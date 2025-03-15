Эксперты призвали сливать воду из стиральной машины: неожиданная причина

Вода может быть благоприятной средой для размножения бактерий и плесени.

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Как слить воду из стиральной машины / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как слить воду из стиральной машины

Почему нужно сливать воду

Стиральная машина, как и другие приборы, нуждается в уходе и очистке. В частности, одним из этапов очистки и обслуживания является слив воды из нее.

Главред решил разобраться, как правильно ухаживать за стиральной машиной.

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Почему нужно сливать воду из стиральной машины

Как пишет Real Simple, несмотря на то, что через стиральную машину проходит большое количество воды и моющего средства, она все равно нуждается в регулярной очистке. Сливание накопившейся воды является частью процесса очистки, чтобы предотвратить распространение бактерий и спор плесени, которые процветают в теплой влажной среде.

Сливание воды также необходимо перед перемещением или хранением стиральной машины, чтобы защитить внутренние компоненты, особенно во время экстремальных перепадов температуры.

Как часто нужно сливать воду из стиральной машины

Стиральную машину следует чистить ежемесячно, чтобы удалить грязь и остатки стиральных средств. В то же время, сливать воду из нее следует каждые 3-6 месяцев. Во влажных районах рекомендуется ежемесячный слив воды и чистка.

Как слить воду из стиральной машины

Во многих стиральных машинах с фронтальной загрузкой воду можно слить через отверстие сливного насоса, расположенного на передней панели машины. Вот последовательность действий:

Подготовьте рабочее место. Отключите стиральную машину от сети. Найдите крышку фильтра сливного насоса, подготовьте низкий поддон (или два) для сбора воды.

Найдите резиновый сливной шланг.

Слейте воду из него. Открутите шланг и дайте воде стечь в поддон.

Очистите фильтр сливного насоса. После удаления воды очистите фильтр сливного насоса, удалив любые засорения и промыв его в раковине.

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Что известно о Real Simple? Real Simple - американский ежемесячный журнал, который издает Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.

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