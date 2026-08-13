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РФ нашла слабое место Киева: почему баллистических ударов станет все больше

Мария Николишин
13 августа 2026, 20:32
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Военный эксперт пояснил, что остановить ракетный террор способны лишь баллистические ракеты украинского производства.
РФ нашла слабое место Киева: почему баллистических ударов станет все больше
Россия будет наращивать удары баллистическими ракетами / коллаж: Главред, фото: ГСЧС, скриншот из видео

Главное из заявления эксперта:

  • Россия делает ставку на баллистику, следуя примеру Ирана
  • Систем Patriot критически мало для защиты всей Украины
  • Выход - собственные баллистические ракеты для ударов по РФ

Страна-агрессор Россия целенаправленно наращивает удары баллистическими ракетами по Киеву, поскольку имеющихся средств противовоздушной обороны критически не хватает для защиты всей территории страны. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

"Иранцы, в принципе, продемонстрировали эффективность такого метода. Какими бы ни были армии - американская или израильская, - иранцы их окружили. Баллистическими ударами они довели ситуацию до того, что противники уже сами согласились на перемирие. То есть и израильтяне, и американцы перестали наносить удары по иранской территории", - рассказал он.

видео дня

По его словам, несмотря на шумиху вокруг западных систем противоракетной обороны, ни одна из них не гарантирует стопроцентного перехвата вражеских целей.

"Иранцы фактически обеспечили себе безопасность с помощью баллистики, понимая эффективность именно такого рода ударов, от которых защититься практически невозможно. Раскрученная американская система THAAD, раскрученная израильская система Arrow 3, она же "Хец-3" или "Стрела-3", не перехватили все количество баллистических ракет. Patriot тоже не перехватывает все", - отметил эксперт.

Почему Patriot не спасет всю Украину

Проблема, по словам Свитана, заключается не только в эффективности вражеских ударов, но и в физической невозможности прикрыть всю страну имеющимися средствами ПВО.

"Но здесь есть еще одна проблема. Системы Patriot сегодня размещены у нас лишь в нескольких местах. Территория Украины - 600 тысяч квадратных километров. В настоящее время примерно 100 тысяч оккупированы, 500 тысяч - не оккупированы. Чтобы обеспечить защиту этих 500 тысяч квадратных километров, нужно как минимум 500 систем Patriot. А у нас нет даже десятка", - подчеркнул Свитан.

На фоне этого дефицита часть чиновников возлагает надежды на собственное производство ракет PAC-3, однако, по словам эксперта, это не решит проблему такого масштаба.

"Давайте представим, что все уже произошло. Мы получили лицензию, запустили собственное производство, изготовили миллион ракет PAC-3. Они лежат в Киеве. Что они защитят? Конча-Заспу. Именно потому, что там, образно говоря, стоит Patriot. А вся остальная Украина будет открыта для ударов российской баллистики", - пояснил он.

Именно из-за этой неравномерности прикрытия, убежден эксперт, враг сейчас концентрирует удары по столице.

"Достаточного количества PAC-3 не хватит, чтобы прикрыть всю Украину. Россияне этим пользуются. Почему именно сейчас бьют по Киеву? Потому что PAC-3 нет, и на данный момент россияне могут пробивать Киев, поскольку мы не можем его полностью прикрыть", - говорит Свитан.

Даже гипотетическое решение проблемы с Киевом, по прогнозу полковника, не остановит врага, а лишь перенаправит удары.

"Допустим, завтра мы получим миллион PAC-3 и обеспечим защиту Киева. Куда начнут наносить удары россияне? По всей остальной территории Украины, где живут такие же украинцы, как и в Киеве. По эффективности поражения после баллистических ракет следующий уровень - уже ядерное оружие", - предупредил он.

РФ нашла слабое место Киева: почему баллистических ударов станет все больше
Patriot / Инфографика: Главред

Риск эскалации и собственная баллистика

Параллельно с наращиванием баллистических ударов россияне меняют и тактику применения дронов, чтобы измотать систему противовоздушной обороны.

"Они сократили количество крылатых ракет, потому что мы практически все их сбиваем. Сократили даже количество тех самых "Гераней", потому что "Герани" с двигателями внутреннего сгорания мы тоже практически все сбиваем. Сейчас они в основном пытаются использовать "Герани" с турбореактивными двигателями, чтобы истощить нашу систему ПВО, которая настроена на противодействие крылатым целям", - рассказал Свитан.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Единственный способ сломать эту логику врага, убежден полковник, - это собственная способность наносить ответные удары по территории России.

"Решить эту проблему может лишь достаточное количество собственных баллистических ракет, способных достигать Москвы. Оптимальный вариант - запуск программы "Гром-2", проекта "Сапсан", оперативно-тактического ракетного комплекса с максимальной дальностью 500 километров", - подытожил Свитан.

Смотрите видеоинтервью Романа Свитана Главреду о защите от российской баллистики:

Удары баллистическими ракетами могут стать ежедневными

Военно-политический эксперт Александр Мусиенко заявил, что Россия перестроила схему воздушных атак и сделала основную ставку на баллистические ракеты и реактивные беспилотники, рассчитывая на ежедневные удары небольшими партиями.

По его словам, изменилась и сама арифметика обстрелов: вместо трех-четырех крупных волн в месяц речь может идти уже о пяти-шести масштабных запусках, а единичные пуски стали фактически повседневной практикой.

"Если говорить о 2, 3, 4, 5 ракетах, то враг практически каждые сутки может наносить удары, пытаться наносить", - отметил он.

Удары РФ по Украине - что известно

Как сообщал Главред, начальник Главного управления Национальной полиции в Черниговской области Владимир Тимошко говорил, что Россия увеличила количество ударов по гражданской инфраструктуре Черниговщины, а в ближайшее время их количество будет только расти.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк заявил, что Россия может активизировать удары по энергетической инфраструктуре Украины с началом осенне-зимнего периода. Среди потенциальных целей врага - объекты газовой отрасли.

Кроме того, известно, что Россия накопила около 6,2 тысячи ударных беспилотников "Герань" различных модификаций. Эти дроны страна-агрессор может использовать для проведения массированных комбинированных атак по территории Украины.

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О персоне: Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964 г., г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который побывал в плену в 2014 году, работал советником главы Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и в других СМИ, пишет Википедия.

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