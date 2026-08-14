Никакая не 'молочка': как одним словом правильно назвать молочные продукты на украинском

Вы узнаете:
- Почему "молочка" не является нормой украинского языка
- Что означает слово "набіл"
- Где это слово сохранилось до наших дней
Существительное "молочка" не является нормативным названием группы молочных продуктов в украинском языке - это разговорное образование, которое появилось под влиянием русского аналога и не имеет такого значения ни в одном академическом словаре. Правильные варианты - "молочні продукти" или исконно украинское слово "набіл", рассказала лингвист и радиоведущая Ольга Багний.
В последние годы конструкции "купив молочку", "відділ молочки" или "люблю молочку" стали привычными в торговле, рекламе и повседневной речи. Однако нормам языка они не соответствуют.
Отдельная проблема - ударение. В украинском языке есть "молокО" и ласковая форма "молочкО" с ударением на последнем слоге, тогда как ударение на первом слоге встречается только в собственных названиях, производных от слова "молоко": фамилия Моло́чко и название населенного пункта Моло́чки в Житомирской области.
Чем заменить разговорную кальку
Самый простой и наиболее распространенный вариант - "молочні продукти". Именно такое словосочетание фигурирует в нормативных текстах, официальных документах, в частности в перечне базовой продуктовой корзины, и в большинстве словарей.
Второй вариант значительно древнее и сегодня почти забыт. Речь идет о существительном "набіл", которое обозначает молочные продукты: молоко, сыр (не творог), сметану, масло, кисломолочные продукты. Слово происходит от прилагательного "білий" - так предки называли всю "білу" пищу.
Слово, сохранившееся в литературе и на западе Украины
В академических словарях это название зафиксировано уже не одно столетие, хотя в активном употреблении почти исчезло. Её до сих пор можно встретить в художественной литературе, этнографических трудах, а также в речи жителей западных областей - к ней обращался, в частности, Иван Франко.
"Адже це ті самі хлопи, яких щодня бачимо на торгах, які нам носять набіл", - писал Франко. В стихотворной форме это слово использовал и Степан Руданский, описывая торговлю на рынке.
Об аутентичности короткого украинского названия говорят и современные авторы. Писательница Оксана Забужко обращает внимание на то, что сегодняшняя канцелярская формула появилась в языке значительно позже традиционной.
"А так звані "молочні продукти" по-українському здавна звались просто й коротко – НАБІЛ (теж із наголосом на другому складі). Сир і сметана, кефір і ряжанка, вершки й масло, вурда й колотуша, і що там іще робиться з молока, – все це, разом із молоком, був "набіл", - прокомментировала Забужко.
Смотрите видео о том, как на украинском языке называются молочные продукты:
@sametak1064 Никакой "молочки", только молочные продукты или "набил" #правильнонаукраинском#язык#набил#украинскийязык#учимукраинский#говоримпо-украински#украинскийтикток♬ оригинальный звук - Правильно на украинском
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Об персоне: Ольга Багний
Ольга Багний - автор и ведущая программы "Правильно на украинском" и ещё двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведёт TikTok-канал об украинском языке.
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