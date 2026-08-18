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Окончание войны до конца года: в ГУР оценили, согласится ли РФ на мир с Украиной

Анна Косик
18 августа 2026, 08:25
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Генерал-майор объяснил, насколько вероятно в настоящее время заключение мирного соглашения с Кремлем.
Окончание войны до конца года: в ГУР оценили, согласится ли РФ на мир с Украиной
В ГУР сообщили о планах Кремля по войне в Украине до конца года / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот с YouTube

Что сказал Скибицкий:

  • ГУР не видит признаков готовности РФ к перемирию
  • Генштаб РФ хочет завершить захват Донецкой области
  • Россия планирует усилить удары по Украине зимой, Кремль определил цели

Страна-агрессор Россия не намерена прекращать войну в Украине до конца 2026 года. Об этом в интервью РБК-Украина заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны, генерал-майор Вадим Скибицкий.

По его словам, на фронте отсутствуют какие-либо признаки готовности Москвы к прекращению огня, а Генеральный штаб РФ планирует завершить захват Донецкой области за оставшиеся несколько месяцев.

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"Их планы таковы, и это то, что они говорят: до конца этого года никаких договоренностей и подписания мирного соглашения не будет", - подчеркнул Скибицкий.

Приоритеты Кремля неизменны

Приоритетом для российского руководства остаются две области Донбасса - Донецкая и Луганская, и именно под эти рубежи подстраиваются оперативные сроки в Генштабе РФ.

Вместо мирного соглашения РФ готовит усиление обстрелов

Перечень объектов, по которым враг будет вести действия в холодное время года, по данным военной разведки, не меняется: оборонно-промышленный комплекс, военная инфраструктура, энергетика, логистика и АЗС.

Наиболее уязвимыми зимой остаются энергетика и теплоснабжение, а в качестве отдельного направления россияне разработали беспилотник для поражения опор ЛЭП - в его крылья заложен взрывной элемент, способный перерезать металл.

Скибицкий пояснил, что противник изучает украинскую территорию, в частности с помощью космических аппаратов, которые ведут разведку критически важной инфраструктуры по всей стране.

Под угрозой вновь могут оказаться газотранспортная система и добыча газа в Полтавской и Харьковской областях, которые РФ атаковала ранее, а вице-премьер Денис Шмыгаль предупреждал еще и о рисках для водоснабжения.

Переправы через Днепр разведка также относит к критическим объектам, поэтому главной задачей здесь является упреждающая информация о замыслах агрессора.

"Когда объект становится наиболее критическим для нас - тогда враг начинает по нему работать", - подчеркивает Скибицкий.

ГУР МО
ГУР МО / Инфографика: Главред

Россия хочет уничтожить украинские системы жизнеобеспечения зимой

Главред писал, что, по словам военного эксперта Романа Свитана, Россия переходит к новой фазе войны на истощение. Враг хочет существенно осложнить жизнь украинцев в зимний период, но удастся ли ему это - зависит от подготовки страны.

У Украины ещё есть время на подготовку. В частности, за счёт рассредоточения Украина может избежать катастрофических последствий российских атак. Это касается всех необходимых систем: энергетики, электроэнергии, тепла, водоснабжения, водоотведения и т. д.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, Главред писал, что, по данным СМИ, высшее руководство Украины все больше склоняется к тому, что без привлечения Вашингтона завершить войну с Россией невозможно.

Ранее сообщалось, что кремлевские чиновники продолжают заявлять о нежелании РФ участвовать в каких-либо содержательных мирных переговорах, которые соответствовали бы их требованиям о капитуляции Украины.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Кремль не планирует прекращать боевые действия на текущей линии фронта. Он добавил, что российская сторона намерена действовать гораздо жестче, чтобы уничтожить логистику и ресурсы, обеспечивающие украинскую армию.

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О персоне: Вадим Скибицкий

Вадим Скибицкий - генерал-майор, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины.

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