Три отделения - три функции: для чего на самом деле нужны отсеки в стиралке

Вы узнаете:
- Как правильно использовать отделение для стиральных средств
- Что означает каждое отделение в стиральной машине
Многие люди уверены, что знают, как правильно стирать одежду: они сортируют вещи по цветам, выбирают подходящую температуру и добавляют моющее средство. Но не все знают, какое именно отделение в стиральной машине нужно использовать для порошка, ополаскивателя или средства для предварительной стирки.
Главред узнал, какое именно назначение имеют ящики в стиральной машине.
В большинстве стиральных машин выдвижной ящик для стиральных средств разделен на три секции. Они могут иметь разное расположение, но их назначение обычно одинаковое. Блогер по имени Elle решила прояснить этот вопрос в своем видео в TikTok, пишет Daily Express.
Какие есть отделения в стиральной машине
- Первое отделение (обычно самое большое) - для основного стирального средства. Сюда можно засыпать стиральный порошок или наливать жидкое моющее средство, которое активируется в начале цикла стирки.
- Второе отделение (самое маленькое, обозначенное цветком) - для кондиционера или ополаскивателя. На нем обычно есть отметка уровня заполнения, ведь этого средства нужно совсем немного.
- Третье отделение (второе по размеру, обозначенное одной линией) - для дополнительного порошка или пятновыводителя. Его стоит использовать лишь тогда, когда запускается цикл с предварительной стиркой.
Как распознать отделения в своей машине
Порядок расположения отделений может быть разным в зависимости от модели стиральной машины. Чтобы не ошибиться, следует обратить внимание на:
- Символы на ящике - одна черточка (-) означает предварительную стирку, две черточки (==) - основную, а цветок - ополаскиватель.
- Инструкцию к машине - производители указывают порядок расположения отделений.
Если вы неправильно распределяете средства между отсеками, они могут неэффективно работать, оставлять разводы на одежде или даже портить ткань.
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Что такое Daily Express
Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании.
Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.
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