Как часто нужно стирать бюстгальтер: женщинам рассказали о 'золотом' правиле

Вы узнаете:
- Как быстро загрязняется бюстгальтер
- Как часто его нужно стирать
Бюстгальтер - одна из важнейших деталей женского гардероба, ведь он находится в постоянном контакте с кожей. Однако, не все женщины понимают, как часто нужно его стирать.
Главред решил разобраться, как часто следует стирать бюстгальтер в зависимости от того, чем вы занимаетесь.
Нужно ли стирать бюстгальтер после каждого использования
Как пишет express.co.uk, дерматолог, эксперт по уходу за кожей Алок Вий заявляет, что количество дней между стирками зависит от того, что вы делаете, когда носите бюстгальтер.
По его словам, общее правило - стирать бюстгальтер после каждых двух-трех ношений.
"Но это правило увеличивается, если ваш день включает много физической активности, которая заставляет вас потеть больше, чем тех, кто проводит большую часть своего времени за рабочим столом. Несколько часов в бюстгальтере с минимальным потоотделением могут не считаться полным ношением, но несколько часов с интенсивным потоотделением могут считаться двойным или тройным ношением", - говорит эксперт.
Что произойдет, если не стирать бюстгальтер очень долго
Ношение грязного бюстгальтера слишком долго может вызвать раздражение кожи, высыпания или местные кожные инфекции, вызванные дрожжами или бактериями. Это также может привести к появлению пятен и стойкого запаха на бюстгальтере.
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