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Три отделения - три функции: для чего на самом деле нужны отсеки в стиралке

Руслана Заклинская
19 марта 2025, 20:26
309
Если вы неправильно распределяете средства между отсеками, они могут неэффективно работать, оставлять разводы на одежде или портить ее.
Три отделения - три функции: для чего на самом деле нужны отсеки в стиралке
Как правильно использовать три отделения стиральной машины / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

  • Как правильно использовать отделение для стиральных средств
  • Что означает каждое отделение в стиральной машине

Многие люди уверены, что знают, как правильно стирать одежду: они сортируют вещи по цветам, выбирают подходящую температуру и добавляют моющее средство. Но не все знают, какое именно отделение в стиральной машине нужно использовать для порошка, ополаскивателя или средства для предварительной стирки.

Главред узнал, какое именно назначение имеют ящики в стиральной машине.

видео дня

В большинстве стиральных машин выдвижной ящик для стиральных средств разделен на три секции. Они могут иметь разное расположение, но их назначение обычно одинаковое. Блогер по имени Elle решила прояснить этот вопрос в своем видео в TikTok, пишет Daily Express.

Какие есть отделения в стиральной машине

  1. Первое отделение (обычно самое большое) - для основного стирального средства. Сюда можно засыпать стиральный порошок или наливать жидкое моющее средство, которое активируется в начале цикла стирки.
  2. Второе отделение (самое маленькое, обозначенное цветком) - для кондиционера или ополаскивателя. На нем обычно есть отметка уровня заполнения, ведь этого средства нужно совсем немного.
  3. Третье отделение (второе по размеру, обозначенное одной линией) - для дополнительного порошка или пятновыводителя. Его стоит использовать лишь тогда, когда запускается цикл с предварительной стиркой.
Как убрать грязь из-под резинки в стиральной машине инфографика
Как убрать грязь из-под резинки в стиральной машине / Инфографика: Главред

Как распознать отделения в своей машине

Порядок расположения отделений может быть разным в зависимости от модели стиральной машины. Чтобы не ошибиться, следует обратить внимание на:

  • Символы на ящике - одна черточка (-) означает предварительную стирку, две черточки (==) - основную, а цветок - ополаскиватель.
  • Инструкцию к машине - производители указывают порядок расположения отделений.

Если вы неправильно распределяете средства между отсеками, они могут неэффективно работать, оставлять разводы на одежде или даже портить ткань.

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Что такое Daily Express

Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании.

Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.

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