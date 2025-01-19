Модные тренды 2025: Андре Тан сказал, что должно быть в гардеробе

Вы узнаете:
- Какой цвета будет самы модным в 2025 году
- Актуален ли оверсайз
- Уместны ли в новом году анималистичные принты
Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, что будет в моде в 2025 году. По Трендов очень много, но это не значит, что придется полностью обновлять гардероб. Если хорошенько в нем покопаться, то можно с легкостью найти актуальные вещи, ведь, как мы знаем, мода циклична.
Если вам интересно, какими стильными аксессуарами дополнить свой образ нынешней зимой, читайте материал: Как выглядеть стильно зимой: Андре Тан назвал самые трендовые аксессуары.
Самые модные тренды 2025
1. Оверсайз уступит место более приталеным и красивым силуэтам.
"Теперь есть возможность подчеркнуть свои прекрасные формы и усилить энергетику женскими линиями", - рассказал дизайнер на своей странице в Instagram.
2. Тренд на монохром уступает местному ярким элементам и деталям.
"Да, теперь придется продумывать образы и акценты, но если не хочется усложнять, обратите внимание, на вещи с интересными деталями - это бантики, пуговицы или акцентные принты", - сказал Тан.
3. Самый трендовый цвет 2025 года - коричневый. По версии Pantone, это цвет Mocha Mousse - мягкий коричнево-кремовый оттенок. По словам Тана, он шикарный, стильный и классный.
4. Кружевные элементы. В 2025 году кружево будет просто везде: колготки, топы, перчатки, обувь, носки и на чем угодно другом. Это невероятно женственно и красиво. Дизайнер советует добавлять кружевные акценты в свой гардероб, чтобы сделать образ утонченным.
5. Бохо-стиль ворвался в моду еще в прошлом году и останется актуальным в 2025-м. Этот стиль предполагает натуральные ткани, свободные объемные силуэты, многослойность, множество деталей - бахрому, кружево, вышивку, рюши. Все должно быть ярким – и цвета, и принты.
6. Бахрома. Это основной элемент бохо-шика и универсальная деталь, идеально вписывающаяся в гардероб каждой женщины.
7. Анималистические принты были актуальными в 2024 году и останутся в моде в 2025-м. Поэтому можете смело оставлять в своем гардеробе любимые леопардовые юбки и шубы. Дизайнер советует при стилизации вещей с таким принтом держать баланс.
8. Женские макси и мини-юбки. Короткую юбку следует одевать с высокими сапогами. Длинная же юбка поможет подчеркнуть талию. А вот миди будут уже не актуальны в 2025 году.
9. Колготки с узорами – это аксессуар, который будет очень популярен в 2025 году. Возможно, это вещь не на каждый день, но они будут прекрасно выглядеть с короткими юбками и меховыми шубами.
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Кто такой Андре Тан
Андре Тан — украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан — аббревиатура фамилии, имени и отчества.
Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия.
Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.
В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size.
Женат на Алине Харечко. Есть дочь София.
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