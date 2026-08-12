Новороссийск всю ночь под ударом: ВСУ пытались сорвать запуск ракет по Украине - мониторы

Кратко:
- Атака на порт Новороссийска длилась всю ночь
- Работала усиленная российская ПВО
- Целью атаки мог быть срыв запуска крылатых ракет
Новороссийск в Краснодарском крае всю ночь находился под массированной атакой. После ударов в городе зафиксированы многочисленные пожары и разрушения. Мониторы пишут о "прилётах" по портовой инфраструктуре, в частности по нефтяным и зерновым объектам.
Как пишет мониторинговый канал Exilenova+, ночью Силы обороны Украины наносили удары по порту Новороссийска. Там активно работала российская противовоздушная оборона.
"Взрывы не прекращаются уже пять часов", - написали мониторы в четыре часа утра.
Что могло стать целью удара
По имеющейся информации, главной целью атаки могла быть попытка сорвать подготовку россиян к запуску крылатых ракет именно из района Новороссийска. О возможном обстреле украинских городов в ближайшие дни предупреждали и раньше - и нынешняя активность Сил обороны может быть прямым ответом на эти планы.
Реакция противовоздушной обороны России
Масштаб задействованной ПВО в районе порта указывает на то, что страна-агрессор РФ восприняла угрозу серьёзно. На данный момент точных данных о последствиях атаки, ущербе или возможных попаданиях нет - информация уточняется.
В то же время Exilenova+ сообщает, что в Новороссийске вспыхнули пожары после атаки.
"Пишут что очень воняет гарью и центр в дыму, но разобраться что горит не могут", - говорится в сообщении.
Мониторы сообщают о "прилёте" по Новороссийскому зерновому элеватору. Также NASA firms фиксирует пожар в городе после атаки.
Новороссийский зерновой элеватор - крупный зерноперевалочный комплекс в порту Новороссийска, предназначенный для приёма, хранения и погрузки зерна на морские суда для дальнейшего экспорта.
Также в Новороссийске был атакован Новороссийский комбинат хлебопродуктов. На территории предприятия сейчас продолжается пожар.
ПАО "НКХП" - крупный высокотехнологичный портовый перевалочный комплекс, включающий два элеватора и комплекс портовых сооружений. Общая ёмкость хранения предприятия составляет 300 тыс. тонн, а глубины у причальной стенки позволяют принимать и обрабатывать суда дедвейтом до 72 тыс. тонн.
Смотрите видео - Кадры атаки на Новороссийск 12 августа:
NASA Firms фиксирует многочисленные пожары в городе после атаки:
"Местные жители Новороссийска пишут, что это была самая плохая ночь за все время путинской спецоперации. Город всю ночь находился под массированной атакой", - подчеркивают мониторы.
Обновлено. В Новороссийске после ночной атаки зафиксированы пожары на нефтяном терминале и в Военной гавани. Об этом сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра" со ссылкой на данные спутниковой съемки.
На снимках отмечены несколько очагов:
- в районе административных и жилых зданий;
- ландшафтный пожар;
- у причала нефтяного терминала "Шесхарис" - возможно, рядом находились танкеры;
- в районе Военной гавани, где базируются корабли и подводные лодки Черноморского флота РФ.
По данным мониторинга, среди кораблей, которые могут находиться у причалов, - БДК "Петр Моргунов", патрульный корабль "Василий Быков" и минные тральщики.
Атаки по России - новости
Как писал Главред, 11 августа в Орске Оренбургской области прогремели взрывы. Под удар дронов попал местный нефтеперерабатывающий завод - Орский НПЗ.
В ночь на 11 августа в Новоусманском районе Воронежской области РФ загорелся логистический комплекс Wildberries. Жители региона сообщали о взрывах, а компания подтвердила эвакуацию сотрудников.
7 августа в Екатеринбурге был атакован склад Wildberries на расстоянии более 2000 километров от украинской границы.
В ночь на 5 августа беспилотники нанесли удар по Тульской области в России. Под ударом оказался склад компании Wildberries в городе Алексин.
В ночь на 4 августа дроны атаковали Россию. Взрывы зафиксированы с Ленинградской и Самарской областях, а также в Подмосковье. В Ленинградской области был атакован склад Wildberries Красный Бор.
В ночь на 31 июля и утром в пятницу в стране-агрессоре РФ прогремели взрывы. Был атакован логистический склад Wildberries и нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в Волгограде. Одновременно дроны ударили по логистическому центру компании в Зеленодольске, а в Нижнекамске после серии взрывов зафиксировано сильное горение на НПЗ.
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Об источнике: Exilenova+
Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.
Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus.
Аудитория - более 100 тысяч подписчиков.
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Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются.
Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.
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