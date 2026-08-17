Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Долетит аж до Сибири и за Урал: в Украине создали новый мощный дрон

Руслана Заклинская
17 августа 2026, 17:27
google news Подпишитесь
на нас в Google
Минобороны продемонстрировало новый дрон, способный долететь до самых отдаленных баз РФ.
Долетит аж до Сибири и за Урал: в Украине создали новый мощный дрон
БПЛА "Довбуш Т40" / Коллаж: Главред, фото: 22-я отдельная механизированная бригада, Минобороны Украины

Кратко:

  • В Украине приняли на вооружение новый БПЛА "Довбуш Т40"
  • Беспилотник может находиться в воздухе более суток
  • Дальности хватает для работы по целям в Сибири и за Уралом

В Украине ввели в вооружение новый украинский беспилотник "Довбуш Т40". Он предназначен для разведки, корректировки огня и нанесения ударов по целям на большом расстоянии. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Беспилотник имеет размах крыльев почти 5 метров и способен находиться в воздухе более суток. Заявленной дальности применения достаточно для работы по целям в отдаленных районах России, в частности за Уралом и в Сибири.

видео дня

Что известно о "Довбуш Т40"

В ходе испытаний беспилотник подтвердил заявленные тактико-технические характеристики. Среди его особенностей - низкая радиолокационная заметность, мощный двигатель с электронным впрыском топлива и повышенная устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы.

Комплекс может использоваться в двух вариантах: как ударный беспилотник-камикадзе или как носитель боеприпаса для сброса на цель. "Довбуш Т40" предназначен для разведки, передачи данных для корректировки огня, а также поражения военной техники, сооружений и живой силы противника.

"Довбуш Т40" производит украинское предприятие, которое уже имеет опыт создания военных дронов. В частности, его "Довбуш Т20" и "Котигорошко" используются на фронте с 2022 года.

Новый комплекс представляет собой модернизацию БПЛА "Довбуш Т20". Предыдущая модель применялась для разведки средней дальности, корректировки артиллерийского огня и точечных ударов. На основе опыта эксплуатации и отзывов военных разработчики создали более дальнобойный и мощный "Довбуш Т40".

Какова цель ударов Украины по РФ - майор назвал главную задачу

Силы обороны Украины наращивают дальнобойные удары по территории России, чтобы ослабить ее возможности атаковать украинские города. Об этом в эфире Radio NV заявил ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман.

По его словам, это особенно важно на фоне ограниченного количества ракет-перехватчиков для систем Patriot. По мнению Гетьмана, в России до сих пор считают, что могут безнаказанно наносить удары по Украине.

Военный отметил, что удары по российским складам, логистике и крупным городам имеют не только военное, но и политическое значение.

"Такие удары по складам, по логистике, по крупным городам России - это своего рода военно-политическое, эмоциональное давление на руководство Российской Федерации", - пояснил Гетьман.

Производство оружия в Украине - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, экс-министр обороны Михаил Федоров сообщил о работе над созданием средств для повышения эффективности сбивания вражеских дронов. Он подчеркнул, что недорогие ракеты против дронов Shahed уже проходят испытания.

Президент Владимир Зеленский провел заседание Штаба Верховного Главнокомандующего, на котором обсуждалось наращивание производства вооружений. Он сообщил, что в ходе мероприятия поднимались вопросы о наращивании производства вооружений и необходимых государственных решениях для его увеличения.

Полковник Владислав Волошин сообщил, что в Украине уже закупают первый КАБ и одновременно разрабатывают около десяти новых образцов высокоточного авиационного вооружения. Боевая часть авиабомбы имеет массу 250 кг.

Читайте также:

О ведомстве: Министерство обороны Украины

Министерство обороны Украины - центральный орган исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооружённые Силы Украины. Минобороны Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в сфере обороны, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине БПЛА Министерство обороны новости Украины война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Грозы, град и сильный ветер: Украину скоро накроет волна непогоды

Грозы, град и сильный ветер: Украину скоро накроет волна непогоды

17:51Синоптик
Долетит аж до Сибири и за Урал: в Украине создали новый мощный дрон

Долетит аж до Сибири и за Урал: в Украине создали новый мощный дрон

17:27Война
Атакует ли РФ Украину 24 августа: в Раде оценили угрозу массированного удара

Атакует ли РФ Украину 24 августа: в Раде оценили угрозу массированного удара

16:51Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки и курьера за 28 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки и курьера за 28 с

Спатифиллум порадует целым букетом новых цветов: что нужно добавить в почву

Спатифиллум порадует целым букетом новых цветов: что нужно добавить в почву

Китайский гороскоп на завтра, 18 августа: Тиграм - покупки, Лошадям - гибкость

Китайский гороскоп на завтра, 18 августа: Тиграм - покупки, Лошадям - гибкость

Не называла Панеттьери мамой: где сейчас 11-летняя дочь Кличко, потерявшая мать

Не называла Панеттьери мамой: где сейчас 11-летняя дочь Кличко, потерявшая мать

Жаловалась на сильные боли: что произошло с Хайден Панеттьери перед смертью

Жаловалась на сильные боли: что произошло с Хайден Панеттьери перед смертью

Последние новости

17:51

Грозы, град и сильный ветер: Украину скоро накроет волна непогоды

17:35

Затхлый запах бесследно исчезнет из шкафа: что достаточно положить внутрь

17:27

Долетит аж до Сибири и за Урал: в Украине создали новый мощный дрон

17:24

Пик геомагнитной бури уже близится: когда ожидать всплеска 18 августа

17:10

Постоянно снится бывший: психологи назвали неожиданную причину

От продуктов до техники: что может подорожать из-за ударов РФ по складамОт продуктов до техники: что может подорожать из-за ударов РФ по складам
16:55

Фальшивая проверка Москаленко: как во Львове продолжают "грати вар’ята" с укрытиями

16:51

Атакует ли РФ Украину 24 августа: в Раде оценили угрозу массированного удара

16:43

Никакие не "изыски": как правильно на украинском назвать что-то очень прихотливое

16:32

Картофель не прорастет и не будет морщиться месяцами: что нужно положить к овощу

Реклама
16:30

Стилист показала, как модно носить кардиган: осенний гардероб 2026Видео

15:58

Евро рванул вверх, доллар дешевеет: новый курс валют на 18 августа

15:41

"Люблю тебя": Тарас Цимбалюк рассекретил отношения с известной актрисойВидео

15:16

Полное освобождение Днепропетровщины: в Генштабе сделали важное заявление

15:16

ВСУ начали закупать первый украинский КАБ: готовятся еще 10 разработок

15:06

Тест на IQ: нужно найти три отличия на картинке со спящим мальчиком за 12 с

14:25

Звезды "Великолепного века" снова вместе: как сейчас выглядят Хюррем и Сулейман

14:23

Украина разнесла ретрансляторы, склады РФ и станции управления БПЛА — Генштаб

14:12

Нумерологи назвали даты рождения будущих богачей

13:52

ВСУ стерли в порошок цеха производства ракетного топлива РФ: Генштаб показал фото

13:37

"Операцию сделали": жених-военный Леси Никитюк попал в больницу

Реклама
13:07

Экс-жена Дмитрия Комарова показалась в объятиях мужчины и раскрыла его личность

12:54

Опытные хозяйки поливают губку уксусом перед мытьем посуды: зачемВидео

12:36

Жаловалась на сильные боли: что произошло с Хайден Панеттьери перед смертью

12:10

Что не поздно сажать в августе: список культур, которые успеют дать урожай

12:07

Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья в новых "Пиратах Карибского моря"

11:55

РФ массированно бьет по газу перед зимой: "Нафтогаз" заявил об остановке объектов

11:36

Китайский гороскоп на завтра, 18 августа: Тиграм - покупки, Лошадям - гибкость

11:06

ВСУ остановили наступление РФ сразу на нескольких участках фронта – ISW

10:54

"У меня там нет друзей": Лидия Таран заговорила о сложностях

10:51

Украину накроет новая волна сильной жары: когда раскалит до +38 °С

10:36

Без воды и лишней мороки: как консервировать томатный сокВидео

10:22

НАТО отказалось обучать украинцев управлению дронами: в BI объяснили причину

09:54

Не называла Панеттьери мамой: где сейчас 11-летняя дочь Кличко, потерявшая мать

09:45

Гороскоп на завтра, 18 августа: Львам — облегчение, Рыбам — ссора

09:36

Выкрутили руку: в Польше напали на брата и сестру из-за украинского языка

09:14

В Тернопольской области приготовили три тонны бограча и установили мировой рекордВидео

08:35

Дроны уже достают до Варшавы: РФ строит у границ НАТО 10 секретных баз — The Telegraph

08:17

ВСУ разнесли семь из десяти крупнейших складов Wildberries в РФ – ISW

08:06

Хайден Панеттьери внезапно умерла в 36 лет: что известно о смерти экс-невесты Кличко

07:10

ЕС готовит самый масштабный пакет санкций против РФ: что известно

Реклама
06:42

РФ ударила по Сумам дронами: вспыхнули масштабные пожары, есть пострадавший

05:11

Спатифиллум порадует целым букетом новых цветов: что нужно добавить в почву

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки и курьера за 28 с

03:33

Ночные совы по дате рождения: кто черпает силу под луной

03:15

Как избавиться от огневки на самшите: поможет средство из кухонного шкафчика

00:20

"Начнут давить": раскрыт сценарий массовых бунтов в РФ против режима ПутинаВидео

00:07

Кадровые схемы и саботаж реформ: Доник рассказал о деталях работы начальника отдела подготовки ОК "Север" Миколайчука

16 августа, воскресенье
22:38

Микроволновка засияет за минуты: простой трюк избавит от грязи и запахаВидео

22:21

Федоров назвал сроки, когда Украина сможет ударить по РФ своей баллистикой

21:57

Портников: народ, который не видит "слона в комнате", обречен на поражениемнение

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости Ровно
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
Все о салеСтиркаУборкаКомнатные растенияАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять