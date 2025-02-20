Сколько воды использует стиральная машина: цифра удивит многих

Расход воды стиральной машины является одним из технических показателей.

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Какой расход воды за цикл стирки / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay

Вы узнаете:

Сколько воды нужно для стирки

Какие режимы в стиральной машине являются экономными

Расход воды за один цикл стирки в автоматических стиральных машинах является одним из важных критериев, которые влияют на выбор техники. Ведь эта характеристика может помочь значительно сократить расходы на оплату услуг водоканала.

Главред решил разобраться, какой расход воды за цикл стирки.

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Сколько воды потребляет стиралка

В зависимости от класса и размера барабана, потребление воды стиральными машинами может значительно отличаться. Также на этот показатель влияет выбранная программа стирки.

Средний показатель количества воды для моделей с загрузкой 5 кг сухого белья составляет 45 л - 60 л. Эта цифра включает в себя как воду для стирки, так и для полоскания.

Как сократить расход воды в стиральной машине

Чтобы уменьшить расход воды в стиральной машине, откажитесь от дополнительного полоскания. Обычно режимы стирки рассчитаны так, что необходимости в дополнительном полоскании нет.

Кроме того, если вы поставили себе цель сэкономить на стирке, то стоит выбирать такие режимы:

без подогрева воды;

эко;

быстрая стирка;

стандартная стирка;

половина загрузки.

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Что такое стиральная машина? Стиральная машина - автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви, сообщает "Википедия".

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