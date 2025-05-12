Потеряют форму и цвет: какие вещи нельзя сушить на веревке

Одежда легко может деформироваться и потерять цвет, если сушить ее неправильно.

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Как сушить одежду / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Что нельзя сушить на веревке

Как правильно сушить одежду на улице

Нет ничего лучше свежего аромата белья, высушенного на веревке на улице. Однако, оказывается, такой метод может испортить некоторые вещи.

Главред решил разобраться, что нельзя сушить на веревке.

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Какие вещи не стоит сушить на улице

Как пишет express.co.uk, некоторая одежда может выглядеть хуже после сушки на улице. В частности, ткани могут растягиваться или сжиматься, когда их развешивают, а сушка на улице может подвергнуть одежду воздействию таких элементов, как пыльца или плесень.

Вот список вещей, которые нельзя сушить на улице:

Джинсы. Джинсы часто сушат на веревке, чтобы сохранить их цвет, но это делает их жесткими.

Джинсы часто сушат на веревке, чтобы сохранить их цвет, но это делает их жесткими. Толстые свитера. Такие вещи, особенно шерстяные, часто нельзя стирать на стандартном цикле. Шерсть требует деликатного холодного цикла, чтобы предотвратить усадку и повреждение волокон. То же самое касается сушки на веревке на улице. Толстые ткани могут стать очень тяжелыми, когда они мокрые, особенно когда их развешивают для сушки, что может привести к их растяжению и деформации.

Такие вещи, особенно шерстяные, часто нельзя стирать на стандартном цикле. Шерсть требует деликатного холодного цикла, чтобы предотвратить усадку и повреждение волокон. То же самое касается сушки на веревке на улице. Толстые ткани могут стать очень тяжелыми, когда они мокрые, особенно когда их развешивают для сушки, что может привести к их растяжению и деформации. Коврики для ванной. Хороший коврик для ванной прослужит годами, если за ним правильно ухаживать, но если стирать его небрежно, он может быстро стать шероховатым и потерять свою мягкость. Поэтому его лучше всего сушить в стиральной машине, а не развешивать на бельевой веревке.

Как сушить одежду на улице без бельевой веревки

Сушилку для белья можно легко вынести на улицу, чтобы сушить более тяжелые вещи, такие как толстые свитера, не растягивая ткань.

Также нужно обеспечить максимальное попадание солнечного света и ветра на сушилку для быстрого высыхания, но будьте осторожны с тканями, которые легко выцветают на солнце.

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