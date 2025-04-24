Постельное белье станет мягче и удобнее: что нужно положить в стиралку

Вы узнаете:
- Какие средства смягчают постельное белье
- Можно ли использовать соду во время стирки
Постельное белье иногда бывает громоздким - из-за этого стиральную машину легко перегрузить, что препятствует стирке и постель может стать жесткой.
Главред решил разобраться, как правильно стирать постельное белье.
С чем можно стирать постельное белье
Как пишет express.co.uk, есть несколько простых ингредиентов, которые могут восстановить мягкость постельного белья.
"Вместо традиционных смягчителей ткани рассмотрите природные альтернативы, такие как пищевая сода и эфирные масла. Добавьте полстакана пищевой соды в стиральное средство. Если вы хотите, чтобы ваши простыни пахли свежестью без агрессивных химикатов, то несколько капель эфирного масла лаванды или эвкалипта помогут вам", - говорится в сообщении.
По словам экспертов, пищевая сода может растворить любое моющее средство, которое осталось на постельном белье, поэтому ткань становится намного мягче после полоскания.
Это также природный дезодорант, который удаляет любые запахи с постельного белья, освежает ткань и делает ее более чистой без использования агрессивных химикатов.
Как сделать постельное белье мягким с помощью пищевой соды
Насыпьте 110 г пищевой соды в барабан стиральной машины, поместите туда белье и постирайте в теплой воде.
По желанию вы можете добавить пять-десять капель эфирных масел вместе с пищевой содой перед тем, как добавить смесь в барабан стиральной машины.
После завершения цикла стирки, переведите стиральную машину на цикл полоскания и добавьте 120 мл белого уксуса в отделение для смягчения тканей.
"Добавьте одну чашку белого уксуса в цикл полоскания во время стирки простыней. Уксус помогает разрушить остаточную жесткость, не оставляя химических остатков. Если вас беспокоит запах, будьте уверены: он рассеивается, когда простыни высыхают", - добавил эксперт.
Белый уксус действует как естественный смягчитель ткани, помогая расщепить остатки мыла, а также является мягким дезинфицирующим средством, которое гарантирует тщательную очистку постельного белья.
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