Долетит аж до Сибири и за Урал: в Украине создали новый мощный дрон

Минобороны продемонстрировало новый дрон, способный долететь до самых отдаленных баз РФ.

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БПЛА "Довбуш Т40" / Коллаж: Главред, фото: 22-я отдельная механизированная бригада, Минобороны Украины

Кратко:

В Украине приняли на вооружение новый БПЛА "Довбуш Т40"

Беспилотник может находиться в воздухе более суток

Дальности хватает для работы по целям в Сибири и за Уралом

В Украине ввели в вооружение новый украинский беспилотник "Довбуш Т40". Он предназначен для разведки, корректировки огня и нанесения ударов по целям на большом расстоянии. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Беспилотник имеет размах крыльев почти 5 метров и способен находиться в воздухе более суток. Заявленной дальности применения достаточно для работы по целям в отдаленных районах России, в частности за Уралом и в Сибири.

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Что известно о "Довбуш Т40"

В ходе испытаний беспилотник подтвердил заявленные тактико-технические характеристики. Среди его особенностей - низкая радиолокационная заметность, мощный двигатель с электронным впрыском топлива и повышенная устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы.

Комплекс может использоваться в двух вариантах: как ударный беспилотник-камикадзе или как носитель боеприпаса для сброса на цель. "Довбуш Т40" предназначен для разведки, передачи данных для корректировки огня, а также поражения военной техники, сооружений и живой силы противника.

"Довбуш Т40" производит украинское предприятие, которое уже имеет опыт создания военных дронов. В частности, его "Довбуш Т20" и "Котигорошко" используются на фронте с 2022 года.

Новый комплекс представляет собой модернизацию БПЛА "Довбуш Т20". Предыдущая модель применялась для разведки средней дальности, корректировки артиллерийского огня и точечных ударов. На основе опыта эксплуатации и отзывов военных разработчики создали более дальнобойный и мощный "Довбуш Т40".

Какова цель ударов Украины по РФ - майор назвал главную задачу

Силы обороны Украины наращивают дальнобойные удары по территории России, чтобы ослабить ее возможности атаковать украинские города. Об этом в эфире Radio NV заявил ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман.

По его словам, это особенно важно на фоне ограниченного количества ракет-перехватчиков для систем Patriot. По мнению Гетьмана, в России до сих пор считают, что могут безнаказанно наносить удары по Украине.

Военный отметил, что удары по российским складам, логистике и крупным городам имеют не только военное, но и политическое значение.

"Такие удары по складам, по логистике, по крупным городам России - это своего рода военно-политическое, эмоциональное давление на руководство Российской Федерации", - пояснил Гетьман.

Производство оружия в Украине - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, экс-министр обороны Михаил Федоров сообщил о работе над созданием средств для повышения эффективности сбивания вражеских дронов. Он подчеркнул, что недорогие ракеты против дронов Shahed уже проходят испытания.

Президент Владимир Зеленский провел заседание Штаба Верховного Главнокомандующего, на котором обсуждалось наращивание производства вооружений. Он сообщил, что в ходе мероприятия поднимались вопросы о наращивании производства вооружений и необходимых государственных решениях для его увеличения.

Полковник Владислав Волошин сообщил, что в Украине уже закупают первый КАБ и одновременно разрабатывают около десяти новых образцов высокоточного авиационного вооружения. Боевая часть авиабомбы имеет массу 250 кг.

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О ведомстве: Министерство обороны Украины Министерство обороны Украины - центральный орган исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооружённые Силы Украины. Минобороны Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в сфере обороны, пишет Википедия.

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