РФ готовит массированный удар в течение 48 часов: разведка США назвала главную цель

Разведка США предупредила Украину о высокой вероятности массированного удара со стороны РФ.

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Россия накопила 30 ракет и готовит новый удар / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Кратко:

США предупредили о высокой вероятности массированного удара по Киеву и области

Россия накопила около 30 ракет

Реактивные БПЛА уже преодолевают до 900 км

Разведка США предупредила Украину о высокой вероятности массированного удара по Киеву и области в течение ближайших 48 часов. Россия накопила около 30 ракет. Об этом сообщил военно-политический аналитик и военнослужащий ВСУ Сергей Павлюченко.

По его словам, предупреждение от разведывательного сообщества США украинские власти получили около 16:35. В то же время оценка накопленных Россией средств поражения, по его данным, остается прежней - около 30 ракет.

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На фоне этого также сообщалось о росте дальности применения российских реактивных БПЛА. По данным мониторинговых каналов, один из таких дронов преодолел почти 900 км через шесть областей - от района Гвардейского до Дубна в Ровенской области.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

"Теперь можно сделать вывод, что реактивные БПЛА представляют угрозу для всей территории Украины!" - говорится в сообщении Telegram-канала "Мониторинг UA".

Каковы цели российских атак

Российские войска в течение 17–18 августа атаковали широкий спектр объектов в Украине. Больше всего ударов пришлось на энергетическую, промышленную, производственную и складскую инфраструктуру, сообщает "еРадар".

Кроме того, россияне атаковали промышленные предприятия и производственные цеха, в частности предприятия металлургической, коксохимической, машиностроительной, химической и трубной отраслей. Под удары также попали предприятия по производству высоковольтного электрооборудования, складские и логистические объекты, зернохранилища, топливная инфраструктура и АЗС.

Откуда и чем РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Также российские войска атаковали торговые и коммерческие объекты, а также сельскохозяйственные предприятия и технику. Таким образом, за последние сутки прослеживается четкая концентрация российских ударов именно по энергетике и экономической инфраструктуре Украины.

Может ли РФ атаковать Украину 24 августа - мнение народного депутата

Народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко предположил, что Россия может использовать День Независимости Украины 24 августа для нового массированного удара, однако пока подтвержденных данных о таких планах нет. По его словам, разведывательная информация о возможном ударе формируется постепенно.

"Сейчас у меня нет информации, потому что разведывательные данные поступают постепенно: идут размышления, россияне принимают решения, анализируют последствия, затем идут дипломатические переговоры", - пояснил Костенко.

В то же время депутат подчеркнул, что полностью исключать атаку нельзя, поскольку Кремль может привязывать свои действия к символическим датам. На ситуацию также могут повлиять переговоры России с западными партнерами и возможные договоренности о взаимном ограничении ударов.

Атака БПЛА по Киеву - последние новости

Как ранее сообщал Главред, мониторинговые каналы предупреждали, что Россия может нанести массированный удар по Киеву и области в течение ближайших 24 часов, сообщают мониторинговые каналы. Среди возможных целей называют крупные склады с продуктами и товарами.

Также 18 августа российский реактивный беспилотник впервые добрался до Ровенской области. По данным мониторинговых ресурсов, дрон летел из временно оккупированного Крыма и преодолел около 900 км по территории Украины.

Кроме того, вечером 18 августа Киев и область подверглись атаке российских реактивных БПЛА, в столице сработала ПВО. В Днепровском районе Киева обломки БПЛА упали во дворах пятиэтажных домов.

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О персоне: Сергей Павлюченко Сергей Сергеевич Павлюченко - украинский военно-политический аналитик и военнослужащий ВСУ, который регулярно комментирует вопросы войны, международной политики и безопасности. Он ведет Telegram-канал "Павлюченко - бандеровец из Пущи", где публикует военно-политическую аналитику и сообщения.

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