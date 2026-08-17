Никакие не 'изыски': как правильно на украинском назвать что-то очень прихотливое

Заимствование из русского языка до сих пор используется в повседневной речи, хотя в украинском языке есть как минимум шесть более подходящих аналогов.

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Как заменить слово "изиски" на украинском / Коллаж: Главред, фото: magnific

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Почему "кулинарные изыски" - ошибка

От какого глагола произошли "витребеньки"

Где еще употребляют это слово, кроме кухни

Слова "ізиск" в украинском литературном языке не существует - оно так и не закрепилось в академических словарях, несмотря на распространение в разговорной речи. Это калька с русского "изыск", означающего изысканность, утонченность или что-то чрезвычайно прихотливое, поэтому привычная похвала "оце вже кулінарні ізиски!" содержит языковую ошибку, сообщает "СловОпис".

У украинского языка, напротив, есть не один эквивалент, и самый точный из них - "витребеньки". В зависимости от контекста уместны будут также "кулінарні вигадки", "вишуканості", "примхи" или "забаганки", а если речь идет именно о вкусных блюдах - "кулінарні смаколики".

Примеры употребления просты: "На святі були справжні кулінарні витребеньки" или "Ресторан славиться своїми кулінарними вигадками". Для производного русизма "ізисканний" лингвисты рекомендуют отдельный набор замен - вишуканий, витончений, елегантний, довершений, делікатний, а в переносном смысле ещё и "рафінований".

Почему именно "витребеньки"

Происхождение слова объясняет его точность: оно образовано от глагола "витребенькувати" - выделывать фокусы, вести себя причудливо, притворяться чем-то особенным.

Словарных значений сразу три: "вигадки", "примхи" та "забаганки"; то, что не имеет практического значения и служит для украшения; а также необычные блюда, напитки или приправы к ним. Именно последнее делает выражение "кулінарні витребеньки" идеальным для описания слишком причудливых или сложных блюд.

От вывесок кафе до капризов погоды

Коммерческая практика уже давно подтвердила пригодность этого слова - его используют в качестве названий кафе, ресторанчиков, магазинов и торговых кулинарных брендов, а также ярмарок и фестивалей. Среди реальных примеров - "Витребеньки від диканьки", "Витребеньки від куми", "Галицькі витребеньки".

Сфера применения значительно шире, чем кухня: так говорят о переменчивой погоде ("весна показує свої витребеньки"), о женских аксессуарах, украшениях и косметике, о декоре для дома, посуде и новомодных гаджетах.

Классики использовали это слово в разных значениях - от подарочных безделушек до капризов.

"Цікаво, що там [у чемоданчику] всередині? Парфуми, цукерки, мереживо, принадні витребеньки жінок", - писал Иван Кочерга.

Не менее показателен пример из диалога Ивана Франко, где это слово означает пустую болтовню и капризы.

"Ти зачинаєш уже зовсім пусте балакати. Я не маю часу слухати твоїх витребеньків", - говорит его персонаж Юлиан.

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Об источнике: СловОпис СловОпис - это мультимедийный проект, инициированный студентами и преподавателями Киевского университета имени Бориса Гринченко. Его цель - популяризировать украинский язык в Украине и за ее пределами, способствовать развитию лексического богатства и культуры речи в обществе. Проект реализуется через видео- и аудиоформаты, публикации в социальных сетях и на собственном сайте. В его рамках создаются тематические видео, посвященные различным аспектам украинского языка: от этимологии слов до современных языковых тенденций.

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