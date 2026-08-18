РФ готовит массированный удар в течение 48 часов: разведка США назвала главную цель

Кратко:
- США предупредили о высокой вероятности массированного удара по Киеву и области
- Россия накопила около 30 ракет
- Реактивные БПЛА уже преодолевают до 900 км
Разведка США предупредила Украину о высокой вероятности массированного удара по Киеву и области в течение ближайших 48 часов. Россия накопила около 30 ракет. Об этом сообщил военно-политический аналитик и военнослужащий ВСУ Сергей Павлюченко.
По его словам, предупреждение от разведывательного сообщества США украинские власти получили около 16:35. В то же время оценка накопленных Россией средств поражения, по его данным, остается прежней - около 30 ракет.
На фоне этого также сообщалось о росте дальности применения российских реактивных БПЛА. По данным мониторинговых каналов, один из таких дронов преодолел почти 900 км через шесть областей - от района Гвардейского до Дубна в Ровенской области.
"Теперь можно сделать вывод, что реактивные БПЛА представляют угрозу для всей территории Украины!" - говорится в сообщении Telegram-канала "Мониторинг UA".
Каковы цели российских атак
Российские войска в течение 17–18 августа атаковали широкий спектр объектов в Украине. Больше всего ударов пришлось на энергетическую, промышленную, производственную и складскую инфраструктуру, сообщает "еРадар".
Кроме того, россияне атаковали промышленные предприятия и производственные цеха, в частности предприятия металлургической, коксохимической, машиностроительной, химической и трубной отраслей. Под удары также попали предприятия по производству высоковольтного электрооборудования, складские и логистические объекты, зернохранилища, топливная инфраструктура и АЗС.
Также российские войска атаковали торговые и коммерческие объекты, а также сельскохозяйственные предприятия и технику. Таким образом, за последние сутки прослеживается четкая концентрация российских ударов именно по энергетике и экономической инфраструктуре Украины.
Может ли РФ атаковать Украину 24 августа - мнение народного депутата
Народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко предположил, что Россия может использовать День Независимости Украины 24 августа для нового массированного удара, однако пока подтвержденных данных о таких планах нет. По его словам, разведывательная информация о возможном ударе формируется постепенно.
"Сейчас у меня нет информации, потому что разведывательные данные поступают постепенно: идут размышления, россияне принимают решения, анализируют последствия, затем идут дипломатические переговоры", - пояснил Костенко.
В то же время депутат подчеркнул, что полностью исключать атаку нельзя, поскольку Кремль может привязывать свои действия к символическим датам. На ситуацию также могут повлиять переговоры России с западными партнерами и возможные договоренности о взаимном ограничении ударов.
Атака БПЛА по Киеву - последние новости
Как ранее сообщал Главред, мониторинговые каналы предупреждали, что Россия может нанести массированный удар по Киеву и области в течение ближайших 24 часов, сообщают мониторинговые каналы. Среди возможных целей называют крупные склады с продуктами и товарами.
Также 18 августа российский реактивный беспилотник впервые добрался до Ровенской области. По данным мониторинговых ресурсов, дрон летел из временно оккупированного Крыма и преодолел около 900 км по территории Украины.
Кроме того, вечером 18 августа Киев и область подверглись атаке российских реактивных БПЛА, в столице сработала ПВО. В Днепровском районе Киева обломки БПЛА упали во дворах пятиэтажных домов.
Читайте также:
- Путин может начать наступление на север Украины: командир предупредил об угрозе
- Представитель США провел тайную встречу в России по поводу войны в Украине - СМИ
- РФ нанесла удар по многолюдному перекрестку в Печенегах: Зеленский подтвердил 10 погибших
О персоне: Сергей Павлюченко
Сергей Сергеевич Павлюченко - украинский военно-политический аналитик и военнослужащий ВСУ, который регулярно комментирует вопросы войны, международной политики и безопасности. Он ведет Telegram-канал "Павлюченко - бандеровец из Пущи", где публикует военно-политическую аналитику и сообщения.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред