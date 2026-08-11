Полотенца будут как новые: один простой трюк быстро вернет мягкость и свежесть

Бикарбонат натрия помогает справляться с накопившимися загрязнениями и остатками моющих средств, которые со временем делают ткань жесткой.

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Назван эффективный способ стирки полотенец / колаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Бикарбонат натрия помогает справляться с накопившимися загрязнениями и остатками моющих средств

Большое количество моющего средства может плохо выполаскиваться из плотной ткани

Со временем даже качественные полотенца могут потерять приятную текстуру. Жесткая вода, остатки косметики, кожного жира и стирального средства постепенно оседают внутри волокон.

В результате ткань становится плотной, грубой и хуже впитывает влагу. Об этом идет речь в материале издания Express.

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Однако причина не всегда в том, что полотенца пора менять. Иногда достаточно пересмотреть привычный способ стирки и добавить к обычному уходу простой домашний продукт.

Речь идет о пищевой соде. Бикарбонат натрия помогает справляться с накопившимися загрязнениями и остатками моющих средств, которые со временем делают ткань жесткой. При этом специальная бытовая химия не требуется.

Для такой стирки полотенца загружают в барабан, после чего добавляют около половины стакана соды непосредственно к белью. Количество привычного стирального порошка при этом можно уменьшить примерно вдвое - его избыток далеко не всегда означает более качественную стирку.

Напротив, большое количество моющего средства может плохо выполаскиваться из плотной ткани. Оставшиеся частицы оседают между волокнами и постепенно придают полотенцам неприятную жесткость.

Для ухода за ними подойдет теплый режим около 40 °C. Такая температура позволяет удалить повседневные загрязнения и при этом не подвергать ткань чрезмерному воздействию горячей воды.

После такой процедуры полотенца могут стать заметно приятнее на ощупь, лучше впитывать влагу и приобрести более свежий вид. Главное - не перегружать стиральную машину и не злоупотреблять количеством моющих средств.

/ Инфографика: Главред

Смотрите видео - как стирать полотенца:

Полотенце давно перестало быть исключительно банным аксессуаром. Оно сопровождает нас в самых разных ситуациях: на отдыхе у воды, во время тренировок, поездок, прогулок и выездов на природу. В некоторых случаях обычное полотенце может заменить легкое покрывало или пригодиться для других бытовых целей.

В сюжете телеканала 1+1 специалисты рассказывают, как правильно обращаться с этим предметом в повседневной жизни. Зрителям объясняют, как сохранить мягкость ткани, обеспечить необходимую гигиену, выбрать оптимальную частоту стирки и избежать распространенных ошибок при уходе.

Отдельная часть материала посвящена истории полотенца. Авторы рассказывают, когда появились первые подобные изделия, какие материалы использовали раньше и как со временем менялись технологии их производства. Также в сюжете собраны малоизвестные факты о привычном предмете, который сегодня есть практически в каждом доме.

Ранее сообщалось о том, что полотенца станут "мягкими и пушистыми" с одним копеечным натуральным средством. Лимонная кислота помогает эффективно расщеплять остатки моющих средств и кондиционеров.

Напомним, ранее Главред писал о том, какие вещи нельзя сушить на веревке. Одежда легко может деформироваться и потерять цвет, если сушить ее неправильно.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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