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Зеленые помидоры не пропадут: что приготовить из неспелых плодов

Анна Ярославская
14 августа 2026, 03:08
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Зеленые помидоры можно превратить в десятки блюд. Они подходят даже для десертов.
Зеленые помидоры
Необычные рецепты из зеленых помидоров удивят даже опытных хозяек / Коллаж: Главред, фото:pixabay.com

Читайте в материале:

  • Можно ли использовать в пищу зеленые помидоры
  • Какие блюда приготовить

Когда урожай спелых помидоров уже собран, но на грядке остались десятки зеленых плодов, выбрасывать их точно не стоит. О лучших способах использовать зеленые помидоры рассказала главный редактор и ведущий автор портала Rural Sprout Трейси Бесемер.

Куда девать зеленые помидоры?

Заготовки и соусы про запас

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Список открывает классика – хрустящие жареные зеленые помидоры, которые легко становятся главным блюдом на столе. Но когда классика надоест, есть десятки альтернатив.

Быстрый маринад – способ получить соление без целого дня у плиты: в отличие от привычных огуречных солений маринованный зеленый помидор дает совсем другой вкусовой акцент.

Любителям соуса "Релиш" стоит попробовать домашнюю приправу из зеленых помидоров – это свежий взгляд на классический огуречный релиш, придающий пикантности бургерам и хот-догам.

Тем, кто любит острее, подойдет сальса из зеленых помидоров - не та привычная сальса верде, но не менее яркая и острая. Особенно хорошо она подойдет к чипсам.

Оладьи из зеленых помидоров - выход за пределы привычного кляра из кукурузной муки: хрустящие золотистые ломтики снаружи и мягкая серединка внутри.

Те, кто готов к экспериментам, могут потребовать варенье из зеленых помидоров с имбирной ноткой – оно прекрасно сочетается не только с тостами, но и с супами, курицей или свиной вырезкой.

А вот малиновый джем из зеленых помидоров звучит неожиданно, но зеленые помидоры с малиной образуют удивительно гармоничную пару.

Кетчуп из зеленых помидоров – сладковато-кислый вариант для тех, кто помнит зеленый кетчуп Heinz, снятый с производства еще в 2006 году. А чатни из зеленых помидоров - чуть более изысканный родственник джема, острый и ароматный, прекрасно дополняющий сырную или мясную тарелку.

Горячие блюда и выпечка

Когда часть урожая уже законсервирована, остается найти место зеленым помидорам в ежедневном меню. Соус из зеленых помидоров и перца чили станет находкой для семей, где любят острые приправы: несколько видов острых зеленых чили сохраняют насыщенный зеленый цвет блюда.

Фриттата с жареными зелеными помидорами и козьим сыром хорошо подходит и на завтрак, и на скорый ужин в будний день - а на следующий день, охлажденным, становится еще вкуснее.

Для летнего или раннего осеннего бранча можно приготовить коктейль "Кровавая Мэри" с зелеными помидорами вместо привычной томатной основы. А если разжигаете гриль, то можно приготовить зеленые помидоры. Они станут простым и вкусным гарниром. Нарезанные толстыми ломтиками, они не разваливаются на жару, а сахар в них карамелизуется.

Суп из запеченных зеленых помидоров поражает ярким зеленым цветом и вкусом - чуть острее и бодрее обычного томатного супа. Острый чили с зелеными помидорами заменяет традиционное красное основание и может стать новым фаворитом. А печенье с зелеными помидорами и творогом чеддер подходит как гарнир или как самостоятельная закуска.

Что еще приготовить:

  • запеканка с зелеными помидорами;
  • ризотто с курицей и зелеными помидорами добавляет блюду легкую хрустящую текстуру и белок. При этом выглядит изысканнее, чем на самом деле готовится;
  • пицца с зелеными помидорами, луком и чеддером вместо моцареллы – вариант для тех, кто хочет отойти от привычной "Маргариты";
  • соус для пасты из зеленых помидоров – быстрый вариант, хорошо переносит заморозку впрок на зиму.

Хлеб и десерты

Зеленые помидоры работают и в сладкой выпечке. Хлеб из зеленых помидоров такой же влажный и вкусный, как и обычный кабачковый. Он станет хорошим способом разгрузить кухню от избытка урожая.

Торт из зеленых помидоров с кремом на основе творожного крема – нечто среднее между кофейным и морковным пирогом, для которого понадобится сразу четыре стакана помидоров.

Пирог из зеленых помидоров по вкусу и цвету гости почти всегда определяют как яблочный. А печенье "Зеленый томатный батончик" напоминает по текстуре и вкусу печенье с инжиром и станет хорошим вариантом, когда хочется отдохнуть от пикантных блюд.

Ранее Главред опубликовал рецепт консервированных зеленых помидоров.

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О персоне: Трейси Бесемер

Трейси Бесемер (Tracey Besemer) - главный редактор и ведущий автор популярных материалов на портале Rural Sprout.

Управляет редакцией Rural Sprout и пишет статьи о садоводстве, домашнем хозяйстве и органическом выращивании растений.

Является "голосом" проекта: она ведёт регулярные информационные рассылки сайта по средам и пятницам, а также воскресные письма-эссе для подписчиков.

Выросла в штате Нью-Йорк, проведена детство на автономной ферме отца. В настоящее время живёт в Пенсильвании.

Придерживается практики самостоятельного производства продуктов и рационального ведения хозяйства: занимается консервированием, ферментацией, прядением и окрашиванием шерсти, сбором дикоросов и грибов.

В статьях совмещает проверенные практические методы садоводства и критическое отношение к популярным огородоводческим мифам.

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