Решится ли Кремль ударить по мостам через Днепр: ответ разведки

Вадим Скибицкий рассказал, фигурируют ли мосты через Днепр в планах агрессора.

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Мосты через Днепр под угрозой - в ГУР предупредили о следующих целях РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

О чем сказал Скибицкий:

РФ атакует мосты в трех прифронтовых областях

Мосты через Днепр - возможная цель для России

Россия ведет системные атаки на мосты в прифронтовых регионах Украины, и в Главном управлении разведки не исключают, что враг может нанести удары и по мостам через Днепр. Об этом заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий рассказал в интервью РБК-Украина.

Журналисты спросили разведчика, фигурируют ли мосты через Днепр в планах агрессора.

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"Это тоже критическая инфраструктура, поэтому мы понимаем, насколько важной является задача военной разведки Украины по получению упреждающей информации о планах агрессора на этом направлении", - сказал Скибицкий.

По его словам, в последнее время российские войска наносят удары по мостам в прифронтовых Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Он добавил, что оккупанты системно атакуют критически важные мосты в Затоке и Маяках, которые являются важными элементами украинской транспортной системы.

"Когда объект становится наиболее критическим для нас, тогда враг начинает по нему работать", - объяснил заместитель начальника ГУР.

О чем еще предупредил Скибицкий

Как писал Главред, Россия не намерена прекращать войну в Украине до конца 2026 года.

На фронте отсутствуют какие-либо признаки готовности Москвы к прекращению огня, а Генеральный штаб РФ планирует завершить захват Донецкой области за оставшиеся несколько месяцев.

"Их планы таковы, и это то, что они говорят: до конца этого года никаких договоренностей и подписания мирного соглашения не будет", - подчеркнул Скибицкий.

По его словам, вместо мирного соглашения РФ готовит усиление обстрелов. Перечень объектов, по которым враг будет вести действия в холодное время года не меняется. Это оборонно-промышленный комплекс, военная инфраструктура, энергетика, логистика и АЗС.

Наиболее уязвимыми зимой остаются энергетика и теплоснабжение, а в качестве отдельного направления россияне разработали беспилотник для поражения опор ЛЭП - в его крылья заложен взрывной элемент, способный перерезать металл.

Генерал-майор Вадим Скибицкий также сказал, что Россия может начать новое наступление на северном направлении - на Киевскую и Черниговскую области - уже зимой, если в этом году проведет новую волну мобилизации.

Сможет ли РФ разрушить мосты через Днепр: мнение эксперта

Директор аналитическо-исследовательского института "Институт города" Александр Сергиенко считает, что россияне не смогут массово разрушить мосты через Днепр или повредить плотины.

По его словам, идеи о массовом взрывании мостов и дамб – больше театральные призывы, чем реалистичные планы. Мосты строятся с большим запасом прочности, они охраняются и прикрываются средствами противовоздушной обороны, так что полное разрушение всех переправ – очень сложная задача.

Эксперт подчеркнул, что даже системные атаки на большие мосты не приведут к полному разъединению берегов. Для достижения любого эффекта врагу пришлось бы уничтожить все мосты через Киев одновременно. Сергиенко добавил, что через Днепр существует около 30 мостов, поэтому "разрывать" берега Днепра не так просто, как об этом заявляют.

"Разрушить дамбу внешним влиянием, я считаю, невозможно. Это на 99,9% задача, которую нельзя решить. [...] Любые внешние удары для такой огромной массы – как комариный укус для человека", – сказал эксперт Апострофу.

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О персоне: Вадим Скибицкий Вадим Скибицкий – генерал-майор, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины.

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