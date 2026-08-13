РФ потеряла 'глаза' в Севастополе: Генштаб заявил об ударе по важному объекту

Силы обороны Украины нанесли сокрушительный удар по логистике и базам противника на временно оккупированных территориях и в РФ.

https://glavred.info/war/rf-poteryala-glaza-v-sevastopole-genshtab-zayavil-ob-udare-po-vazhnomu-obektu-10788206.html Ссылка скопирована

ВСУ нанесли удар по российской РЛС "Небо-У" и складам боеприпасов / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, wikipedia.org

Кратко:

В Севастополе поражена РЛС "Небо-У"

Поражены склады ГСМ, боеприпасов и материально-технических средств

Под ударом оказались пункт управления БПЛА и место сосредоточения оккупантов

В ночь на 13 августа Силы обороны Украины нанесли серию ударов по военным объектам российских оккупантов на территории РФ и временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

В Севастополе была поражена российская радиолокационная станция "Небо-У". Она предназначена для обнаружения и сопровождения воздушных целей, в частности самолетов, крылатых и баллистических ракет.

видео дня

"Поражение станции снижает способность противника контролировать воздушное пространство и своевременно обнаруживать воздушные цели", - отметили в Генштабе.

Также украинские военные нанесли удары по пункту управления БПЛА в районе Мирного Запорожской области, складу горюче-смазочных материалов в районе Довжанска Луганской области и складу боеприпасов возле Нового Гая в Запорожской области.

Кроме того, в районе Каланчака Херсонской области был поражён склад материально-технических средств. Возле Бутирок в Белгородской области РФ был нанесён удар по месту сосредоточения оккупантов.

"Поражение этих объектов ослабляет потенциал противника, нарушает его логистическое обеспечение и снижает возможности накопления и применения боеприпасов, техники и личного состава. Работа по ключевым целям продолжается", - добавили в Генштабе.

Насколько результативны атаки Украины - мнение эксперта

Как писал Главред, Украина в последние месяцы значительно активизировала дальніе удары по территории России и оккупированным регионам. Целью атак является не только уничтожение военных и промышленных объектов, но и демонстрация российскому обществу последствий войны.

В то же время далеко не каждая атака оказывается результативной. По оценке старшего научного сотрудника британского аналитического центра RUSI Джека Уотлинга, через российскую ПВО проходят лишь около 5–9 % украинских ракет и беспилотников.

Уотлинг отмечает, что украинская стратегия направлена на разрушение представления о возможности для России вести войну без существенных последствий для собственного населения. Основная часть украинских ударов приходится на объекты в пределах 200 километров от линии фронта, однако в последнее время возросло количество атак на удаленные цели.

"Логично, что выше определенного порога это работает, но смогут ли они достичь этого порога - интересный вопрос", - отметил эксперт.

Удары по российским объектам - последние новости

Как ранее сообщал Главред, компания Wildberries эвакуировала сотрудников из-за возгорания логистического хаба в Новоусманском районе Воронежской области. Жители региона сообщали о взрывах ночью, которые сопровождались свечением и дымом над объектом.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны Украины провели операцию против военно-морской базы в Новороссийске. Он отметил, что атака на Новороссийск была осуществлена с использованием реактивных дронов "Паляница", ракет "Нептун" и морских беспилотников.

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение четырёх кораблей в Новороссийске. По предварительным данным, речь идет о фрегатах проекта 11356 "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", малом ракетном корабле проекта 21631 "Буян-М" и сторожевой корабль проекта 22160 "Василий Быков".

Читайте также:

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими военными формированиями, созданными в соответствии с законами Украины, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред