Путин может начать наступление на север Украины: командир предупредил об угрозе

Россия может активизировать ещё один участок фронта, если получит достаточно ресурсов для нового наступления, предупредил командир "Ахиллеса".

https://glavred.info/war/putin-mozhet-nachat-nastuplenie-na-sever-ukrainy-komandir-predupredil-ob-ugroze-10789400.html Ссылка скопирована

Россия может открыть новый фронт / Коллаж: Главред, фото: 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, скриншот с deepstatemap.live

Ключевые тезисы Юрия Федоренко:

Граница с РФ и Беларусью остается потенциально опасной

РФ может активизировать боевые действия в Черниговской области

Украина готова к открытию нового направления

Россия может активизировать боевые действия на Черниговском направлении. Для Украины это станет серьезным вызовом, однако Силы обороны готовы к такому сценарию. Об этом в комментарии УНИАН заявил командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахилл" Юрий Федоренко.

По его словам, вся территория вдоль границы с Россией и Беларусью остается потенциально опасной. После отступления российских войск из Киевской области украинские защитники продолжают укреплять это направление.

видео дня

"Риск не уменьшался ни на день. После того как противника оттеснили из Киевской области, - с того момента там войска укрепляют позиции, дополнительно зарываются, создают зоны безопасности. Войска Сил обороны Украины готовы к тому, что в какой-то момент этот участок вновь станет активным или высокоактивным", - рассказал Федоренко.

В то же время, по его словам, в случае выделения страной-агрессором дополнительных ресурсов и проведения мобилизации оккупанты могут попытаться открыть еще одно активное направление - в Черниговской области. Федоренко добавил, что в таком случае Украине придется задействовать дополнительные силы и средства для обороны еще одного горячего направления.

"И это станет огромной проблемой. Это будет вызов, с которым мы справимся. У нас нет другого выхода", - заявил командир.

Почему Россия отказывается от переговоров - мнение экспертов

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечают, что, несмотря на постоянные усилия Украины по ведению переговоров, Россия не демонстрирует готовности принять предложения о прекращении огня. Москва продолжает настаивать на условиях, которые фактически предполагают капитуляцию Украины.

"Кремль, похоже, удваивает решительный отказ от концепции переговоров, чтобы сплотить российскую общественность вокруг провоенной платформы накануне выборов в Государственную Думу 18–20 сентября 2026 года", - считают в ISW.

По мнению аналитиков, систематическое отклонение Кремлем украинских предложений о прекращении огня и мире свидетельствует о нежелании России прекращать войну на любых условиях, не соответствующих её максималистским требованиям.

Планы РФ относительно войны - данные разведки

Напомним, заместитель начальника ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что Россия может перейти в наступление на Киевскую и Черниговскую области. При этом он связал возможное наступление зимой с проведением новой волны мобилизации в России.

Как ранее сообщал Главред, Скибицкий также сообщил, что Кремль не демонстрирует намерения подписывать мирное соглашение в ближайшее время. Он также не видит признаков готовности РФ к прекращению огня и пояснил, что Генштаб РФ планирует завершить захват Донецкой области.

Кроме того, заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий отметил, что готовность Москвы к новому призыву станет очевидной после выборов в Госдуму. Юридически указ Путина 2022 года остается в силе и не требует обновления.

Читайте также:

О личности: Юрий Федоренко Юрий Федоренко - украинский политик, правозащитник, общественный деятель и военнослужащий. Депутат Киевского городского совета с 1 декабря 2020 года. Секретарь постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений. С первого дня полномасштабного российского вторжения в Украину воевал в составе 112-й бригады 128-го батальона Терробороны в должности командира 4-й роты. 9 февраля 2023 года Федоренко возглавил одну из первых в Украине рот ударных авиационных комплексов (РУБпАК "Ахиллес") в составе 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирка. 31 января 2024 года рота была преобразована в батальон (БУБпАК "Ахилл"), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред