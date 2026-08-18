Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

РФ готовит массированный удар в течение 48 часов: разведка США назвала главную цель

Руслана Заклинская
18 августа 2026, 21:35
google news Подпишитесь
на нас в Google
Разведка США предупредила Украину о высокой вероятности массированного удара со стороны РФ.
РФ готовит массированный удар в течение 48 часов: разведка США назвала главную цель
Россия накопила 30 ракет и готовит новый удар / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Кратко:

  • США предупредили о высокой вероятности массированного удара по Киеву и области
  • Россия накопила около 30 ракет
  • Реактивные БПЛА уже преодолевают до 900 км

Разведка США предупредила Украину о высокой вероятности массированного удара по Киеву и области в течение ближайших 48 часов. Россия накопила около 30 ракет. Об этом сообщил военно-политический аналитик и военнослужащий ВСУ Сергей Павлюченко.

По его словам, предупреждение от разведывательного сообщества США украинские власти получили около 16:35. В то же время оценка накопленных Россией средств поражения, по его данным, остается прежней - около 30 ракет.

видео дня

На фоне этого также сообщалось о росте дальности применения российских реактивных БПЛА. По данным мониторинговых каналов, один из таких дронов преодолел почти 900 км через шесть областей - от района Гвардейского до Дубна в Ровенской области.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

"Теперь можно сделать вывод, что реактивные БПЛА представляют угрозу для всей территории Украины!" - говорится в сообщении Telegram-канала "Мониторинг UA".

Каковы цели российских атак

Российские войска в течение 17–18 августа атаковали широкий спектр объектов в Украине. Больше всего ударов пришлось на энергетическую, промышленную, производственную и складскую инфраструктуру, сообщает "еРадар".

Кроме того, россияне атаковали промышленные предприятия и производственные цеха, в частности предприятия металлургической, коксохимической, машиностроительной, химической и трубной отраслей. Под удары также попали предприятия по производству высоковольтного электрооборудования, складские и логистические объекты, зернохранилища, топливная инфраструктура и АЗС.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда и чем РФ наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Также российские войска атаковали торговые и коммерческие объекты, а также сельскохозяйственные предприятия и технику. Таким образом, за последние сутки прослеживается четкая концентрация российских ударов именно по энергетике и экономической инфраструктуре Украины.

Может ли РФ атаковать Украину 24 августа - мнение народного депутата

Народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко предположил, что Россия может использовать День Независимости Украины 24 августа для нового массированного удара, однако пока подтвержденных данных о таких планах нет. По его словам, разведывательная информация о возможном ударе формируется постепенно.

"Сейчас у меня нет информации, потому что разведывательные данные поступают постепенно: идут размышления, россияне принимают решения, анализируют последствия, затем идут дипломатические переговоры", - пояснил Костенко.

В то же время депутат подчеркнул, что полностью исключать атаку нельзя, поскольку Кремль может привязывать свои действия к символическим датам. На ситуацию также могут повлиять переговоры России с западными партнерами и возможные договоренности о взаимном ограничении ударов.

Атака БПЛА по Киеву - последние новости

Как ранее сообщал Главред, мониторинговые каналы предупреждали, что Россия может нанести массированный удар по Киеву и области в течение ближайших 24 часов, сообщают мониторинговые каналы. Среди возможных целей называют крупные склады с продуктами и товарами.

Также 18 августа российский реактивный беспилотник впервые добрался до Ровенской области. По данным мониторинговых ресурсов, дрон летел из временно оккупированного Крыма и преодолел около 900 км по территории Украины.

Кроме того, вечером 18 августа Киев и область подверглись атаке российских реактивных БПЛА, в столице сработала ПВО. В Днепровском районе Киева обломки БПЛА упали во дворах пятиэтажных домов.

Читайте также:

О персоне: Сергей Павлюченко

Сергей Сергеевич Павлюченко - украинский военно-политический аналитик и военнослужащий ВСУ, который регулярно комментирует вопросы войны, международной политики и безопасности. Он ведет Telegram-канал "Павлюченко - бандеровец из Пущи", где публикует военно-политическую аналитику и сообщения.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине война России и Украины ракетный удар атака дронов Ракетная атака на Украину
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Федоров призвал провести выборы в Украине: что он предлагает

Федоров призвал провести выборы в Украине: что он предлагает

22:28Политика
РФ массированно атаковала одну из украинских ТЭС: генерация электроэнергии остановлена

РФ массированно атаковала одну из украинских ТЭС: генерация электроэнергии остановлена

22:11Украина
РФ готовит массированный удар в течение 48 часов: разведка США назвала главную цель

РФ готовит массированный удар в течение 48 часов: разведка США назвала главную цель

21:35Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Ее скоро не будет": предательница Елка ошеломила резкой потерей веса

"Ее скоро не будет": предательница Елка ошеломила резкой потерей веса

Старинные имена для девочек, которые снова в моде в 2026 году

Старинные имена для девочек, которые снова в моде в 2026 году

Должны уехать тысячи семей: в одной из областей объявлена ​​принудительная эвакуация

Должны уехать тысячи семей: в одной из областей объявлена ​​принудительная эвакуация

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке курьера за 37 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке курьера за 37 с

Затяжная магнитная буря красного уровня охватила Землю: прогноз шторма G2

Затяжная магнитная буря красного уровня охватила Землю: прогноз шторма G2

Последние новости

23:12

Некоторые из них смеются, а зря: какие привычки из СССР действительно помогают экономить

22:53

Кухонный мусор спасет растения в саду: домашнее удобрение удивит результатомВидео

22:28

Федоров призвал провести выборы в Украине: что он предлагает

22:21

Помидоры засыхают на глазах: что может уничтожить растение за считанные дниВидео

22:11

РФ массированно атаковала одну из украинских ТЭС: генерация электроэнергии остановлена

От продуктов до техники: что может подорожать из-за ударов РФ по складамОт продуктов до техники: что может подорожать из-за ударов РФ по складам
22:02

Лавров закатил истерику из-за ударов британских дронов по РФ: чем грозит Москва

21:46

Отнюдь не "суеверный": как правильно назвать человека, верящего в приметы, на украинском

21:35

РФ готовит массированный удар в течение 48 часов: разведка США назвала главную цель

21:06

В Украине взлетят цены на продукты: раскрыто, что подорожает в первую очередь

Реклама
20:39

"Наладит поставки газа для распределенной генерации", — блогер Лямец объяснил, чем будет полезно назначение Свириденко на пост главы "Нафтогаза"

20:07

Плесень больше не проблема: простой домашний способ с копеечным средствомВидео

19:56

Киев атаковал рой реактивных дронов: раздавались взрывы

19:54

Новая угроза: российский реактивный дрон впервые долетел до Ровенской области

19:10

Нарышкин проговорился о крупном провале России: Копытько раскрыл деталимнение

19:05

Людей призывают смешать сухую лаванду с содой: в чём причина

19:03

Тест на IQ: нужно найти букву О среди множества Q за три секунды

18:53

Почему уничтожать "Искандеры" до запуска очень сложно: Свитан назвал причинуВидео

18:51

Белый потолок уходит в прошлое: 4 оттенка, которые сделают интерьер более дорогим

18:15

"Фантомы" возвращаются на дороги: МВД объявило об изменениях для водителей

18:15

Названы три самых упрямых месяца рождения: их невозможно переубедить

Реклама
18:09

Вишня отблагодарит рекордным урожаем: что обязательно нужно сделать в августе

17:36

Известковый налет растворяет одно средство из аптечки: что нужно бросить в унитазВидео

17:35

Не берут даже бесплатно: вещи из секонд-хенда, которые пугают покупателей

17:34

В Кремле сделали новое заявление о "заморозке" войны с Украиной: какова позиция Москвы

17:16

С чем носить леггинсы осенью 2026: стилист показала 4 трендовых образаВидео

16:57

Гость из "будущего" предупредил человечество: все решит 2028 годВидео

16:27

Гороскоп Таро на завтра 19 августа: Льву - важные перемены, Рыбам - торопиться

16:27

Кандидатуру уже внесли в Раду: стало известно, кто станет новым министром обороны

16:26

"Мир будто стерся": на фронте погиб известный музыкант

16:25

Сложить или свернуть: как правильно хранить старые одеяла десятилетиями

16:22

Доллар и евро внезапно взлетели: новый курс валют на 19 августа

16:01

Как 29 лет назад: Бекхэмы показали романтику в Портофино

15:59

Тайна высохшего Дуная: как немецкий флот Гитлера опять угрожает Европе

15:55

Зачем садоводы поливают террасу водкой: лайфхак решает назойливую проблему

15:43

"После 50 очень тяжело": Ирма Витовская похудела на 10 кг с помощью врача

15:41

Путин может начать наступление на север Украины: командир предупредил об угрозе

15:39

Миллионные контракты в обмен на парковочное место для заместителя главы Агентства восстановления Юрия Свербы — СМИ

15:33

Сальма Хайек стала бабушкой и показала внука

14:58

Стилистка раскрыла модные секреты DOROFEEVA, Кароль и Барских

14:57

Что делать, когда заедает молния на одежде: простые лайфхаки для быстрого ремонта

Реклама
14:26

Мать проснулась от странного звука из кроватки: счет шел на секундыВидео

14:16

Должны уехать тысячи семей: в одной из областей объявлена ​​принудительная эвакуация

14:12

"Будут жить, как животные": Вайкуле сделала прогноз для россиян

14:03

Пара аистов Грицик и Гапочка потеряли своих птенцов — что произошло

13:55

Наталка Денисенко официально сменила фамилию и показала новый паспорт

13:41

Людям рекомендуют опрыскивать ключи уксусом: трюк удивит результатом

13:25

Представитель США провел тайную встречу в России по поводу войны в Украине - СМИ

13:21

Энн Хэтэуэй смешно отреагировала на вопрос поклонника о поле ее ребенкаВидео

13:04

"Замки сорваны": семью Решетников нагло обокрали

13:01

Кремль опасается украинских атак: в Москве отменили масштабное военное мероприятие

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости Ровно
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
Все о салеСтиркаУборкаКомнатные растенияАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять