области.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, как писал Главред, 18 августа российский реактивный беспилотник впервые добрался до Ровенской области. По данным мониторинговых ресурсов, дрон летел из временно оккупированного Крыма и преодолел около 900 км по территории Украины.

Кроме того, вечером 18 августа Киев и область подверглись атаке российских реактивных БПЛА, в столице сработала ПВО. В Днепровском районе Киева обломки БПЛА упали во дворах пятиэтажных домов.

Также вечером 18 августа российские войска массированно обстреляли одну из теплоэлектростанций компании ДТЭК. В результате атаки станция прекратила выработку электроэнергии.

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О персоне: Виталий Бунечко Виталий Иванович Бунечко (род. 6 августа 1973 года, Сарны, Ровенская область, УССР) - глава Житомирской областной администрации с 8 августа 2019 года, сообщает Википедия.

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