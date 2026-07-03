Украина в будущем способна производить больше оружия, чем РФ - Зеленский

Президент во время Ставки вместе с производителями обсудили, какие решения необходимы со стороны государства для максимального увеличения выпуска вооружения.

https://glavred.info/ukraine/ukraina-v-budushchem-sposobna-proizvodit-bolshe-oruzhiya-chem-rf-zelenskiy-10777874.html Ссылка скопирована

Зеленский обсудил производство и применение украинской баллистики / коллаж: Главред, фото: president.gov.ua

Кратко:

Зеленский обсудил производство и применение украинской баллистики

В ходе Ставки обсудили санкционное давление на РФ

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Главной темой стало наращивание производства украинского вооружения. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

"Важное достижение нашего государства и наших производителей оружия: Украина вышла на уровень, позволяющий производить такой объем высокотехнологичного оружия, который в долгосрочной перспективе может превысить российские возможности", - заявил Зеленский. видео дня

Президент отметил, что во время Ставки вместе с производителями обсудили, какие решения необходимы со стороны государства для максимального увеличения выпуска вооружения.

"Говорили также с самими производителями о том, что нужно от государства, от административных решений, от финансирования, чтобы максимально увеличить все типы украинских возможностей и обеспечить глубокие форматы давления на Россию", - сказал глава государства.

Речь идет, в частности, о производстве дронов всех типов, наземных роботизированных комплексов, ракетной программы, средств радиоэлектронной борьбы и военной техники.

Президент поручил Министерству иностранных дел и Министерству обороны активизировать работу с международными партнерами для привлечения дополнительного финансирования.

"Инвестиции в украинское производство - это инвестиции в принуждение России к миру, и партнеры должны воспринимать это как наше общее с ними достижение", - подчеркнул Зеленский.

Также в ходе Ставки обсудили санкционное давление на РФ.

"Украина продолжит политику повышения цены оккупации для оккупанта, ограничения возможностей России финансировать войну", - заявил президент.

Особое внимание уделили развитию украинской ракетной программы.

"Я благодарен всем нашим специалистам, которые развивают нашу ракетную программу и работают, в частности, над производством эффективной украинской баллистической и противоракетной системы. Сегодня мы фактически провели анализ возможностей и определили шаги, которые ускорят производство, испытания и применение", - сообщил глава государства.

Также рассмотрели вопрос о поставках средств ПВО. По словам Зеленского, в ближайшие дни обеспечение Украины системами ПВО станет главным приоритетом в переговорах с международными партнерами.

Как Украина приближает завершение войны - комментарий эксперта

Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко считает, что массированные удары украинских Сил обороны по объектам в глубине территории России укрепляют переговорные позиции Киева и способствуют приближению завершения войны.

В то же время он подчеркнул, что такие атаки действительно влияют на ход событий и подталкивают процесс к завершению, однако пока не стали фактором, который кардинально изменил бы подход Кремля. По его мнению, Владимир Путин по-прежнему убежден в возможности достичь победы.

Чаленко также отметил, что в нынешних условиях у России уже нет оснований выдвигать более масштабные требования, чем прекращение боевых действий по текущей линии фронта.

"Ничего большего, чем остановиться по линии соприкосновения, россияне точно не могут требовать. Даже исходя из того, как развивается ситуация, Украина может еще добавить определенные требования для перехода к деэскалации", - отметил эксперт.

Украинские дроны и их эффективное применение – новости по теме

Как писал ранее Главред, испытания в боевых условиях автономного дрона-перехватчика против российских "Шахедов" успешно прошли в Харьковской области. Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

Напомним, Украина активизировала применение беспилотников средней дальности, что все заметнее влияет на ситуацию на фронте и создает серьезные проблемы для российских войск.

По данным The Independent, украинские силы наносят удары по российским системам ПВО, объектам связи и тылового обеспечения, расположенным на расстоянии от 30 до 180 километров от линии фронта.

Также ранее Украина запустила новую модель ведения войны: дронно-штурмовые подразделения, которые объединяют пехоту и беспилотные системы в единую боевую сеть.

В Минобороны отмечают, что речь идет не об отдельных группах операторов, а о целостных боевых подразделениях, где пехота, воздушные дроны и наземные роботизированные платформы работают синхронно.

Читайте также:

О персоне: Владимир Зеленский Владимир Зеленский - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012). Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред